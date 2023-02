Plantar árboles para plantar cara al cambio climático en Valdespartera

Los vecinos de Valdespartera se han unido, una vez más, en pro de su barrio. En este caso han sido convocados por la Asociación Medioambiente del Distrito Sur, que con sus acciones trata de favorecer la sostenibilidad en esta zona de Zaragoza que comprende Valdespartera, Rosales del Canal, Montecanal y Arcosur.

La última iniciativa ha consistido en la plantación de cerca de cien especies autóctonas, entre árboles y arbustos. El lugar escogido ha sido la zona naturalizada que hay entre el Parque de la Razón y la calle Belle Èpoque, donde a final de año se abrirá un nuevo cuartel de la Guardia Civil.

El pasado 21 de enero, más de 50 personas trabajaron para repoblar con vegetación este espacio urbano. En concreto, se plantaron semillas de pinos carrascos y encinas, y también de romero, tomillo y lavanda. “Acompañan a la variedad de especies de plantas que ya tenemos en este espacio natural”, explica Juan Valiente, integrante de la asociación promotora de esta plantación popular.

Como en temporadas anteriores, durante este invierno se van a realizar dos acciones de este tipo. A la ya acontecida con éxito de participación hace unas semanas se suma la plantación de este sábado, 11 de febrero. Cualquier persona, sea vecina de Valdespartera o no, puede acudir a la cita. Inscribirse no es necesario pero, si se sabe con antelación que se va a asistir, es preferible avisar a la asociación, para que puedan organizar mejor la salida. Los interesados, deberán acudir a las once de la mañana al punto de encuentro, en la calle Centauros del Desierto, a unos cien metros del punto limpio.

Labores de mantenimiento

Si la plantación de nuevas especies es importante para la repoblación vegetal en la ciudad, no lo es menos el mantenimiento de los árboles y arbustos que ya existen. Así, desde la Asociación Medioambiente del Distrito Sur también se desarrollan actividades destinadas a cuidar y mantener con vida lo que ya existe. Esto comprende desde regar con garrafas de agua en verano hasta ir de árbol en árbol haciendo una aportación de abono orgánico (estiércol de animales o paja) o rellenar alcorques vacíos.

“También realizamos un pequeño mantenimiento de las plantas de otros años, retirando los estuches forestales a los ejemplares ya grandes y realizando alcorques a los pies de otras, para favorecer la retención de agua y eliminar la competencia de las plantas silvestres”, explica Valiente, en relación a las labores de este tipo desarrolladas en la última plantación de enero. Aunque hace poco más de un año se constituyeron como asociación, el movimiento del grupo había empezado en 2019.

“Además de mejorar activamente nuestro entorno, estamos apoyando el tejido social de barrio, realizando redes entre los vecinos y vecinas que se conocen, comparten sabiduría, pasiones y se apoyan entre sí”

Las personas fueron convocadas por la Asociación Medioambiente del Distrito Sur J. V.

En estos años, tanto los voluntarios que colaboran asiduamente en las actividades de la asociación como quienes acuden de forma puntual a las convocatorias han ido creciendo. “Además de mejorar activamente nuestro entorno, estamos apoyando el tejido social de barrio, realizando redes entre los vecinos y vecinas que se conocen, comparten sabiduría, pasiones y se apoyan entre sí”, explica Valiente, sobre el objetivo de la entidad. “Desde nuestra asociación -añade- pensamos que estas acciones de cuidado de la naturaleza que quizás parezcan poco significativas, pueden ser detonantes en las personas y generar nuevos valores y acciones hacia el medio ambiente”. De hecho, Valiente sostiene que el grupo lanza mensajes pedagógicos con estos encuentros tanto de mantenimiento como de nuevas plantaciones. “La sociedad civil no debemos quedarnos inactivos ante la emergencia climática, debemos de pasar a la acción personal y exigir cambios relevantes de las Administraciones y empresas", defiende.

Quienes quieran sumarse a esta causa, tienen una oportunidad este mismo sábado. De esta forma, contribuirán a seguir engrosando la lista de especies arbóreas plantadas en Valdespartera. Hasta la fecha, en las tres temporadas que se llevan realizando estas acciones, se han puesto las semillas de más de 1.200 ejemplares. Los árboles más resistentes son las sabinas, los cipreses o los pinos. En cambio, se ha observado que las encinas apenas sobreviven. Entre los arbustos, los más fáciles de mantener con vida son el romero, el tomillo o la jara.

Son plantaciones más parecidas a las forestales que a las urbanas, ya que no disponen del riego por goteo automatizado, por eso, en verano, las actividades de este grupo de voluntarios se centran en regar. De momento, las plantaciones solo se desarrollan en Valdespartera, por ser el barrio del Distrito Sur donde más personas se han involucrado, pero desde la asociación están abiertos a ir ampliando el radio de acción.