La mitad de las nuevas calles con nombres de Zaragoza deberán llevar el de una mujer

La mitad de las nuevas calles de Zaragoza que lleven nombre de persona deberán denominarse a partir de ahora con uno de mujer. Tendrán que ser también cortos, claros e inconfundibles y deberán evitarse palabras en otros idiomas que tengan una difícil pronunciación. Son algunas de las novedades del proyecto de ordenanza municipal reguladora de la identificación de vías y de la numeración de viviendas y edificios, que ha aprobado este jueves el gobierno PP-Cs. El documento ha sido redactado por la Unidad de Información Geográfica del área de Urbanismo, con las modificaciones introducidas tras la consulta pública convocada a través de la web del Ayuntamiento.

Como han recordado fuentes municipales, la normativa actual databa de 1988 y hasta ahora solo había tenido una actualización parcial en el año 2000. A partir de ahora, entre otras novedades, se estandarizará el tamaño de las placas identificativas de los espacios públicos y las fincas. En concreto, las placas en que se rotule el nombre de los espacios urbanos estarán compuestas por seis piezas cerámicas, de 200x200 milímetros cada una, y de 10 milímetros de espesor, lo que las mantiene con un tamaño de 40x60 centímetros.

Además, se especificará en el apartado de responsabilidades que "los propietarios de los inmuebles tienen la obligación de cooperar con su municipio y consentir las servidumbres administrativas correspondientes y no podrán oponerse a la colocación en sus fachadas, verjas, vallas o cualesquiera otros elementos, de los rótulos de calles, dirección de circulación, números de policía o cualquier otra indicación que se refiera al servicio público". Y quedará prohibido quitar, alterar u ocultar la rotulación o numeración de vías y edificios colocados por el Ayuntamiento.

Asimismo, en el nomenclátor de las vías se utilizarán, prioritariamente, las denominaciones que, por su significación, merezcan ser perpetuadas, principalmente las relacionadas con la historia, cultura y topografía de la ciudad y de Aragón. Además, se mantendrán los nombres actuales que se hayan consolidado por el uso popular y, según han explicado, solo se procederá al cambio de nombre por motivos justificados debidamente ponderados a juicio del órgano competente.

Por otro lado, para los nombres de personas, se procurará que sean cortos, claros e inconfundibles, pudiendo ir precedidos de la profesión si ésta supone una más clara identificación. O se usarán los seudónimos o nombres artísticos siempre que las personas sean más conocidas por ellos. Corresponderán a personas fallecidas, tras un tiempo en que permita valorar la oportunidad y conveniencia. Y la gran novedad es que, en el supuesto de otorgarse varios nombres de personas a la vez, la mitad al menos de dichas denominaciones corresponderán a nombres de mujeres.

Y en la utilización de nombres propios extranjeros poco conocidos deberá hacerse teniendo en cuenta que su fonética o pronunciación no se diferencie demasiado de su ortografía, de manera que no resulte dificultosa su adaptación y uso por los ciudadanos. En cualquier caso, se escribirán en el idioma del país de origen del personaje y teniendo en cuenta las normas de acentuación de la RAE para palabras extranjeras. Esto no significará cambiar las denominaciones existentes que recojan el nombre en español, porque la RAE no prohíbe la traducción o castellanización del nombre.

Se prescindirá del uso de la preposición "de" en la denominación de calles (calle de, plaza de...), siguiendo la tendencia simplificadora cada vez más consolidada y extendida en el uso coloquial del lenguaje. Si bien, cuando se considere necesario, la preposición formará parte de la denominación (plaza del Cine, parque de las Mujeres, etc). Y por el mismo motivo, en los nombres de personas, se evitarán las expresiones "don y doña" o sus abreviaturas.