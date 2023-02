El Ayuntamiento insta a la DGA a contestar todas sus propuestas para poder convocar la bilateral

El Ayuntamiento de Zaragoza ha instado este jueves al Gobierno de Aragón a contestar a todas las propuestas lanzadas en los grupos de trabajo de Hacienda y Urbanismo de la bilateral para poder convocar la reunión, que no solo sigue sin fecha, sino que continúa provocando encontronazos y cruces de declaraciones diarios entre el Consistorio y el Ejecutivo de Javier Lambán.

La concejala de Hacienda, María Navarro, ha asegurado que el Ayuntamiento envió toda la documentación el pasado 13 de enero, incluida la referente a los cambios propuestos en materia de financiación o al convenio sobre el Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR). En total pidieron tratar hasta siete puntos, pero ni de este último ni del referido al vertedero tienen aún contestación. “Estamos a la espera de que nos digan si les parecen bien, mal o regular”, ha dicho.

La edil ha pedido una vez más, en respuesta a la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, “respetar el trabajo de los técnicos de ambas instituciones”, y no ha querido poner una fecha límite para convocar a las partes. “Yo no soy quién para poner plazos a los técnicos de la DGA, cuando tengamos la contestación estudiaremos en qué puntos hay acuerdo y en cuáles no. En cuanto la envíen, este Ayuntamiento convocará la bilateral”, ha prometido.

Por su parte, el titular de Urbanismo, Víctor Serrano ha vuelto a afear a la DGA que “rompiese unilteralmente y sin previo aviso” las negociaciones sobre la calle de Embarcadero, y ha recordado que, históricamente, la bilateral se ha utilizado “para llegar a acuerdos en puntos en los que había discrepancias”. “Ahora, por primera vez, se utilizan temas que deberían ser fruto de acuerdo para confrontar. Y esa política la ha llevado a cabo el Gobierno de Aragón”, ha manifestado.

En esta línea, ha criticado el requerimiento anunciado por el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, por la instalación de placas fotovoltaicas en polígonos industriales. El edil ha resaltado que la iniciativa salió “por unanimidad” del salón de plenos, y que el Ejecutivo tuvo tiempo para alegar y no lo hizo. “Estamos actuando en la línea de otros países de la UE siguiendo lo que pide el Ministerio para la Transición Ecológica”, ha subrayado. Por ello, ha pedido a la DGA “que cesen las hostilidades contra los intereses de los vecinos de Zaragoza”.

En respuesta, desde el Departamento de Vertebración han remarcado que “el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con representación en el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza”. “El titular es Víctor Serrano, que no asistió a la reunión del pasado 27 de enero de 2023. Si el ayuntamiento asistiese a las reuniones se enteraría de los temas e, incluso, podría votar”, han agregado.