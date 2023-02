La DGA acusa al Ayuntamiento de Zaragoza de "mentir" con Embarcadero

El Gobierno de Aragón ha emitido un duro comunicado, en el que ha cargado contra el Ayuntamiento de Zaragoza y le ha acusado de "mentir" y "confrontar" con el plan de la calle de Embarcadero. Tras la decisión del concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, de reactivar el expediente, el Ejecutivo ha informado de que, tras llevar "un año esperando" una contestación a su propuesta de permuta para salvar el aparcamiento que solicitan los vecinos, el Consistorio la rechazó y "planteó que si la permuta tenía consecuencias fiscales no podían asumirla".

Como parte del trámite para continuar con el procedimiento, suspendido durante el proceso de negociación de la permuta, el Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado al Gobierno de Aragón que opine sobre las alegaciones presentadas por los vecinos al proyecto urbanístico de Embarcadero, que piden que este solar ubicado en el barrio de Casablanca pueda seguir usándose como aparcamiento. Según el Consistorio, también deberá responder el Estado, propietario de parte de los suelos.

"Que Víctor Serrano no mienta a los vecinos ni se invente un nuevo proceso administrativo. Las alegaciones que han presentado los vecinos las tiene que resolver el Ayuntamiento. Es su potestad", indicaron fuentes de la DGA. En su opinión, las palabras de Serrano "son una nueva excusa para ocultar sus incumplimientos de la bilateral, que incluía la aprobación del plan especial de la calle Embarcadero en marzo de 2020, y confrontar con la DGA por puro interés electoral". Aún así, aseguraron que su oferta de permutar continúa "en pie".

El Gobierno de Aragón ha recordado que remitió al Ayuntamiento de Zaragoza "una propuesta concreta de suelos, cuyo valor podía ser equivalente a los suelos de Embarcadero", en contra de los que sostiene el Consistorio. "El Ayuntamiento no aceptó la propuesta y planteó que si la permuta tenía consecuencias fiscales para ellos no podían asumirla. Se comprometieron a solicitar a sus técnicos un informe sobre este extremo. Desde entonces no ha habido respuesta alguna", ha dicho la DGA.

Según la DGA, "no hay voluntad ninguna del Ayuntamiento de Zaragoza de negociar con los vecinos". "Las declaraciones de hoy de Víctor Serrano tratan de ocultar la incomodidad que le provoca acceder a una permuta de suelo con el Gobierno de Aragón o a la compra de los mismos. Por eso obstaculizan cualquier salida. Por eso y porque no quieren asumir ninguna responsabilidad, ni ninguna carga.

"Si tiene un problema con los vecinos no lo puede soslayar diciendo a los propietarios del suelo que no hagan nada, que no construyan. Lo que sí puede hacer es calificar ese suelo como aparcamiento público o lo que decida, permutar y resolver el conflicto", han dicho fuentes autonómicas.