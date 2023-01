Zaragoza urge a la DGA: si no se firman ya los convenios de vivienda se pierden 22 millones

Para el Ayuntamiento de Zaragoza no hay más margen. El Gobierno de Aragón tiene que firmar ya los convenios en materia de vivienda para no perder 22 millones de euros de fondos europeos. En un clima de fuerte enfrentamiento de las dos administraciones, para el Consistorio hay que desbloquear ya la llegada de esos fondos. "Llevamos meses perdidos que nos van a dificultar más los plazos", ha dicho la concejal de Vivienda, Carolina Andreu.

La edil ha explicado que sobre la mesa hay dos programas. Uno de vivienda de alquiler asequible en Las Fuentes, Valdefierro y Arrabal, que debe recibir 15,6 millones de euros de fondos europeos para propiciar una inversión global de 56. Por otro lado, hay concedidos otros 6 millones de euros para rehabilitación de los grupos sindicales. Esto se corresponde con la primera anualidad y según ha comentado Andreu, falta conocer la cuantía de la segunda. El proyecto completo supone 92,8 millones de euros.

NOTICIAS RELACIONADAS El Ayuntamiento de Zaragoza habilita siete solares sin uso como zona para aparcar

"El Gobierno ni nos ha convocado ni ha respondido para proceder a esta firma, que es imprescindible", ha declarado Andreu. Según ha explicado Víctor Serrano, que ha comparecido junto a la responsable de Vivienda, la única contestación de parte de la dirección general de Vivienda es que "no ha tenido capacidad técnica" para desarrollar este convenio. "Estamos dispuestos a ayudarles. Hay un problema de gestión grave", ha dicho Serrano.

Más información La modificación 176 del PGOU permite transformar 42 locales degradados en 72 viviendas

Andreu ha explicado, como detalle, que incluso se han puesto en marcha cuatro oficinas de rehabilitación para contactar con las comunidades de vecinos. "Hemos presentado los proyectos en un tiempo récord", ha dicho Andreu, que ha recordado a la DGA "que no ha comenzado ni una sola vivienda en siete años". "No hacen vivienda y no nos dejan hacer vivienda", ha afirmado.

Víctor Serrano ha ido más allá de este conflicto y ha considerado que "el balance de la DGA es demoledor: cero viviendas", dado que los proyectos que ha lanzado aún no están en obras (residencia Pirineos y pisos en Ranillas). En este sentido, se ha referido a la decisión de la DGA de impulsar, con su propio presupuesto, la inversión de 76 millones para reconvertir en viviendas varios pabellones de la Expo, conocidos popularmente como los ‘cacahuetes’. "La DGA ha decidido invertir 76 millones en esta zona de la ciudad que no necesita ninguna actuación de regeneración", ha dicho.

Por eso, ha defendido que es necesario que el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA lleguen a un acuerdo en materia de vivienda. "Queremos que haya una reunión técnica que marque los pasos a seguir en materia de vivienda", ha dicho Serrano, que también se ha referido a la decisión de la DGA de "romper unilateralmente" las negociaciones de la permuta del plan de la calle de Embarcadero, "que hubiera permitido impulsar vivienda pública en Las Fuentes, San José y Valdefierro".

"No puede ser que la actuación más importante del Gobierno de Aragón en la ciudad sea en una zona de la ciudad en la que no hay ni un solo vecino de Zaragoza que lo demande", ha dicho en referencia al plan de las viviendas de la Expo. "Lo mejor es la colaboración, queremos esa reunión técnica para desbloquear y desatascar", ha dicho.