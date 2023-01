Soro culpa a Zaragoza del retraso en la firma del convenio para las 436 viviendas

El consejero de Vertebración Territorial del Gobierno aragonés, José Luis Soro, ha culpado este martes al Ayuntamiento de Zaragoza del retraso acumulado en la firma del convenio para la ejecución de proyectos de construcción de viviendas y de rehabilitación de barrios con fondos europeos Next Generation por no haber aportado de forma previa toda la documentación requerida por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

Soro ha contestado así, en declaraciones a los medios de comunicación, a las acusaciones vertidas hoy por el consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, de poner en riesgo los fondos europeos previstos, 22 millones de euros, por no favorecer la firma del convenio en los plazos inicialmente previstos.

El consejero, que ha reprochado al alcalde de la capital aragonesa, Jorge Azcón, el tratar de "embarrar" la campaña electoral próxima, ha asegurado que el plazo recomendado hecho público por Serrano para la firma del convenio, este martes, no solo no figura en la convocatoria para la adjudicación de los fondos sino que los proyectos presentados no se eligieron en un procedimiento de concurrencia competitiva.

A este respecto, ha explicado que solo once de los ayuntamientos aragoneses que respondieron a la consulta previa hecha han cumplimentado con todos los requerimientos de documentación exigidos para la firma del convenio.

Ha destacado, además, que la memoria programa y las fichas presentadas por el Consistorio zaragozana respecto al proyecto de construcción de viviendas tenía "defectos" a subsanar ya que no referían el mismo número a construir, y que todavía seguían sin aclararse distintos detalles exigidos en la convocatoria respecto a las obras.

Soro ha añadido en relación a este punto que desde la Dirección General de Vivienda se había requerido hoy al Ayuntamiento de Zaragoza que subsanara todas las cuestiones pendientes a fin de poner fecha para la firma del convenio.

Entre los documentos no aportados, ha destacado, está el referido a la acreditación del responsable municipal encargado de suscribir el convenio, el encargo a la sociedad Zaragoza Vivienda para la ejecución de las obras ni un total de ocho declaraciones responsables exigidas como condición previa para acceder a las ayudas.

"No hemos podido fijar fecha para la firma del convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza porque todavía no han corregido ni subsanado los errores que hay en la memoria programa y en las fichas, y porque todavía no nos han remitido toda la documentación", ha subrayado el responsable político, que ha calificado de "inaceptable" que el consejero de Urbanismo del Consistorio zaragozano hubiera cuestionado la competencia de los técnicos del departamento autonómico de Vivienda para responsabilizarles del retraso.