PP-Cs vuelve a enviar a la DGA la documentación exigida para desatascar los planes de vivienda en Zaragoza

La pugna entre el Ayuntamiento y la DGA por los planes de vivienda continúa. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, aseguró ayer que el Consistorio "volverá a enviar" al Ejecutivo de Javier Lambán toda la documentación que le exige para desbloquear los proyectos, que permitirían construir 436 viviendas de alquiler asequible en Las Fuentes, Valdefierro y el Arrabal –para lo que se contaría con 15,6 millones de euros de fondos europeos– y rehabilitar antiguos grupos sindicales, política para la que hay concedidos otros seis millones.

Serrano dijo no querer entrar en polémicas con el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, pero terminó afeándole el "tono" de sus últimas declaraciones. "No entiendo que se ponga a los funcionarios por delante. El reproche es para los políticos. Solo Aragón y otras dos comunidades no tienen suscritos a día de hoy sus convenios", dijo.

El titular de Urbanismo insistió en que el Gobierno aragonés está pidiendo una información que ya tiene, pero desde el Pignatelli aseguraron que "la documentación enviada es errónea e incompleta" y que no se ha remitido toda la que se necesita.

Concretamente, faltaría por conocer el número de viviendas, los años del derecho de superficie, declaraciones responsables, un certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias y la designación de los firmantes del convenio, entre otros aspectos.

El propio consejero dice no tener intención de "seguir con este estilo Pimpinela que pretende Víctor Serrano", ya que "ni es constructivo, ni sirve para avanzar ni beneficia a la ciudad de Zaragoza". Por el momento, no obstante, no hay indicios que apunten a un posible desbloqueo.

A vueltas con el requerimiento

El concejal de Urbanismo llegó a acusar a la DGA de enviar el requerimiento después de que compareciese junto a la concejala de Vivienda, Carolina Andreu, para mostrar su "preocupación" por la firma del convenio, del que dependen nada menos que 22 millones de euros. "Lo que no puede ser es que se diga que se ha solicitado una información y que dicha información se reclamase tres horas después de la rueda de prensa. A los ciudadanos hay que decirles la verdad", manifestó Serrano.

Desde Vertebración, sin embargo, negaron estas afirmaciones y recordaron que ya se habían enviado varios requerimientos a este respecto con anterioridad. Pasado el plazo del 31 de enero –un hito "del Gobierno central, y no de la Unión Europea", según recordaron desde la DGA– está por ver si el acuerdo puede firmarse finalmente este mes de febrero.

Más allá de las polémicas, para Soro "lo que hay que hacer es dejar trabajar a los técnicos, que ya están en ello y tienen absoluta comunicación y coordinación".