El Ayuntamiento asume los dos grupos de viviendas sindicales que pactó con la DGA

Comienzan a atarse algunos cabos en la engorrosa polémica que desde hace meses envuelve al Ayuntamiento de Zaragoza y al Gobierno de Aragón por los proyectos urbanísticos pendientes. Uno de ellos saldrá adelante este jueves, dado que la coalición PP-Cs acordará en su reunión de gobierno asumir la titularidad de las zonas comunes de dos grupos sindicales, Girón y Arzobispo Domenech. La DGA aprobó su cesión en noviembre de 2021 para que los servicios municipales se hicieran cargo de su mantenimiento, pero hasta ahora el Consistorio no la había aceptado.

Este era uno de los "incumplimientos" de la bilateral que el presidente aragonés, Javier Lambán, mencionaba en la carta que remitió el mes pasado al alcalde de la capital, Jorge Azcón. En el escrito, el líder socialista justificaba el retraso en el pago de los 25 millones de euros (más 1,4 en intereses) que adeuda el Ejecutivo autonómico al Consistorio por la línea 1 del tranvía "en los innumerables y graves acontecimientos acaecidos" en la Comunidad y recordaba otras cuestiones todavía abiertas entre ambas instituciones.

En concreto, mencionaba la modificación del PGOU para los suelos de Torre Ramona, en Las Fuentes, la aprobación del plan especial de la calle del Embarcadero, en Casablanca, y el acuerdo pendiente sobre los antiguos juzgados del Pilar. Y también la cesión de estos dos grupos sindicales, Girón y Arzobispo Domenech. El Ayuntamiento rechazó haber paralizado nada y acusó al Ejecutivo de activar una estrategia de confrontación por motivos electoralistas.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, anunció que en noviembre desbloqueará el plan para construir 165 pisos en los terrenos de Torre Ramona, y hoy se asumirá la propiedad de las zonas comunes de estos grupos, también ubicados en Las Fuentes. Son dos de las 21 urbanizaciones de este tipo que existen en Zaragoza, muchas de las cuales arrastran severos problemas de deterioro por la complicada situación jurídica de sus suelos (algunos del Ayuntamiento, otros de la DGA y la mayor parte de propiedad privada).

En este caso, pertenecían al Gobierno de Aragón desde hace 38 años y los vecinos llevan tiempo denunciando la suciedad del entorno, la basura acumulada y el mal estado de las zonas verdes. Desde Servicios Públicos se anunció en febrero un plan para rehabilitar estos espacios que supondría una inversión inicial de unos 500.000 euros, a los que después se sumaría el gasto anual de mantenimiento. No obstante, al no haber formalizado la recepción de los grupos sindicales todavía no se ha llevado a cabo. Ahora finalmente se pondrá en marcha y se crearán nuevas zonas ajardinadas.

Con esta cesión, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, quiso este miércoles despejar las polémicas y negó que por parte del Ayuntamiento exista alguna "confrontación" con la DGA ni que haya una "paralización de sus proyectos". "Se ha trabajado siempre con lealtad en el cumplimiento de los acuerdos de la bilateral", aseguró.