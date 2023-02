La máscara de Ateca se impone a los manzanazos y remonta el cerro de San Blas

Bajo un sol radiante y sin una pizca de aire, la máscara de Ateca ha vencido esta mañana, una vez más, a la lluvia de manzanas para coronar el cerro de San Blas. Lo ha hecho ante la atenta mirada de centenares de personas, tanto a pie del repecho como desde lo alto de la colina, que se han dado cita en la jornada más emblemática de las fiestas patronales de la localidad, declaradas de Interés Turístico de Aragón.

Debajo del característico traje a rayas rojas y amarillas y sus sonoros cascabeles, ha vuelto a estar Jesús Lozano, que asumió el personaje en 2020, justo antes del estallido de la pandemia. "Para mi esta es la segunda vez que salgo. En 2021 no se hizo la subida, el 22 fue a medias y este ya ha sido el de la recuperación", valoraba en la previa a acometer el famoso ascenso.

En los días anteriores, Lozano, siempre con el recuerdo presente de sus familiares que han fallecido, se afanaba en tener todo controlado: "Repaso la senda para quitar alguna hierba, piedras….". También es el momento para estudiar la ruta y cómo afrontarla ya que "me hago marcas para saber de dónde me caen más manzanas en cada momento y para descansar".

subida de la Máscara de Ateca al cerro

El ascenso de esta mañana, cuentan los presentes, ha sido rápido y limpio, como, por otra parte, es habitual en Lozano. Una vez arriba, ha reunido a todo el gentío en corro para cantar la canción de 'El puente de Alcolea', pocos minutos antes de que la muchedumbre se abalanzase sobre él para arrebatarle hasta el último de los cascabeles que le cosen a las telas del traje.

Ese tintineo, reconoce Lozano, este año ha comenzado mucho antes de salir a las calles dentro de las fiestas. "He visitado el colegio de educación especial Segeda de Calatayud los colegios de Ibdes, Nuévalos y Jaraba del CRA Mesa-Piedra-Alto Campillo y la guardería y el colegio de Ateca", enumeraba. En el último, las sensaciones eran diferentes: "Los cascabeles sonaban y no era por el frío".

Se refiere Lozano al tembleque por ese "cúmulo de sentimientos" en el que, según él, se agolpan "los nervios, la emoción y la responsabilidad". "Es un orgullo, pero conlleva un esfuerzo y las ganas de hacerlo bien", apuntaba. Con el paso de los años, le da tiempo a analizar cómo se desempeñan los más pequeños: "En la primera salida, y eso que hemos ido a los colegios, les he visto que les ha faltado algo de valor, porque me miré y llevaba muchos cascabeles".

Este año, con la cercanía del fin de semana, el Ayuntamiento ha decidido alargar hasta mañana sábado las celebraciones, con castillos hinchables para los más pequeños y con una discomóvil en el pabellón, por la noche. "Este año, por primera vez, se han lanzado fuegos artificiales en San Blas. Los hemos hecho porque en septiembre, por la situación de sequía y tras el incendio, se suspendieron", explicaba el alcalde, Ramón Cristóbal.

"Han sido días animados y ya era hora poder celebrarlas en condiciones después de unos años en los que no hemos podido", reconocía el regidor. Además de la novedad que han supuesto los fuegos artificiales, este año se ha estrenado una escultura en homenaje a la propia máscara, en una de las entradas a la localidad, en la rotonda de la avenida de San Blas.

La escultura es obra del artista local Julián Minguillón. Está realizada en hierro y sometido a un proceso de oxidación y le ha llevado más de seis meses y medio para darle forma, de las piernas hasta su característico gorro. "He hecho exposiciones y trabajo con hierro y alabastro. Me lo encargaron y dije que sí. Al principio me acongoje un poco, pero la verdad es que es todo un orgullo haberlo hecho, porque es un símbolo del pueblo y todo el mundo le tiene mucho cariño y aprecio".