Los tribunales culpan a Indigo de hundimiento del parquin de Salamero y ahorran al Ayuntamiento 3,3 millones

La culpa no fue del Ayuntamiento de Zaragoza. La Justicia acaba de determinar que el hundimiento del techo del parquin de Salamero, que cedió tres centímetros en enero de 2020 desencadenado una odisea de obras que todavía continúa a día de hoy, se produjo a causa de un error constructivo. Por lo que sería la concesionaria Indigo la responsable y no el Consistorio, que se ahorrará alrededor de 3,3 millones de euros ya que no tendrá que pagar una indemnización como reclamaba la empresa. Todavía cabe recurso, pero como ha indicado este viernes el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, cuando la sentencia sea firme se abrirá la puerta a que, por contra, sea la ciudad la que reciba una compensación económica por haber tenido que asumir los millonarios trabajos de reconstrucción de la céntrica plaza.

No obstante, el edil ha querido dejar claro que eso será en todo caso "una segunda fase". Ahora, ha destacado que lo "importante" es que desde el gobierno PP-Cs se trabajó con "rigor técnico y jurídico", lo que parece que va a suponer un cuantioso ahorro para las arcas municipales. "En ese momento tomamos la decisión de, más allá de los primeros vistazos sin mucho rigor que se habían hecho en el parquin, hacer un informe técnico serio, un ensayo de ingeniería sobre cuál era su situación constructiva", ha recordado Serrano.

Las discrepancias entre el Ayuntamiento y la empresa se prolongan desde hace tres años. Indigo incluso trató de parar, sin éxito, los trabajos de derribo y reconstrucción de la losa superior del estacionamiento, al considerar que la declaración de ruina y las obras de emergencia no estaban suficientemente motivadas. Después también pidió una compensación por las pérdidas económicas que había sufrido al tener que dejar de explotar el parquin.

Ahora la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Zaragoza determina que la demanda de Indigo "deberá ser desestimada reiterando que se está ante un problema constructivo y estructural, ajeno a otras circunstancias que puedan entenderse como concausas de lo sucedido".