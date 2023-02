Quejas por el mal estado de las calzadas y aceras del entorno del Príncipe Felipe

El mal estado del asfalto de la avenida de Cesáreo Alierta, especialmente en el tramo más cercano al pabellón Príncipe Felipe, ha despertado quejas entre los vecinos y los cientos de conductores que circulan cada día por la zona. El responsable de Urbanismo de la Asociación de Vecinos de San José, Juan Carlos Crespo, asegura que el pavimento "está hecho trizas", y pide que las próximas operaciones de asfaltado –en las que el gobierno PP-Cs ha invertido ya 9,8 millones de euros– arreglen grietas y baches.

Los problemas afectan tanto a la calzada –en sentido entrada y, sobre todo, en el carril de salida de la ciudad– como a los pasos de peatones del entorno, estando ya algunos totalmente resquebrajados. También hay quejas por el estado de las aceras, con "cada vez más baldosas rotas", una situación que ha puesto en alerta a los vecinos, que temen que terminen levantándose y puedan provocar caídas en momentos de grandes aglomeraciones como los conciertos que se organizan en el pabellón o los partidos del Casademont.

Los desperfectos se perciben, sobre todo, en las inmediaciones de la puerta A, mientras que en el otro extremo, entre la C y la D, son varios los muretes rotos. Los vecinos aseguran llevar "más de cuatro años" intentando que se corrijan todas estas deficiencias, y afirman que el problema de las baldosas rotas se da también "en el tramo que va hacia el palacio de Larrinaga", donde ya se actuó en pasados ejercicios. "Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Pedimos acondicionar la zona incluso en los antiguos presupuestos participativos", lamenta Crespo.

El Ayuntamiento ha reservado este año 1,5 millones de euros para la operación asfalto, cantidad a la que habría que sumar la partida destinada a la conservación y el extendido del asfaltado, una tarea que recae en las contratas municipales. Fuentes de Infraestructuras aseguran que ya se está trabajando para definir las necesidades que se cubrirán este ejercicio, y que el arreglo de baldosas se abordará, llegado el momento, a través de los contratos de conservación del viario público. Solo en asfaltado, apuntan, se han invertido 9,8 millones de euros en este mandato, una apuesta que ha permitido mejorar 478.000 metros cuadrados y que, según defienden, "multiplica por cuatro" la inversión del gobierno de ZEC.

El problema es que son numerosas las peticiones vecinales de reasfaltado, por lo que no queda otro remedio que priorizar siguiendo criterios técnicos.

Otras reivindicaciones

Más allá del estado de las aceras y el asfalto, los vecinos reclaman "un mayor mantenimiento" para el parque de La Granja y el Jardín de la Memoria. El primero, dice el responsable de Urbanismo de la asociación, está "totalmente abandonado". "No es que haya calvas, es que prácticamente no hay césped plantado. Es todo tierra", explica. La gota que ha colmado el vaso, agrega Crespo, es que se esté planteando sellar "el 43% de los alcorques del barrio". "Estamos valorando movilizaciones", avanza. Esta cuestión también ha despertado polémica en barrios como Torrero. No obstante, la concejala de Servicios Públicos, Natalia Chueca, ya explicó en una de las últimas comisiones del área que la decisión obedecía únicamente a criterios técnicos.