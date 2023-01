Un informe de la Universidad encargado por el Ayuntamiento avala la cesión de La Romareda al Zaragoza por 75 años

Un informe de la Universidad de Zaragoza encargado por el Ayuntamiento avala la cesión de La Romareda al Real Zaragoza por 75 años. El análisis, elaborado por el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad Vicente Cóndor y por el director del Departamento de Contabilidad y Finanzas del campus público, José Ángel Ansón, concluye que la alegación del club es “adecuada y razonable” para garantizar “una rentabilidad mínima ajustada al riesgo de la operación”.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha asegurado este miércoles que, a tenor de los resultados, el club “estaba en lo cierto cuando alegó”, ya que una cesión a 40 años haría que la ratio de rentabilidad estuviese “muy lejos del 5% necesario para acudir a fondos de inversión”. Estaría, concretamente, en el 3,1%, un porcentaje que “haría inviable la inversión”, mientras que a 75 años, el valor de negocio para los accionistas sería del 5,3%.

El informe también analiza otros escenarios. Si la masa social del club se redujese un 10%, el supuesto más pesimista, los porcentajes se reducirían a un 2,8% a 40 años y a un 5,1% a 75, mientras que si la inversión necesaria para construir el estadio se elevase un 10% se pasaría a un 2,2% y un 4,6%, respectivamente. “En definitiva, el retorno a 75 años se puede considerar el que más se aproxima al riesgo de la inversión requerida, que rondaría los 140 millones de euros”, ha dicho Serrano.

A su juicio, todo esto demuestra que “en ningún caso el Real Zaragoza está planteando una inversión que suponga un enriquecimiento muy por encima de los números de mercado”.

El edil no ha querido confirmar si el Consistorio aceptará la alegación del club, pero ha dejado poco margen de duda, ya que, según ha resaltado, este informe será “importantísimo” para la decisión final. “Si no se va a la modificación que pide el Zaragoza no hay inversión posible. Nosotros lo que queremos es que la operación sea viable y que la ciudad esté en el mapa del Mundial de 2030”, ha remarcado.

Aceptar esta alegación obligará, previsiblemente, a abrir un nuevo periodo de exposición pública. Será una cuestión que tendrán que aclarar los técnicos, aunque Serrano se ha mostrado por la labor, ya que se trata de una modificación “sustancial”, por lo que convendría que los grupos y los vecinos puedan volver a contar con un periodo de alegaciones. “Todo lo que sea incorporar confort técnico y transparencia nos parece bien”, ha dicho.

Especialmente claro ha sido también al valorar la alegación de la DGA. “Estamos trabajando en ello, pero va a ser desestimada. No tiene criterio técnico ni jurídico”, ha agregado.

El titular de Urbanismo también ha recalcado que mantendrá y “cumplirá” sus compromisos con Podemos acerca de la Ciudad del Deporte. La formación morada ya avisó de que retiraría su apoyo en caso de que PP-Cs aceptase la alegación del Zaragoza. “Sería una pena que el señor Rivarés, que siempre ha trabajado con criterio, no entendiera que en la vida uno puede pensar o soñar muchas cosas, pero las cosas son como son, y el inversor necesita tener unas condiciones que vayan a 75 años. Si no, se volvería a la casilla de salida”, ha destacado.