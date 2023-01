Azcón dice que Lambán tiene que cumplir su palabra y no poner palos en la rueda en el proyecto de La Romareda

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha pedido al presidente de Aragón, Javier Lambán, que cumpla su palabra y "no ponga palos en la rueda" al proyecto de construcción del nuevo estadio de fútbol de La Romareda.

En declaraciones a los medios de comunicación, en el acto de presentación de los acuerdos sobre los antiguos suelos industriales del barrio de El Picarral, Azcón ha subrayado que el actual proyecto para construir un nuevo campo es el "mejor" que se ha impulsado "en la historia de la ciudad", entre otras cosas, "porque por primera vez lo paga el Real Zaragoza y no los impuestos de los zaragozanos".

Asimismo, ha solicitado al Gobierno de Aragón que no diga "medias verdades" y ha reconocido que le ha llamado la atención que Lambán hable de "operaciones económicas inconmensurables", cuando el proyecto que impulsó el PSOE las preveía "infinitamente más gravosas" para la ciudad.

Ha añadido que cuando los socialistas intentaron sacar adelante este proyecto mientras estaba al frente del gobierno de la ciudad "costaba cientos de millones de euros" para las arcas municipales, mientras que ahora "hay un proyecto del Real Zaragoza que hace la inversión privada y el Ayuntamiento tiene que poner el suelo a disposición".

Azcón ha opinado, preguntado por la comisión bilateral Ayuntamiento de Zaragoza-Gobierno de Aragón, que las relaciones institucionales "tienen que ser de colaboración y lealtad", y "si la voluntad es solucionar problemas y no crearlos, siempre es posible llegar a acuerdos".

Alegación del Real Zaragoza

El alcalde ha comentado, respecto a la alegación presentada por el Real Zaragoza al proyecto para construir la nueva Romareda, que la intención es "no retrasar el proyecto", si bien ha recordado que no existe un plazo establecido para resolver las alegaciones, pero "la idea no es demorar plazos", ha incidido.

Por otra parte, no se ha querido pronunciar sobre el contenido de la misma, sino esperar a que se hagan los informes técnicos oportunos. "Todo lo que sea dar opiniones no va a ayudar a sacar adelante el proyecto", ha zanjado.