El PSOE votará en contra de la alegación del Real Zaragoza al proyecto de la nueva Romareda

Si la alegación del Real Zaragoza al proyecto de la nueva Romareda sigue adelante, el PSOE votará en contra. Lo ha anunciado este viernes la portavoz del grupo municipal, Lola Ranera, que ha criticado la, según ha dicho, falta de información sobre este proceso y ha acusado al alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, de tener un plan para el futuro estadio que no comparte con el resto de partidos del Ayuntamiento. Para la edil, es clave que la petición pase por cambiar la denominación de los suelos de dominio público a privado, y en eso basan su posición negativa.

Y Ranera ha sido crítica con el regidor, que el día anterior dijo que estaba abierto a aceptar la alegación a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) porque, explicó, un proyecto "de éxito" como el del arquitecto César Azcárate "va a tener un condicionamiento directo sobre el modelo económico y el número de años en los que la amortización se podrá llevar adelante". En concreto, el club pide, para "garantizar la viabilidad del proyecto", que el planeamiento admita una cesión con derecho de superficie para poder ampliar el periodo de explotación hasta los 75 años.

La concejal ha acusado al gobierno municipal de falta de transparencia y ha exigido que comparta todas los datos sobre este cambio con el resto de grupos. "Se incrementan las sospechas de que el alcalde sí que tiene la información y la va troceando y lanzando las píldoras que le interesan cuando quiere", ha manifestado Ranera. También ha lamentado no contar todavía con los informes que se tratarán en la comisión, aunque sobre esto desde el gobierno PP-Cs explican que las alegaciones todavía están siendo evaluadas por los técnicos municipales. "Se está esperando con respeto y paciencia", han asegurado fuentes del área de Urbanismo, que han añadido que, cuando los documentos estén listos se compartirán con los demás partidos.

Ranera también ha acusado al alcalde de "intentar engañar", en un acto, ha recalcado, "lamentable y grosero", al decir que el PSOE sacó adelante en 2015 un expediente similar a lo que pide ahora el Real Zaragoza. "Lo que hizo el gobierno socialista fue admitir a trámite una solicitud del club, que estaba de cesión a precario desde 2013. Se comprometía a pagar un canon, a mantener el campo de fútbol y por supuesto el Ayuntamiento podía disponer de este equipamiento siempre que no colisionara con los partidos", ha explicado. No obstante, las elecciones se produjeron apenas un mes después y el nuevo gobierno de ZEC que salió de las urnas paralizó el expediente. Desde entonces, ha incidido, la cesión sigue en las mismas condiciones, por lo que el equipo no está pagando por el uso de las instalaciones.