Lambán asegura que el PSOE no va a llevar a los tribunales el proyecto de la nueva Romareda

El futuro campo de fútbol sigue siendo motivo de desencuentro entre la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza. El presidente aragonés, Javier Lambán, quiso alejar este lunes las acusaciones del alcalde, Jorge Azcón, que considera que el PSOE está tratando de "meter palos en la rueda" al proyecto de la nueva Romareda, y dejó claro que no es así. Para el líder socialista la única manera de que poner trabas al plan de la coalición PP-Cs sería acudir a los tribunales, un extremo al que según aseguró no tienen pensado llegar.

"Ya lo digo con toda claridad, el PSOE no va a judicializar La Romareda, que es por cierto lo que hizo el señor Azcón hace unos años", declaró durante una entrevista en la Cadena SER. Consideró además Lambán que el regidor zaragozano "ha fracasado estrepitosamente", ya que todavía "no se ha movido un ladrillo" pese a ser la construcción de La Romareda su gran promesa electoral, y que trata de "culpabilizar" de ello a la oposición. Pero para sacar adelante el proyecto recordó que el gobierno municipal "no necesita en absoluto" los votos del PSOE.

NOTICIAS RELACIONADAS El Real Zaragoza calcula que ingresaría 14,7 millones de euros al año con la nueva Romareda

También habló el presidente autonómico sobre las alegaciones presentadas por el Real Zaragoza a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, en las que pide que se admita una cesión con derecho de superficie para ampliar el periodo de explotación a 75 años y que así la operación –que pasa por invertir cerca de 140 millones de euros para la construcción del campo y las zonas comerciales– resulte rentable. "Nos deja absolutamente estupefactos. Demuestra que si en lo deportivo no está muy claro el proyecto en lo económico, sí", dijo Lambán, que habló de que, a su juicio, el club tendría "un negocio absolutamente inconmensurable".

Más información Azcón dice que Lambán tiene que cumplir su palabra y no poner palos en la rueda en el proyecto de La Romareda

No estuvo de acuerdo Azcón con este término, ya que, recordó, los planes impulsados con anterioridad por el PSOE para levantar un nuevo estadio eran "infinitamente más gravosos para el Ayuntamiento". En este sentido, defendió el proyecto del gobierno PP-Cs como "el mejor que se ha impulsado en la historia de la ciudad", sobre todo, dijo, porque "por primera vez lo paga el Real Zaragoza y no los impuestos de los zaragozanos". "El señor Lambán lo que tiene que hacer es cumplir su palabra y si dijo que no iba a poner palos en la rueda, no ponerlos", incidió el también líder del PP en Aragón.

Consejo bilateral

Ambos se refirieron además al consejo bilateral que se está preparando para este mes. Azcón se pronunció en los mismos términos y aseguró que será posible llegar a acuerdos siempre que la voluntad sea la de "solucionar problemas" y añadió que "las relaciones entre las instituciones tienen que ser de colaboración y lealtad".

Pero Lambán dijo que las discrepancias son "unilaterales" y defendió que la DGA "ha cumplido escrupulosamente con todas sus obligaciones", empezando con el pago de la deuda del tranvía. Y volvió a acusar al Ayuntamiento de "ralentizar" las licencias de proyectos urbanísticos. "A veces pienso que el Gobierno de Aragón se preocupa más por los vecinos", criticó.