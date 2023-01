Denunciado por tentativa de homicidio por embestir a la Policía tras una fuga de 25 km

El conductor que el pasado jueves protagonizó una peligrosa fuga de 25 kilómetros entre Zaragoza y Alagón hasta que fue detenido por la Policía Nacional ha sido denunciado por delitos de tentativa de homicidio, daños, atentado y contra la seguridad vial. El hombre, identificado como S. B., marroquí de 43 años, fue puesto este viernes a disposición judicial.

Como adelantó HERALDO, este individuo levantó las sospechas de una patrulla por su forma de conducir por Vía Hispanidad. Al ponerse a su altura para pedirle que parara, pisó el acelerador y emprendió una huida que terminó en el polígono de La Ciruela cuando embistió a uno de los coches que le perseguía. Antes, había roto una valla del peaje de Alagón, que se saltó.

Al final, lograron darle alcance y arrestarlo no sin oponer gran resistencia. A consecuencia de la intervención policial resultaron lesionados varios funcionarios. S. B. tiene antecedentes policiales por delitos de tráfico de drogas y robos con fuerza, según fuentes del CNP.

Durante la escapada, los agentes detectaron que el sospechoso conducía un vehículo cuya placa no se correspondía con ese modelo. Mientras era perseguido, la Sala del O91 recabó la colaboración de la Guardia Civil, ya que al salir de Zaragoza entraron en la demarcación de su competencia y se estaba produciendo una situación de riesgo para los usuarios de la autopista, pero finalmente no llegó ninguna patrulla de este cuerpo y no fue necesaria su intervención, según fuentes de la Comandancia.