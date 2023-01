Vox allana la aprobación del presupuesto de 2023 de Zaragoza y el PSOE enmendará también los ingresos

El presupuesto municipal saldrá un año más adelante con el apoyo de Vox. Salvo giro de guion, la formación de extrema derecha unirá sus dos votos a los de PP y Ciudadanos para aprobar las cuentas de 2023, que ascenderán a 895,2 millones de euros. Su portavoz, Julio Calvo, confirmó ayer, día en que se cerraba el periodo de enmiendas, que el proyecto recoge ya "muchas de las presentadas en ejercicios anteriores", de ahí que este año hayan planteado ‘solo’ 37 en materia de gastos y 12 a las bases de ejecución.

La mayoría, según avanzó el edil, han sido consensuadas con el equipo de Gobierno en una negociación que ni siquiera ha sido "tan intensa" como la de otros años, mientras que el resto se presentarán "sin acuerdo". No lo hay, por ejemplo, en la dotación para los polígonos industriales, que Vox pretende elevar al millón de euros. Esto, no obstante, no supondrá un gran escollo. Tampoco lo será la zona de bajas emisiones. El partido había marcado el rechazo a esta medida como una línea roja, pero la colocación de las señales marcando los límites del Casco Histórico –por ahora sin cámaras ni multas– no hará cambiar el sentido de su voto. "Hemos negociado para que, dentro de los márgenes que permite la ley, fuera lo menor posible", justificó Calvo.

Otras de sus reivindicaciones pasan por la simplificación normativa, para la que proponen 120.000 euros, o la regeneración de los barrios, con especial atención a la zona de El Gancho.

En total, los grupos de la oposición han presentado 322 enmiendas al que será el último presupuesto de la actual corporación, aportaciones con las que pretenden mover 102,9 millones.

El PSOE no limitará las suyas al capítulo de gastos, sino que, por primera vez, enmendará también los ingresos. Concretamente, los 15 millones previstos por la venta de suelos en la operación Romareda. Su portavoz, Lola Ranera, considera que la alegación del Real Zaragoza hace que las previsiones del Consistorio sean "irreales", dado que "ni siquiera está aprobada la modificación del Plan General de Ordenación Urbana". "El propio concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, dijo que aceptar la alegación del club supondría un cambio sustancial y obligaría a sacar la modificación a exposición pública", dijo la edil, que propone pasar estos 15 millones del capítulo 6 al 9, lo que implicaría pedir un crédito a largo plazo.

Para los socialistas, también es necesario corregir los "retrocesos" en materia de acción social, crear una oficina del inversor, intensificar la limpieza de las riberas o trabajar en un nuevo plan de movilidad urbana, además de regenerar los barrios y fomentar el acceso a la vivienda para jóvenes.

En ZEC ven "bastante lamentable" que PP-Cs "solo preste atención a Vox" en todo lo referente a políticas de igualdad o de cooperación al desarrollo. Pese a todo, han presentado 81 enmiendas por 31,4 millones de euros con el objetivo de "hacer a los vecinos protagonistas" a través de un incremento de la participación ciudadana.

Para Urbanismo, desgranó su portavoz, Pedro Santisteve, irían 7,7 millones, y a Acción Social, otros 7,5. La creación de refugios climáticos contra las olas de calor, la ampliación del parque de vivienda social y una gestión "100% pública" del ciclo del agua son alguna de sus reivindicaciones, entre las que destacan, asimismo, 2,6 millones para una "correcta" puesta en marcha de la zona de bajas emisiones, la pacificación de las vías y la mejora de carriles bici.

En el caso de Podemos, sus 105 enmiendas buscarán paliar los efectos de la inflación a las familias, con ayudas por 2,8 millones para sufragar la cesta de la compra, y comenzar la redacción de los proyectos incluidos en la Ciudad del Deporte, entre otros aspectos.

La respuesta

Para la concejala de Hacienda, María Navarro, las 81 enmiendas del PSOE en materia de gastos son un nuevo ejemplo de los "palos en las ruedas" que pone esta formación, un dato que contrapuso con las cinco alegaciones propuestas por parte de los ciudadanos y las entidades sociales. "Deberían tener alternativa y pensar en construir una Zaragoza mejor, no en destruir la gestión del actual gobierno", dijo.