Primeros sondeos en el barranco de Cortasogas de Calatayud para hallar una fosa común de la Guerra Civil

Los primeros sondeos para encontrar al menos una fosa común con restos de asesinados durante agosto de 1936 han comenzado a primera hora de este martes en las inmediaciones del barranco de Cortasogas, a las afueras de Calatayud. En concreto, los trabajos se centran en tres fincas agrícolas, una de ellas en lo que era la cuneta de la antigua carretera entre la ciudad bilbilitana y Cariñena, hoy A-1503, donde ha arrancado el movimiento de tierras.

Para coordinar las labores -autorizadas de oficio por el Gobierno de Aragón e impulsadas por el PSOE de Calatayud con la solicitud de tres de las cuatro familias que buscan señales de sus antepasados y con la colaboración de Arico- se encuentran sobre el terreno los arqueólogos Javier Ruiz y Cristina Sánchez. "A finales del octubre se pasó el georradar y el informe nos dio tres puntos prioritarios donde han salido anomalías", detalla Ruiz, que ejerce como uno de los directores de la exhumación.

"Vemos a 70 centímetros y un metro si esas anomalías corresponden a una fosa o fosas o si es de otro tipo: una sima o una nivelación de una barranquera, porque han salido restos de un puchero de cerámica del XIX o el XX y un trozo de ladrillo", detalla Ruiz. En este sentido, han podido observar que "la primera capa son 50 centímetros de cubierta vegetal, de cultivo movida por el arado y por debajo ya naturales".

El plazo estipulado para acometer los trabajos expira el 31 de diciembre, aunque es prorrogable. Entre este martes y el miércoles, Ruiz estima que pueden abordar otros dos o tres puntos más y luego realizar sondeos en la parte más cercana al barranco, donde permanece una piedra en recuerdo a uno de los fusilados: Eradio López Tappero.

El médico de los pobres

Junto a integrantes del PSOE, han acudido algunos miembros de la familia de López Táppero, conocido por el sobrenombre de 'El médico de los pobres', entre ellas: Susana, de 88 años y la menor de sus dos hijas, y dos de sus nietas por parte de su hijo Eradio, Cristina y Lourdes. Según la investigación de Nacho Moreno, junto a él están los restos del cura de San Cruz de Grío Don Serafín, el industrial Eugenio Castillo Ibarra y el abogado Germán Baquedano Barra.

"Nací en 1934 y cuando pasó tenía dos años. Mi madre marchó a Barcelona con los tres. Solo lo recuerdo de fotografía. Quien lo empezó a mover fue mi hermano", explica Susana. Sus sobrinas Lourdes y Cristina López recuerdan que este episodio "marcó para siempre a mi padre": "Falleció en agosto de 2006 y en junio quiso venir para despedirse de sus primos y dar un paseo por aquí".

En aquella visita, recuerda Lourdes emocionada, "dijo que no lo olvidáramos". "Y no podemos olvidarlo por lo que supuso para él lo que pasó y luego no poder hacer nada, encontrarse todas las puertas cerradas y el silencio", subraya.

Entre quienes les ha acompañado a estado la concejal del PSOE Julia Olivas, que ha querido recordar la importancia de Miguel Ángel Capape, de Arico, a la hora de dar prioridad a los trabajos en Cortasogas.