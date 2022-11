La Ferretera Aragonesa y Alfombras Miguel, dos tiendas centenarias que cierran por jubilación

La Ferretera Aragonesa y Alfombras Miguel, dos tiendas centenarias del entorno de Don Jaime, en Zaragoza, han anunciado su próximo cierre por jubilación. Se suman así a la ya anunciada clausura de la famosa joyería Labastida, que a final de año bajará la persiana definitivamente por el mismo motivo. Los dueños de estos establecimientos coinciden en que ver el final de toda una vida detrás del mostrador entristece. Pero la exigencia de un trabajo de cara al público, de un horario comercial y de, en algunos casos, labores físicas, pesa después de tantos años.

“A mí me gusta lo que hago, es un oficio bonito, pero te cansas. A veces tienes que manejar piezas pesadas o hacer colocaciones en casa. No solo es vender en la tienda”, explica Aurelio Miguel. Su bisabuelo abrió Alfombras Miguel en 1902, en un local de la plaza Sas. Después de muchos años llevando el negocio de la mano de su mujer, este año se jubilan. “No tenemos hijos, mi hermano ya está jubilado y mis sobrinos han hecho su vida por otro camino, así que esto acaba aquí, con nosotros”. Una decisión que ha entristecido a sus clientes. “No es un negocio que se pueda traspasar porque son trabajos muy personales. Hacemos cosas personalizadas con clientes de toda la vida que confían en ti y a quienes intentas no defraudar”, argumenta Aurelio, que cumple la edad de jubilación el 18 de diciembre y prevé el cierre para el día 31.

En el caso de La Ferretera Aragonesa, su dueño, Miguel Ángel Ruber, sí que ha intentado el traspaso pero se han encontrado con impedimentos por parte de los propietarios del local. “Está poniendo muchas trabas y al final no nos va a quedar otra que cerrar”, lamenta. Le gustaría que alguien cogiera el relevo pero no tiene demasiadas esperanzas y planea el cierre total para mediados del año que viene. Su establecimiento está en la calle de Méndez Núñez, donde lleva desde 1925, cuando otra familia lo fundó. Sus sentimientos están enfrentados, entre la pena y el cansancio de muchos años de trabajo. “Estamos ya en edad de jubilarnos pero da pena, porque me hubiese gustado que alguien pudiese continuar”.

Joyería Labastida, que también echa el cierre estos días. Lucía Valero

Otro de los motivos que tanto a Aurelio como a Miguel Ángel y a otros comerciantes en su misma situación lleva al cierre es la falta de relevo generacional no solo dentro de la familia, sino también fuera. “Este oficio no se aprende en ninguna escuela, sino probando, trabajando y metiendo la pata un día”, señala el dueño de Alfombras Miguel. “Ahora no hay gente que se quiera dedicar a esto”, indican, en la misma línea, desde La Ferretera Aragonesa.

Estos dos casos se suman al anunciado a principios de año por una de las joyerías más famosas de la ciudad. Labastida, que abrió en 1957 en un pequeño local de San Vicente de Paúl, cuelga desde hace unos meses el cartel de “liquidación por cierre” en la fachada de su tienda de la calle de Don Jaime I. Los actuales dueños se prejubilan porque ahora son abuelos y quieren disfrutar de sus nietos como no pudieron hacerlo con sus hijos por su trabajo. La joyería se encuentra justo enfrente de la mítica tienda de novias Pelegrín y Tardío, que cerró en 2020 y donde ahora hay una óptica.

Mª Ángeles Díez fue presidenta de la Asociación de Comerciantes del sector Don Jaime hace dos años y ahora está al frente del proyecto Zaragoza Esencial, desde una oficina en la misma calle. En los últimos tiempos ha visto cómo unos comercios cerraban, muchos por jubilación, pero otros abrían. “La gente va cumpliendo años y se va jubilando, es ley de vida. Dependiendo del tipo de negocio, sobre todo si requiere cierta especialización, no ya vienes de ese mundo o es complicado quedárselo”, asegura. “Quizás se podrían plantear planes de relevos generacionales, que permitieran trabajar juntos a los futuros dueños y a los antiguos antes del traspaso. Así sería más fácil dar continuidad a estos negocios”, propone, al tiempo que señala el elevado coste de los alquileres como importante impedimento para la apertura de nuevos comercios en la zona.