Cierra la tienda Muebles Rey de la calle Miguel Servet de Zaragoza

Forma parte de la historia del comercio del mueble y decoración de Zaragoza, a pesar de que fue en Sabiñánigo (Huesca) donde se abrió la primera tienda de Muebles Rey en Aragón. Corría el año 1958 y a esta le seguiría dos años más tarde la primera apertura en la capital aragonesa, sita en la calle Torrenueva.

La calle de Ramón y Cajal y, posteriormente la avenida de Madrid también contarían con grandes escaparates donde se podía leer: "Ya ha llegado el rey". Una expansión que llegó también a la confluencia entre los barrios de San José y de Las Fuentes de la capital aragonesa, concretamente a la esquina entre Compromiso de Caspe y Miguel Servet, local que con los años se convertiría en buque insignia de la compañía.

Levantó la persiana el 27 de enero de 1974, fecha en las que se publicitaba su inauguración en las páginas de HERALDO DE ARAGÓN bajo la siguiente premisa: "En la evolución de Muebles Rey, abrimos nuestro nuevo Gran Centro Comercial, para seguir siendo grandes en el favor del público".

Muebles Rey en 1974 HA

Un local de 3.750 metros cuadrados donde ya entonces la última moda en mobiliario de salones se daba la mano con el de las habitaciones infantiles en una misma tienda donde la "oferta igualaba a la elegancia".

"Desde el primer momento en el que abrimos se convirtió en una auténtica referencia para los zaragozanos. Posteriormente inauguramos otra en la calle Bilbao y en julio de 2021 la última, hasta el momento, en Puerto Venecia", cuenta Ignacio Rey, segunda generación de la compañía.

Un establecimiento de referencia para los zaragozanos

"El paso del tiempo hace que modernices tu casa, acorde con la moda. En nuestro caso, siempre hemos amueblado las habitaciones y el salón con Muebles Rey", comenta Aurora López, vecina de la calle del Trabajo, en el barrio de San José. Testimonio similar el de María Martínez, quien residió hasta hace unos años en la plaza Reina Sofía de Zaragoza, a tan solo unos metros del citado establecimiento.

"Todo el que viva cerca seguro que ha amueblado parte de su vivienda en esa tienda. Aun ahora, que no vivo en el barrio, me he acercado hasta allí para comprar el cuarto de mi hija. Hay una buena relación entre calidad y precio. Además te llevan el mueble y te lo montan, algo que no ocurre en otras tiendas con precios similares", comenta la zaragozana.

Recuerdos también para Manuel Martín, que lleva "décadas" residiendo en la plaza de Utrillas. "No solo nosotros, que ya somos mayores, hemos ido sin dudarlo a comprar allí los muebles. Nuestros hijos también lo han hecho", dice Martín, quien también recuerda, con cariño, cómo "en aquellos años" la tienda de Miguel Servet era la que iluminaba la entonces última parte de la calle. "Esta vía ha cambiado mucho. Hace 30 años todo lo que pasaba de San José hacia Miguel Servet era casi el final de la ciudad destino carretera de Castellón", comenta.

Luces que no tardarán en apagarse, puesto que el establecimiento, con ofertas de liquidación total "con descuentos entre el 20 y el 80%", apunta Ignacio Rey, tiene previsto su cierre el 20 de diciembre.

"En estos momentos estamos adaptando nuestro modelo a los gustos del público y a las nuevas tendencias, siempre respetando la esencia de servicio y calidad. Con esta nueva premisa abrimos la última tienda sita en Puerta Venecia y hace algunos meses renovamos la de la calle Bilbao", comenta Ignacio Rey.

"El siguiente paso iba a ser adaptar también la tienda de Miguel Servet y seguir evolucionando en el modelo de negocio. Un desacuerdo con el dueño del local, que no es de nuestra propiedad, en materia de alquiler, ha hecho que decidamos apostar más por las dos tiendas que tenemos en la capital aragonesa y cerrar, definitivamente, la que en menos de dos años iba a cumplir su quincuagésimo aniversario", concluye Ignacio Rey.