No había denuncias previas por maltrato contra el padre del bebé secuestrado en el Monasterio de Piedra

La Guardia Civil no ha concretado todavía los delitos que imputa a Daniel P.G., padre del bebé secuestrado el jueves en el Monasterio de Piedra, ni a los otros dos detenidos. Sin embargo, confirmada la agresión de la que fue víctima la madre del niño, todo hace prever que además de por la sustracción del menor al padre se le abrirán diligencias por violencia de género.

Según ha podido saber HERALDO, no constan denuncias anteriores por malos tratos por parte de la mujer hacia el investigado. Ella no figura en los registros de víctimas, por lo que en principio tampoco habría una orden de alejamiento que impidiera al hombre acercarse o comunicarse con la madre de su hijo. De ser así, habría incurrido en otro delito de quebrantamiento.

No ha trascendido todavía si la joven pareja estuvo casada, pero fuentes próximas a la investigación apuntan a que la relación sentimental se rompió a principios del pasado verano. Tampoco se conoce oficialmente a quién correspondía la custodia o cuál era el régimen de visitas establecido. En cualquier caso, parece que ambos jóvenes habían puesto kilómetros de por medio y ahora él vivía en Madrid, mientras que ella residiría en Baleares.

Lo que parece evidente es que lo sucedido tendrá consecuencias judiciales. De hecho, además de una pena de hasta cuatro años de cárcel, el Código Penal castiga con hasta diez años de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad a los autores del delito de sustracción de menores.

El abuelo y un amigo, también arrestados

La Guardia Civil consiguió localizar ayer en la localidad madrileña de Parla al pequeño Daniel, el bebé de 13 meses secuestrado el jueves por la tarde por su padre en el aparcamiento del Monasterio de Piedra. El hombre se enteró de que su expareja se encontraba de visita con el niño en el parque natural de Nuévalos y decidió coger su coche para desplazarse hasta allí. No lo hizo solo, sino acompañado por el abuelo del menor, al que ambos varones arrebataron de los brazos a su madre tras un violento forcejeo. Pero el rapto del bebé no iba a durar ni 24 horas, ya que una rápida y eficaz operación de la Benemérita permitió localizar su escondite y rescatar sano y salvo al menor, que ya ha sido devuelto a su madre.

El secuestro del bebé se produjo poco antes de las 19.00 del 13 de octubre en el aparcamiento del Monasterio de Piedra. Macipe

Los investigadores sabían perfectamente quiénes se habían llevado a Daniel, porque tanto la madre como las tres mujeres que la acompañaban –incluida la abuela materna del menor– los identificaron desde el primer momento. El grupo facilitó también a la Guardia Civil la matrícula y las características del vehículo en el que los dos hombres se habían dado a la fuga. La madre aportó otro dato importante: su expareja reside actualmente en Madrid. Con toda esta información, los especialistas del instituto armado se pusieron rápidamente a trabajar, ya que en este tipo de secuestros parentales existe siempre el temor de que el progenitor pueda optar por una solución desesperada.

Como es habitual en casos de fuga, el instituto armado montó enseguida una especie de operación jaula, con controles tanto en la autovía de Madrid (A-2) como en otras vías secundarias. Las cámaras de seguridad del Monasterio de Piedra no pudieron facilitar la labor de los investigadores, ya que no había dispositivos de grabación en el aparcamiento. Sin embargo, la DGT tiene instalados sensores capaces de leer las matrículas en muchos paneles informativos de las principales carreteras del país, herramienta a la que presumiblemente recurrió la Guardia Civil para averiguar la ruta seguida por el vehículo de los secuestradores.

La Comandancia de Zaragoza se ha mostrado en todo momento muy cauta con este caso y a primera hora de ayer se limitó a confirmar el rapto que había adelantado HERALDO, sin dar más detalles para no entorpecer la investigación. No fue hasta las 14.30 cuando anunció oficialmente la detención de tres personas por estos hechos: el padre, el abuelo y un amigo de ambos. Según fuentes consultadas por este diario, el tercero sería el propietario de la vivienda de Parla donde se produjeron los arrestos y se encontró al bebé, al que habrían abierto diligencias como encubridor. Los investigadores contaban con que los secuestradores sabían que habían sido identificados y no iban a refugiarse en su casa, por lo que estrecharon la búsqueda sobre su círculo más próximo.

De las diligencias del caso se ha hecho cargo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Calatayud, por lo que será su titular quien interrogue a los tres investigados hoy o mañana. Porque la Guardia Civil ya los trasladó anoche a los calabozos del cuartel de La Almunia, pero dispone de un plazo máximo de 72 horas para ponerlos a disposición judicial junto al atestado.