La madre del bebé secuestrado, embarazada de seis meses, acabó en el hospital

La madre del pequeño Daniel –de 28 años, residente en Ibiza y embarazada de seis meses– acudió con el bebé, su madre y otras dos acompañantes, también familiares, al Monasterio de Piedra para pasar el día en este enclave natural de Aragón. Las cuatro llegaron a la taquilla en torno a las 11.00 portando al pequeño, de poco más de un año, en un carro de color negro, y apuraron hasta última hora de la tarde.

Poco antes de las 19.00, el grupo se encontraba ya en el parquin, situado a las afueras del recinto amurallado en el que se enclava el jardín histórico y el monasterio cisterciense. Fue allí donde el progenitor, acompañado del abuelo paterno, abordó a la joven, a la que atacó propinándole golpes y alguna patada. Según ha podido saber este diario, Daniel P. G. tomó al pequeño y salió del aparcamiento sin que ningún trabajador pudiera impedirlo ni saber qué dirección tomó el vehículo, de color verde, según los testigos.

En el estacionamiento –a diferencia de en el interior del complejo, donde sí hay una amplia red de vigilancia– no hay cámaras. De hecho, los propios carteles informativos advierten de que la zona, un aparcamiento público y gratuito, es un área «no vigilada», de ahí que no haya imágenes del ataque.

Sin testigos en el monasterio

A través de un comunicado, la empresa gestora apuntó que era conocedora de los hechos, pero que entre su plantilla no había testigos del terrible suceso.

Dada la hora del asalto, cuando pasaban unos diez minutos del cierre del acceso al parque y a menos de una hora de la clausura al público de todo el recinto, en el aparcamiento no se encontraba ninguno de los trabajadores que, especialmente en momentos de mayor afluencia, regula el tráfico y deriva los vehículos a las zonas habilitadas.

«Los hechos no fueron presenciados por ningún empleado, por lo que no se van a realizar declaraciones al respecto», se limitó a decir la empresa en el texto. Mostró, no obstante, su confianza en que «el proceso de investigación iniciado por las autoridades competentes» diera su fruto y resolviese «con prontitud y de manera satisfactoria el caso», como terminó sucediendo.

Tras el asalto, la joven y sus acompañantes fueron trasladadas al centro de salud de Nuévalos, donde tuvieron que ser atendidas por el personal de guardia. En total pasaron allí unas dos horas y fueron asistidas tanto por los golpes recibidos como por el cuadro de estrés que sufrían todas ellas. Además, ante el avanzado estado de gestación de la agredida se decidió derivarla al hospital Ernest Lluch de Calatayud, donde fue sometida a una revisión en Urgencias y posteriormente dada de alta.