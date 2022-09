La oposición pide investigar la concesión de la demolición de un quiosco en Zaragoza

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza, incluido Vox en el último momento, se han unido para solicitar una Comisión de Investigación para aclarar si hubo irregularidades en la autorización de la licencia de demolición de un quiosco en el Paseo San Sebastián a favor de una de las empresas del constructor zaragozano Juan Forcén, al que señalan como "amigo íntimo" del alcalde Jorge Azcón.

Ha sido en el transcurso del debate de una moción en la sesión plenaria de este viernes durante el que el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ha vuelto a defender como ya hizo en una comisión extraordinaria, que se debe a un error de un día en una fecha de una plantilla, en la que donde dice 11 debería decir 12 de julio, y que está recogido en unos informes por escrito de la funcionaria que cometió el "fallo" pero que no ha querido hacer públicos, a pesar de que, ha dicho, se podía haber "escudado en ellos.

La moción, presentada por Zec, se basa en una información del pasado 13 de septiembre en la que el diario Público acusaba al Ayuntamiento de Zaragoza de aprobar "un proyecto de un constructor amigo del alcalde sin verlo".

Desde la formación municipalista han recordado que ya habían criticado en su día que las empresas propiedad de este empresario fueron adjudicatarias de siete quioscos diferentes, "algo que cuando menos resultó sospechoso y sobre todo que limitó las posibilidades de que pequeños autónomos pudieran obtener la concesión y ganarse la vida con la misma".

Así que "para lograr arrojar luz y evitar cualquier sospecha de que hubiera habido un trato de favor" han pedido "la apertura de un expediente de información reservada donde todas las personas funcionarias implicadas en la tramitación del expediente tengan la oportunidad de dar las explicaciones pertinentes sobre la incongruencia en la correlación de las fechas de los informes y documentos que conforman el expediente en cuestión".

Vox ha mostrado inicialmente su negativa a votar a favor de promover un expediente de información para aclarar este asunto, y aunque su edil Carmen Rouco ha evidenciado a la izquierda que "se ve que ha sido un error humano" y les ha pedido que se apliquen "qué significa un trato de favor", han votado a favor después de que ZeC aceptara la propuesta de incluir la posibilidad de crear una comisión de investigación.

El portavoz de ZeC, Pedro Santisteve ha exigido más "transparencia" a la hora de aclarar un posible "trato de favor" con un empresario con el que el propio alcalde “se ha ocupado de destacar esta amistad, bailando con Taburete", ha dicho en relación a unas imágenes en las que aparecían juntos bailando en un concierto en Zaragoza de la banda.

Desde Podemos, Fernando Rivarés ha recalcado que "a modo personal" cree que efectivamente se cometió un error, pero que aun así apoyará su investigación porque "cualquier duda que no se aclara, crece".

"Sí queremos un expediente de información, no tengo ninguna duda de que hay un error humano, no tengo ninguna duda de que el consejero no anda en la trápala, pero, ¿por qué siempre es el mismo apellido en el que recae el 'run run' del amiguismo?", se ha preguntado.

El concejal del PSOE Horacio Royo ha pedido explicaciones sobre otras partes de la autorización "aun dando por bueno el argumento del error" y ha pedido “máxima transparencia" ante "algo tan sencillo" como un expediente de información reservada.

"La persona que es interesada en este proyecto es amigo íntimo del alcalde, algo que no oculta, por eso surge la sensación de que puede haber un trato de favor", ha señalado.

Desde el Gobierno de PP-Cs han acusado a la izquierda de "querer levantar sospechas”, como ha reprochado María Navarro, o de "querer estirar el chicle", como ha manifestado el titular de Urbanismo, quien ha recriminado a ZeC, PSOE y Podemos que sigan con el 'run run' a pesar de "saber que ha sido un error humano", como entiende por sus intervenciones.