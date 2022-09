El Supremo hace firme la sentencia del tranvía y el Ayuntamiento pide sentarse a hablar "ya" del pago

La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro, ha instado este viernes a la DGA a sentarse a hablar ya sobre el pago de la deuda del tranvía. Tanto el Consistorio como el Ejecutivo autonómico tienen en su poder la diligencia que hace firme la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga al Gobierno de Javier Lambán a pagar cerca de 25 millones de euros por las obras de la línea 1.

La edil ha advertido de que la deuda se incrementa en 2.018 euros diarios, y que desde el 7 de noviembre, momento en que el alcalde "tendió la mano" para pactar el pago, ha aumentado en 1,4 millones de euros. Si las partes no llegan a un acuerdo se procedería a una ejecución forzosa en apenas tres meses, siendo el 21 de diciembre la 'fecha tope'.

Se trata, no obstante, de un extremo que el Consistorio "quiere evitar". La propia titular de Hacienda ha llamado a la "responsabilidad" y ha pedido "altura política" para evitar un incidente de ejecución forzosa. "Tenemos que sentarnos cuanto antes por el interés de Zaragoza, pero también de los aragoneses. Vamos a reivindicar que se pague lo que se debe, es de justicia", ha expuesto.

Hasta ahora, al no tener la diligencia de firmeza, el Consistorio "no podía pedir jurídicamente nada" al Gobierno aragonés. Esto, no obstante, ha cambiado. Navarro ha recalcado que todas las administraciones están viviendo situaciones complicadas por la subida de la energía y el precio del combustible. "Pero este Ayuntamiento, todavía más, ya que no recaudamos lo que otras instituciones", ha agregado.

En julio, Lambán se comprometió a pagar "lo antes posible". Este viernes, no obstante, ha enviado una carta a Jorge Azcón en la señala que "los innumerables y graves acontecimientos acaecidos en Aragón en forma de inundaciones, heladas e incendios que han golpeado al medio rural y que han tensionado de manera dramática el fondo de contingencia. "Han limitado nuestras posibilidades de cumplir con la sentencia en el corto plazo, y, pese a ello, te manifiesto la voluntad política del Gobierno de Aragón de hacer frente a sus responsabilidades en este ejercicio presupuestario", recalca.