Lambán se compromete a pagar “lo antes posible” la deuda del tranvía pero avisa de que el presupuesto autonómico está “muy comprometido”

El presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha comprometido este martes a pagar “lo antes posible” la deuda del tranvía tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que rechaza el recurso de casación de la DGA y le obliga a abonar los 24,6 millones pendientes. No obstante, el líder autonómico ha avisado que los presupuestos de este ejercicio están “muy comprometidos”, de ahí que en el Pignatelli no puedan precisar “técnicamente” cómo se resolverá este agujero. “Legalmente no sé cuáles son los plazos. Ahora mismo no puedo responder a la pregunta. Lo que sí puedo decir es que la sentencia se cumplirá de una manera absolutamente rigurosa”, ha expuesto.

Pese a ello, Lambán ha insistido en que su Gobierno, apoyado en sus letrados y asesores jurídicos, pensaba “y sigue pensando” que no tendrían que pagar esta cantidad. Del problema ha responsabilizado a su antecesora, Luisa Fernanda Rudi, que “dejó de pagar al Ayuntamiento”, aunque ha obviado que, con su entrada en el Pignatelli, el PSOE tampoco resolvió esta situación.

A este respecto, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha avisado de que los intereses de demora siguen corriendo a razón de 2.000 euros al día, de ahí que confíe en que la DGA cumpla la sentencia “en el menor tiempo posible”. “Jurídicamente, el Ayuntamiento no puede renunciar a ellos”, ha agregado.

El regidor ha recordado que fueron los zaragozanos quienes, a través de sus impuestos, tuvieron que adelantar ese dinero “hace ya unos cuantos años”. “No es un nuevo dinero, sino uno que ya nos gastamos. Lo adelantó el Ayuntamiento y ahora lo que hacemos es reponer lo que se pagó y cerrar el agujero económico que creó la DGA, lo que significará un alivio para la contabilidad del Consistorio”, ha explicado, en respuesta a partidos como ZEC o Podemos, que ayer instaron a destinar estos 24,6 millones a una segunda línea del tranvía o ampliaciones en las bonificaciones para el transporte público.

Azcón ha asegurado que escuchará lo que tenga que decir el Gobierno de Aragón. “Tiene que valorar económicamente su situación y hablar con el Ayuntamiento. Nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar. Pero la verdad es que ahora tenemos una sentencia judicial que nos da la razón, y cuando hubo que pagar ese dinero no hubo ningún plan de pagos. En su día ofrecimos uno que se rechazó tajantemente. Si en su momento se hubiera aceptado, la DGA se habría ahorrado cientos de miles de euros en intereses de demora”, ha señalado.

Además, ha dicho que el Ayuntamiento “tampoco preveía tener un agujero como el de la plusvalía, el de la factura de la luz o el del transporte público”. “Todas las administraciones tenemos que tomar decisiones económicas para afrontar en la actualidad aquellas cuestiones que no se resolvieron en el pasado. La DGA decidió judicializar el proceso aun sabiendo que era muy complicado que saliera adelante”, ha manifestado. Y aunque por el momento no ha hablado al respecto con Lambán, ha afirmado que habrá “múltiples ocasiones” para hacerlo en el futuro.