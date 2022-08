El comité mantiene el rechazo a la última oferta de Avanza en la vuelta de la negociación al SAMA

El comité del bus mantiene su rechazo a la última oferta económica de Avanza –que incluía una subida fija del 8% y una cláusula de revisión del 11,25%– en el reinicio de las negociaciones en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). Las partes volverán a sentarse hoy a las 9.30 con el objetivo de cerrar el convenio y evitar que la huelga se extienda a todos los días de la semana a partir del próximo lunes. Ayer, no obstante, sindicatos y empresa admitían no saber qué se van a encontrar, ya que desde julio –momento en que estalló el diálogo– no ha habido contactos oficiales.

Los trabajadores ni siquiera conocen qué propuesta va a poner hoy la concesionaria sobre de la mesa. El director de Avanza, Guillermo Ríos, aseguró que va a hacer "todo lo posible" para llegar a un acuerdo, sin concretar si mantendrá la oferta que expiró el 31 de julio como pedía la concejala de Movilidad, Natalia Chueca, quien cree que una huelga de lunes a domingo sería "dramático" para la ciudad. "No vamos a ofrecer algo que no sea viable. Si se siguen produciendo paros y hay repercusiones económicas, lo que se pierda, se perdió. No es algo caprichoso ni arbitrario", aseveró.

El comité, sin embargo, tiene claro que si la empresa se limita a recuperar esa oferta no la van a aceptar "ni hoy, ni el mes que viene ni en enero". "Queremos negociar sin perder poder adquisitivo. La última vez propusimos un 85% de la suma de los IPC de 2020, 2021, 2022 y 2023, pero Avanza se negó a valorarla. Si vienen a imponer lo van a tener complicado", dijo su presidente, José Manuel Montañés.

Considera, asimismo, que el articulado del convenio y el plan de igualdad tampoco se pueden dar por cerrados, ya que "son vías sobre las que se puede buscar un acuerdo" en caso de que la parte económica no se ajuste a las demandas del comité. Ríos, en cambio, no lo ve así, dado que en su día "ya se repasó prácticamente todo el articulo". "Hay una sección que solo quiere reabrir temas para que no haya acuerdo, y no podemos caer en ese error", indicó.

"Con los deberes hechos"

A su entender, urge "ponerse en modo racional" para acabar con una situación que "no tiene sentido". También pide ser "más ejecutivos" e ir al SAMA "con los deberes hechos", ya que, como señaló, en las últimas ocasiones ha habido recesos de hasta tres horas nada más empezar las reuniones para que los sindicatos se pusieran de acuerdo. "Si el comité sigue como en julio y se centra más en los equilibrios sindicales que en el convenio difícilmente se llegará a un acuerdo", comentó.

El director de Avanza lamentó que la eterna negociación y los paros estén "perjudicando" a los clientes y opinó que, a futuro, tiene que haber un cambio de mentalidad. "Va a ser un convenio para un año. Dentro de un año vamos a tener que negociar el siguiente. Deberíamos cerrarlos rápido para que haya periodos de estabilidad y paz social. La estrategia actual no la compartimos ni la entendemos. Hace mal a todos", manifestó.

Según dijo, cada vez son más voces en la empresa las que quieren "acabar con esta situación" y que, al menos, la propuesta sea sometida a referéndum. Se trata, sin embargo, de una versión que contradicen desde el comité. "Si hay alguna sección sindical que no está de acuerdo con lo que se está haciendo es libre de decirlo públicamente", señaló Montañés, al tiempo que recordó que los paros siguen teniendo un seguimiento cercano al 100%.