Avanza y los trabajadores del bus vuelven al SAMA un mes después de estallar la negociación

Avanza y el comité del bus urbano de Zaragoza retomarán este próximo martes, 30 de agosto, las negociaciones en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). Lo hará a menos de una semana de que la plantilla endurezca los paros, con protestas de lunes a domingo a partir del 5 de septiembre en caso de que no haya acuerdo. El diálogo estalló a finales de julio coincidiendo con el ultimatum de la concesionaria, que dio a los trabajadores hasta las 0.00 del día 31 de dicho mes para aceptar su oferta económica, que incluía una subida fija del 8% y una cláusula de revisión del 11,25%.

En estas semanas, en las que han seguido los paros de martes a jueves, las partes han mantenido conversaciones informales, aunque sin avances significativos. La propia concejala de Movilidad, Natalia Chueca, les ha instado a volver a sentarse para cerrar el convenio y evitar un endurecimiento de los paros que resultaría “dramático” para la ciudad, ya que coincidiría con la vuelta de las vacaciones y el reinicio de la actividad educativa y universitaria.

Las primeras reacciones no se han hecho esperar. Desde el Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT) han exigido "más presión contra la empresa en todos los frentes" y han pedido, a través de sus redes sociales, "secundar los paros y no hacer horas extra". "Esperemos que la empresa venga con intención de negociar y no se convierta en otro paripé más", han dicho.

Las maratonianas reuniones de junio y julio permitieron cerrar la práctica totalidad del articulado del convenio y de plan de igualdad, pero los trabajadores insisten en que con la última oferta económica sigue sin garantizarse su poder adquisitivo ante el fuerte incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC).

Tanto el Consistorio como la compañía habían solicitado al comité suspender los paros, que este verano han dejado esperas de más de 20 minutos a pleno sol, hasta que se alcanzase un acuerdo, pero la plantilla no ha aceptado la petición. Los sindicatos siguen descartando someter la propuesta de Avanza a referéndum, ya que consideran que el seguimiento de los paros, con porcentajes cercanos al 100%, habla por sí solo.

La tensión, pese a todo, sigue en aumento, y al menos dos empleados han denunciado por “acoso” al comité ante la Policía Nacional al sentirse “señalados”. También critican que no se les deje votar y que los sindicatos estén eligiendo por ellos y por sus familias.