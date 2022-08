Chueca insta a Avanza a recuperar su oferta y a volver a sentarse a negociar el convenio del bus

La concejala de Movilidad, Natalia Chueca, insta a Avanza a recuperar la oferta económica que retiró el 31 de julio –que incluía una subida fija del 8% y una cláusula de revisión del 11,25%– y a volver a sentarse a negociar el convenio del bus, ya sea ‘en privado’ o en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). La edil asegura que una huelga de lunes a domingo, escenario al que se llegará el próximo 5 de septiembre en caso de que no haya acuerdo, sería "un drama para la ciudad", y no descarta volver a convocar a las partes la próxima semana "en función de cómo evolucionen las conversaciones".

En declaraciones a este diario, Chueca insistió ayer en que Zaragoza no puede ser la pagana de una negociación "eterna" que se está alargando "más de la cuenta". También señaló que el incremento que se ofrece a la plantilla del bus, que por el momento no ha sido convocada ni por el Consistorio ni por la concesionaria, "está duplicando al de cualquier convenio que se haya firmado este año". "La ciudad no puede sufrir las consecuencias de las peticiones insaciables del comité, pero, lamentablemente, lleva haciéndolo mucho tiempo", dijo.

La prueba son las largas filas que ayer volvieron a repetirse durante las horas de los paros, que hoy afectarán a los tramos de 8.30 a 9.30, de 13.45 a 14.45, y de 19.30 a 20.30. La titular de Movilidad había pedido a los sindicatos suspender las protestas hasta que se alcanzase un acuerdo para evitar las afecciones en la vuelta al trabajo y el reinicio de la actividad educativa y universitaria, pero la plantilla, que mantiene su calendario de protestas hasta el 8 de enero de 2023, no ha accedido.

Confía, pese a todo, en que los trabajadores "hayan reflexionado" en este mes de impás y en que, al menos, sometan a referéndum la propuesta "que se había trabajado durante tantas horas en el SAMA", con un acuerdo prácticamente total en el articulado del convenio y el plan de igualdad.

La concejala también ve "bastante sorprendente" que la dirección general de Trabajo del Gobierno de Aragón –cuya implicación ha sido solicitada expresamente por el comité con el apoyo del Ayuntamiento– no haya respondido a sus mensajes y llamadas. Especialmente teniendo en cuenta que "en 2011 intervino de oficio", como ocurre "en cualquier otro conflicto", para resolver la huelga del bus, paso que permitió desbloquear las negociaciones tras infructuosas reuniones en el SAMA. "Si alguien te pide ayuda, lo normal es que, si entra dentro de tus competencias, al menos le atiendas y le des respuesta, pero no ha sido el caso. Me habría gustado que hubiese tenido mayor proactividad", aseveró.

A este respecto, señaló que "llegado el caso extremo", la dirección general de Trabajo "podría imponer un arbitraje", una opción que rechazan tanto la plantilla –que esta semana ya buscaba fórmulas legales para negarse– como la concesionaria. Como ejemplo puso a la Comunidad de Madrid, que recurrió a esta vía para resolver la huelga del metro. No obstante, desde la DGA se insiste en que ya se facilitan medios a través del servicio de mediación.

"Cosa de dos"

Chueca recalcó –en contraposición con las críticas del PSOE, que la acusó de haberse ido "de vacaciones" en pleno conflicto– que las tres partes han permanecido en contacto incluso después de estallar las negociaciones en el SAMA el pasado 29 de julio. Cree, no obstante, que la resolución del conflicto "es cosa de dos". "Voy a ver cómo evoluciona esta semana, y si es necesario les volveré a citar. No tendría ningún problema en volverles a reunir", manifestó.