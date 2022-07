Huelga del bus en Zaragoza: Avanza cumple su ultimátum y retira su oferta económica con la negociación rota

Avanza ha cumplido su amenaza y ha retirado su oferta económica tras semanas de negociaciones infructuosas en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). La empresa había puesto sobre la mesa una subida fija del 8% y una cláusula de revisión del 11,25%, cifras que, según el comité, no garantizaban su poder adquisitivo. Su presidente, José Manuel Montañés, cree que la decisión de la concesionaria es "una chiquillada" y asegura que les afecta "entre cero y nada". "¿Dónde se ha visto un ultimátum de este tipo? Ellos sabrán lo que quieren hacer, nosotros no hemos escondido nunca ninguna carta", dijo este domingo.

Las negociaciones se rompieron totalmente el viernes, sin que este fin de semana haya habido ningún contacto formal para tratar de reconducir la situación ni haya más reuniones agendadas en el SAMA. El director de Avanza, Guillermo Ríos, insistió en que quiere llegar a un acuerdo "por encima de todo", y pidió a los sindicatos "que reflexionen" sobre la oportunidad perdida o dejen votar a la plantilla.

Para el comité, sin embargo, sigue totalmente descartado. "Ya lo hicieron a principios de julio, cuando se nos ofrecía un 10%, y apoyaron los paros por una mayoría aplastante", señaló Montañés. Sus integrantes aseguran tener la sensación de que la empresa "no quiere firmar" y "busca que termine la concesión con el salario congelado".

La situación amenaza con volver a la casilla de salida tras más de 530 días de conflicto. Las próximas horas serán claves, ya que determinarán si se buscan nuevas fórmulas para desencallar la negociación o si, por el contrario, las partes se dan ‘un tiempo’ antes de volver a hablar.

La compañía insiste en que son los trabajadores quienes deben mover ficha. Para Montañés, en cambio, es el Ayuntamiento –que estaría analizando posibles medidas a adoptar– el que ha de "poner orden" y decir "se acabó" al no haber posibilidad de acuerdo. "Aseguran que no pueden hacer nada, pero no es así", expuso.

En esta línea, desde el Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT), Javier Anadón pidió la intervención de la directora general de Trabajo del Gobierno de Aragón, que "no se ha dirigido a los empleados en ningún momento y ni siquiera ha reunido a las partes".

Avanza y el comité habían cerrado prácticamente el articulado del nuevo convenio y el plan de igualdad. Estos avances, a diferencia de lo ocurrido con la oferta económica, no correrían peligro, ya que el acuerdo era casi total, aunque desde la concesionaria recordaron que "si no hay firma no se aplicará nada de esto".

Tensión por los paros

Si nada lo remedia, los paros volverán este martes de 8.00 a 9.00, de 14.00 a 15.00 y de 19.00 a 20.00, y continuarán el miércoles y el jueves, aunque sindicatos como el CUT propondrán esta semana "endurecerlos" y adelantar un mes el calendario, extendiendo las protestas de lunes a viernes ya este mes de agosto y no en septiembre como estaba inicialmente previsto. La propia Avanza teme que quienes han intentado "romper la negociación" busquen ahora "posiciones de fuerza más alocadas todavía", y recuerda que "los paros tienen un coste económico muy importante". "Si entran en esa dinámica y se produce una merma económica no podremos gastar lo que se iba a destinar a salarios", manifestó Ríos.

Se trata, no obstante, de una propuesta que no contará con el apoyo de Sattra, quien lidera el comité, que pide ceñirse al calendario acordado hasta el 8 de enero.