Fabricadoras individuales de hielo en Zaragoza: sube el interés, pero falta 'stock'

La escasez de hielo en los supermercados se ha asociado a factores económicos, especialmente las desbocadas facturas de la luz, que han hecho inmanejables los costos de almacenamiento en los parámetros habituales para las fábricas de cubitos y escamas de hielo. El desabastecimiento continúa: la mayoría de los supermercados llevan días con racionamiento severo o, directamente, sin posibilidad de dar servicio por falta de materia prima. Así las cosas, además de redescubrir la manufactura de hielo en los congeladores caseros a la antigua usanza -placas, bolsitas- hay muchos establecimientos que se han decidido a buscar fabricadores de hielo comercial de un tamaño y propiedades ajustados a la demanda de cada cliente potencial.

En Zaragoza hay unos cuantos establecimientos especializados en servicio de menaje e instrumental a hostelería que sí han notado el aumento del interés y la demanda de este tipo de productos. No es algo generalizado: María Berdién, de Auxihostelería (María Zambrano, 31), explica que “tenemos máquinas, pero no hemos notado un gran aumento, el mercado de este tipo de producto sigue parado en toda España; lo que pasa es que muchos bares ya tienen su fabricador de hielo, cada cual se va buscando la vida como puede y el costo, en la situación económica actual, hace que los clientes se lo piensen”.

El responsable de compras de Expomaquinaria IRC (Caravis, 48, PLAZA) , Pedro Elvira, apunta un problema extra. “Sí han aumentado las consultas, pero no hay máquinas. Aquí ha llegado una ahora, de las que hacen cubito de 42 gramos. No el de gasolinera, para que me entiendas, que suele ser de 60 gramos. Sale a 1.260 euros más IVA. Llegan con cuentagotas, y nosotros somos referencia en Aragón, además de tener presencia en toda España. En cuanto a fabricantes, la oferta en España se limita a ITV, lo demás es importación y los plazos de entrega son amplios; anteayer me pidieron un modelo muy concreto y me daban fecha de entrega para mediados de noviembre”.

Los precios de las máquinas más básicas, con una capacidad de generación de unos 25 kilos diarios a pleno rendimiento, andan por los 900 euros, aunque la inversión puede subir mucho; dependiendo de las necesidades y capacidad de la máquina, hasta los 7.000 euros. “Las habituales en bares van de los 30 a los 40 kilos, y salen por unos 1.500 euros”, explica Berdién.

Ángel Marco, de Marco Hostelería (Lorente, 19) sí ha notado un aumento del interés por las fabricadoras de hielo. “No hay muchas, pero el rango de precios y capacidad es amplio. Una cafetería con 10 mesas ya necesita lo suyo, y rápido. La gente se había acostumbrado a tener siempre hielo en bolsas, y muy barato; ahora surge esto y no hay que olvidarse que el ciclo de una máquina para hacer cubitos es de casi una hora, y tira los que tira, según capacidad. Es fundamental darles un buen mantenimiento, haciendo hincapié en la descalcificación frecuente, para que los hielos no salgan escarchados”.

José Manuel Perales, de Comercial Dosher (Monasterio Descalzas Reales, 24, en el polígono Alcalde Caballero califica la semana de muy movida. “Hoy -por ayer- montamos una, hace unos días otra… hacemos el servicio de instalación y también el de reparación. Lo que suelen hacer los bares que cuentan con máquinas de unos 40 ó 50 kilos de fabricación diaria es ponerla a funcionar fuerte entre semana y guardar en congeladores industriales para el fin de semana. Un pub necesita más, para las copas. Es curioso, este producto no tenía salida, pero ya ves… y la verdad es que se amortiza bien en hostelería. Haz el cálculo: una bolsa de hielo de dos kilos cuesta un euro, cualquier bar que vaya bien de clientela puede gastar hasta 80 o 90 kilos a la semana, así que son 50 euros por semana… en ocho o nueve meses está amortizada”.

Patricia Simón, de Hosdecora (Genoveva Torres Morales, 6) también habla de aumento de interés, súbito en su caso. “En cuanto salió en los medios comenzó a sonar el teléfono y a preguntar gente. Uno llamaba del sur y me pidió la más grande que tuviera, pero lo habitual es demandar las de cubitos de 60 gramos, que pueden rondar los 1.200 a 1.500 euros, según la capacidad.

En el mercado de segunda mano se encuentra un poco de todo. Desde máquinas de baja capacidad por 200 euros, que no serían eficaces en un negocio hostelero, hasta los 1.500 de ejemplares baqueteados de alta capacidad, de las que sus dueños afirman deshacerse por renovación de equipos.

Así funciona la máquina

Las fabricadoras de hielo comercial tienen una entrada de agua, que se vierte en una bandeja. La bandeja ya tiene el formato específico para el hielo que se desea. El agua se congela poco a poco, por capas, hasta que se forma el cubito. Luego se calienta lo justo para separar los cubitos, que se depositan en una cuba de almacenamiento.

Hay tres tipos de máquinas para la fabricación de hielo comercial. Una de ellas es la modular, en diferentes tamaños y con el depósito por separado; la autónoma tiene la máquina de hielo y la bandeja de recogida de hielo dentro de la misma caja, ocupando menos espacio pero lastradas por una menor producción de cubitos y capacidad de almacenamiento. Tanto un modelo como el otro vienen en diferentes tamaños y capacidades.

El tercer tipo de máquina es la llamada ‘bajo mostrador’, muy cómoda y común en hostelería de formato reducido. El problema es la merma en capacidad de producción y almacenamiento, debido a su forzosa adecuación al espacio hábil, por lo que sus dueños deben fabricar más veces y, por tanto, gastar más energía.