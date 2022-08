Aliaga pide a la ministra Ribera  flexibilidad en los plazos y ayudas para aplicar el decreto de ahorro energético

Flexibilidad en los plazos de aplicación del decreto sobre ahorro y eficiencia energética y un paquete de ayudas con fondos europeos para adaptar sus establecimientos a las nuevas medidas. Esas son las dos peticiones que el vicepresidente aragonés Arturo Aliaga ha trasladado hoy a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la reunión que han mantenido responsables de Industria de las distintas comunidades autónomas, por videoconferencia con ella y la ministra de Industria Reyes Maroto y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen.

Aliaga ha explicado a los medios que solo ha trasladado a la ministra las peticiones que a su vez le comunicaron las patronales de hostelería y comercio, así como los responsables de CEOE y Cepyme con los que "se reunió discretamente", ha recordado, para valorar el decreto ley que el Gobierno pondrá en marcha a partir de la medianoche del martes al miércoles. "No están en contra, pero me han pedido que se flexibilice la aplicación de la norma y también que se apoye a los establecimientos" para implementarla, ha explicado, ya que la medida de no tener la climatización de los locales por encima de los 27 grados entra en vigor mañana, la de los carteles informativos a la puerta de dichos locales, se aplicará desde el 8 de septiembre, y si todos lo encargan a la vez, ahora que buena parte de los negocios están de vacaciones, puede que no de tiempo, ha explicado, así como el brazo que hay que poner en las puertas para que se mantengan cerradas que también tiene un plazo "demasiado corto".

Por otra parte , Aliaga ha señalado que Aragón tiene ventaja respecto a otras comunidades en cuanto a la aplicación de esta norma, ya que el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios) que controla no haya despilfarros entró en vigor en 2009 y el año pasado se realizaron más de 700 inspecciones para comprobar que todo está en orden, con lo que la mayoría está cumpliendo y si es posible que pueda el Ministerio con fondos Next Generation sacar apoyo para las inversiones que van a tener que hacer los establecimientos, mejor, ha dicho. Hay otro tema, ha reconocido, que puede generar más polémica como es apagar los escaparate a los 22 horas. "Puede tener su controversia, pero favorece el ahorro". Ha indicado que habrá inspecciones para los que no la hayan hecho, aunque ha reconocido que "con el RITE desde enero las adelantamos para ver que tenemos los establecimientos en condiciones".

Con el RITE, normativa de la DGA, "en verano no se podía ya bajar de los 26 grados y en invierno ya no se podían tener temperaturas por encima de 21 grados y ahora los reducimos a 19. Se manejan cifras del 7% de ahorro". Y "Aragón va a cumplir", ha anticipado, porque "hay que ser generosos y solidarios", ha señalado. Lo que no puede ser, ha cuestionado es que comunidades como Madrid "se pongan estupendas" y no quieran cumpilr la norma. "Los que más gastan son los que más tienen que ahorrar", ha dicho, cuando encima no producen electricidad, como sí hacen otras comunidades, ha destacado como Aragón, que tiene en desarrollo una gran cantidad de renovables y exporta energía a Francia y Portugal.

Para Aliaga, es asumible, "un grado más de temperatura, pasar de los 26 a los 27", ha dicho, a la vez que ha reiterado la predisposición de los establecimientos aragoneses a cumplir al ser los primeros interesados en ahorrar energía y en un momento, con la guerra en Ucrania, en la que cabe "adoptar medidas extraordinarias" ya que el conflicto que se está viviendo en Europa también lo es.