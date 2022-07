El asesino de Katia, condenado a 23 años y tres meses de prisión

La Audiencia de Zaragoza ha condenado a 23 años y tres meses de prisión a Rubén Calvo Ropero por el crimen de Katia Altamirano, la joven que había sido su novia y a la que asestó 64 cuchilladas por celos y porque no concebía que pudiera salir con otro hombre que no fuera él. Y lo hizo atacándola por la espalda con dos cuchillos, en un reducido cuarto, sin escapatoria posible ni oportunidad alguna de defensa.

El Jurado que juzgó al homicida, de 33 años, apenas tardó una mañana en declararlo culpable por unanimidad de un delito de asesinato y otro de quebrantamiento de condena, ya que sobre él pesaba una orden que le impedía acercarse o comunicarse con la víctima por un delito de violencia machista. Y basándose en ese veredicto, la magistrada-presidenta, Esperanza de Pedro, le obliga también a indemnizar con 145.190 euros al hijo de la fallecida y con 68.800 a la madre de Katia.

El terrible crimen se produjo sobre las 0.15 del 23 de mayo de 2021 en la vivienda del criminal, en la calle de Leopoldo Romero de Zaragoza. Aquella mañana, Rubén Calvo llamó a su exnovia insistentemente pidiéndole que fuera a verlo porque no se encontraba bien. El padre del acusado aconsejó a la mujer que no acudiera, pero al final Katia se presentó voluntariamente en el piso y su ex le permitió la entrada "consciente de que no podía aproximarse a ella" durante dos años.

Tras haber pasado juntos la tarde, por la noche comenzaron a discutir y el acusado, de "forma sorpresiva", empezó a asestarle cuchilladas, primero por la espalda y luego, en el suelo, de frente. La mujer, de 35 años, murió desangrada. Él salió después al balcón del quinto piso donde vivía, pasó un rato con el móvil y acabó saltando al vacío. Pero cayó sobre el techo de un furgón y aunque sufrió lesiones graves, logró salvar la vida.

Para el jurado, en su "múltiple ataque", pretendía "aumentar de forma innecesaria el dolor y el sufrimiento" de la víctima, "además de asegurarse" su propósito de darle muerte. El haber cometido el hecho de esta forma supuso para el Jurado "una expresión o manifestación del fenómeno social de la violencia que se ejerce sobre la mujer por ser mujer". También dio por probado que Calvo tiene un trastorno de personalidad antisocial, límite y narcisista (falta de control de impulsos, culpa a los demás de sus desgracias, es inestable en sus relaciones personales), y es politoxicómano desde hace años. Esta conducta ha hecho que tenga una trayectoria vital de problemas psicológicos, pero no sufre ninguna enfermedad mental, como la esquizofrenia, como indicaron los médicos.

La memoria selectiva que mostró Rubén Calvo en sus distintas declaraciones ante el juez, forenses y psiquiatras, como recogió el jurado en su veredicto, revela que no sufría ningún brote psicótico cuando cometió el crimen. Por lo tanto, no se ha visto beneficiado de ninguna circunstancia atenuante.

La defensa, a cargo de la letrada Carmen Sánchez, todavía puede recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).