Familias del CEIP Lucien Briet de Zaragoza denuncian la falta de auxiliares: "Llevamos así desde principio de curso"

Un grupo de familias del CEIP Lucien Briet de Zaragoza, centro de atención preferente TEA, se ha movilizado para pedir a la Administración más recursos de personal, ya que llevan "desde principio de curso" denunciando la falta de auxiliares y de especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguage (AL) para atender a los 35 niños con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) que hay actualmente matriculados en el centro.

De ellos, 29 son alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE), 21 requieren del apoyo de una auxiliar de Educación Especial y otros 9 niños tienen resolución autorizada por parte de la DGA para cursar sus estudios en este centro preferente TEA, que en estos momentos supera la ratio establecida por la normativa autonómica, que es de 7 alumnos en Infantil y Primaria.

"Superamos la ratio y no se ha concedido ningún recurso extra. El equipo que atiende estas necesidades es maravilloso, pero está sobrepasado totalmente. Realiza muchas más horas de las establecidas para su trabajo y en ocasiones no les da tiempo ni a comer. A las familias nos parece una situación insostenible... En primer lugar, si atendemos a los derechos fundamentales de cualquier trabajador, y en segundo lugar porque no se puede atender a nuestros hijos conforme a la normativa vigente", exponen varias familias del CEIP Lucien Briet en un escrito remitido el pasado mes de noviembre a Inspección Educativa.

Patricia Domínguez, la madre de Hugo, uno de los nueve alumnos con autismo que forman parte del proyecto "Pequeños Exploradores", se queja de una situación que arrastran sin respuesta por parte de la Administración desde que comenzó el curso escolar el pasado mes de septiembre, y subraya el esfuerzo que están haciendo los docentes, la orientadora y el equipo directivo del centro para que sus hijos no se vean afectados por la falta de personal. "Mi queja no es de cara al centro, sino a los pocos apoyos que están poniendo desde Educación en las aulas TEA", matiza al subrayar que este colegio tiene, además, un proyecto piloto en materia de inclusión que le ha valido varios reconocimientos. Pero a día de hoy, lamenta, los recursos de los que dispone el centro no se adaptan a las necesidades reales de estos 35 escolares con necesidades específicas de apoyo educativo que hay matriculados en el centro, de los cuales 29 son ACNEE y 9 son TEA.

"Los profesores están desbordados y no llegan a todo. Desde el colegio intentan poner todo de su parte, pero hay niños muy pequeñitos que no tienen el control de esfínteres adquirido, y a la hora de la comida por ejemplo necesitan apoyos… Si no hay auxiliares los niños se quedan desatendidos y los profesores de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica tienen que hacer esas funciones, que las hacen encantadas, pero ya están retrasando su clase", explica esta madre.

Según la normativa, Educación concede una PT a jornada completa por cada 6-8 alumnos con necesidades educativas especiales. El CEIP Lucien Briet cuenta actualmente con dos PT a jornada completa que les dieron a principio de curso para 16 escolares, una especialista en Audición y Lenguaje y dos auxiliares a 20 horas, mientras que como centro preferente TEA cuentan con una auxiliar, una maestra de PT y una maestra de AL. "El problema -explican desde el AMPA- es que ahora son 20 niños ACNEE y siguen con dos PT a jornada completa. No les han dado esa parte proporcional, y ocurre lo mismo como centro preferente TEA, donde la ratio es de 7 y están 9 alumnos con autismo. Faltan recursos tanto de PT, como de AL, y por supuesto de auxiliares para cubrir las necesidades reales que hay en el centro", reitera Gloria Colás, presidenta del AMPA, quien explica que también el colegio ha hecho todos los requerimientos necesarios y ha pedido a Educación en "reiteradas ocasiones" que incremente los recursos de auxiliares y profesionales en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), sin que de momento se haya dado respuesta a esta petición de las familias y del equipo docente.

Por su parte, fuentes de la DGA aseguraron este martes a Heraldo.es que Educación va a conceder otro auxiliar a este centro preferente TEA y adelantan que esta persona se incorporará la próxima semana.