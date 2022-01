Los mejores roscones de San Valero en Zaragoza

En el día de San Valero los más lamineros son gente feliz. Celebrado este sábado en Zaragoza, pese a que el festivo en el calendario laboral se sitúa el próximo lunes 31 de enero, es una de las fechas señaladas como homenaje al patrón de la capital aragonesa. Una jornada en la que las pastelerías de Zaragoza, y otras partes de Aragón, se ponen manos al obrador para hacer las delicias de los postres en las casas en forma de roscón. Bien lo merece 'San Valero Rosconero'.

Los escaparates de las pastelerías se llenarán de estos dulces típicos, conocidos por su marcada morfología, similar a la del roscón de Reyes, pero que también permite variedad de ingredientes y sabores. De nata, chocolate y hasta cabello de ángel, con decoración de fruta confitada, crema pastelera o azúcar, los roscones de San Valero serán los protagonistas en una jornada especial. Y aunque los más valientes pueden atreverse en casa con la receta del roscón, es mejor confiar en la mano de los profesionales.

Dónde comprar el mejor roscón de San Valero en Zaragoza

En Zaragoza existen muchas pastelerías donde hacerse con un buen roscón. Elegir el mejor ya depende de cada paladar... Partiendo de la misma base, y con un haba escondida que hará pagar el dulce al afortunado que se la encuentre en su porción, en la capital aragonesa podemos destacar algunos lugares. En la calle Cortes de Aragón, 70, la tradicional pastelería Melba prepara el jugoso roscón de la imagen. Uno de los más demandados. Otro de los clásicos es el perteneciente a la pastelería de Los Mallorquines (C. Santo Dominguito de Val, 1; Av. Francisco de Goya, 12, C. del Monasterio de Veruela, 5), que vemos a continuación:

Roscón de Los Mallorquines

Esponjosos y con sabores distintos son los roscones preparados en la pastelería Tupinamba (Av. de César Augusto, 94; C. Don Jaime I, 44). Igual de ricos que los artesanales de la pastelería Ascaso (calle Arquitecto Yarza, 5), a los que añaden almendras laminadas a la superficie, o Los Mayses (C. de Miguel Servet, 5), que destacan por su tamaño. Y es que las dimensiones del roscón de San Valero también son variadas, los hay pequeños, medianos y grandes. Grandes, pero no tanto como el roscón tradicional que abarcaba buena parte de la plaza del Pilar, frente al Ayuntamiento de Zaragoza, del que podían disfrutar los vecinos de la ciudad.

Roscón de Los Mayses

Otras pastelerías de Zaragoza donde podremos comprar roscones de San Valero son la Pastelería Lalmolda (Calle Casto Méndez Núñez, 11); Bombonera Oro (Calle del Coso, 48); Pastelería La Artesa (Calle Tarazona, 31); Horno de Repostería Ismael (Calle San Vicente Mártir, 24); Pastelería Sorroche (Calle Dr. Ibáñez, 6); Pastelería Nava (Calle del Privilegio de la Unión, 37) Pastelería Edelweis (Calle Félix Latassa, 12); Pastelería Capricho (Calle Don Jaime I, 25); Pastelerías Manuel Segura (Calle de Eduardo Dato, 1); Pastelería Tolosana (Calle Canfranc, 8); o La Trufa Imperial (Calle de María Moliner, 14);.

