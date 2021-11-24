#YoComproEnAragón
Cómo comprar más barato la comida y la bebida en Zaragoza hoy con 'Volveremos'
La app municipal de apoyo al comercio local contabilizará las compras de este miércoles y también las del viernes, día del Black Friday.
Llega otro miércoles de ‘Volveremos’ a Zaragoza. El plan municipal de apoyo a la recuperación del pequeño comercio local continúa otra semana; el tercer día de la semana laboral es el señalado para que las compras en los establecimientos afiliados acumulen beneficios para quienes las efectúan. Todo se vehicula gracias a una app móvil, 'Volveremos', que proporciona al consumidor una devolución porcentual de todo lo comprado cada miércoles en esos negocios asociados al plan; el retorno, que puede usarse luego cualquier día de la semana en esos mismos negocios, es del 20% de lo gastado en comercios de la ciudad zaragozana, el 30% de lo invertido en restauración y el 30% en los consumos hechos en barrios rurales, tanto en comercio como en restauración.
Cómo funciona 'Volveremos' Zaragoza
El sistema es sencillo y efectivo. Así, por una compra de 40 euros en La Alacena de Aragón este mismo miércoles, se acumulan 8 euros en la app (también puede usarse la tarjeta Lazo) para el gasto posterior en Pollería Chon, por ejemplo, o en uno de los locales escapistas de Coco Room. Hay límites; los bonos no pueden ser más del 50% de la compra posterior; en el ejemplo descrito, sería un máximo de 20 euros. Esta semana hay un aliciente adicional: el viernes 26, día del Black Friday, será como un miércoles para Volveremos, lo que quiere decir que las compras efectuadas ese día también acumularán dinero en las app de los usuarios.
El apartado de comercio, alimentación y bebidas en Volveremos es muy amplio, uno de los más nutridos en cuanto a participantes. Son 315 en total; ahí está la chocolatería Fantoba, una de las más valoradas y tradicionales de la ciudad, o la propia Alacena de Aragón, con su amplia muestra de productos artesanos de todos los rincones aragoneses: por allí se pueden encontrar algunas de las mejores variedades de quesos, embutidos, mieles y dulces caseros de nuestra tierra.
En esta categoría también figura Zumiko, tienda de zumos en la calle Las Vírgenes, que acaba de conseguir un Solete Repsol. Igualmente aparecen comercios tradicionales de sector como Bodegas El Pilar, Charcuterías Montori y Barranco o Pescados Cañete, que ya se preparan para recibir pedidos navideños y llenar los congeladores de las casas con productos de primer orden. Lo mismo ocurre con otras más recientes, como las carnicerías El Mortero Alegre en el Actur y el barrio de Jesús.
Listado de las tiendas de alimentación, bebidas y bares de Zaragoza que forman parte de 'Volveremos'
Los comercios están ordenados por su código postal, el nombre del establecimiento y la calle en las que están ubicadas.
- 50001 ALACENA DE ARAGON DON JAIME, 16
- 50001 AMARANTO BIO SAN VICENTE DE PAUL , 16
- 50001 ASADOR MARI CARMEN SAN MIGUEL, 14
- 50001 CAMPO RETAIL SL SAN VICENTE DE PAUL, 27
- 50001 FANTOBA DON JAIME I, 21
- 50001 FERNANDO MONTES BEL SAN MIGUEL, 50
- 50001 FRUTAS LOS CORDO BESES COSO, 131
- 50001 MARÍA DEL CARMEN DE MINGO VALLES PIN SAN MIGUEL, 14
- 50001 MIGUEL CAÑETE CALLE SAN MIGUEL, 14
- 50001 SUPERMERCADO ECOLOGICO KORALIUM SAN MIGUEL, 42
- 50001 VINOS BOTICA SAN JORGE, 29
- 50002 ALIMENTACIÓN CEBOLLADA HEROÍSMO, 10
- 50002 CARNICERÍA IVAN BATALLA DE LEPANTO, 15
- 50002 DAVID REDRADO MERINO CALLE ASALTO, 37
- 50002 EL RINCÓN DE CARMEN ROGER DE TUR, 8
- 50002 Eutiquio Charcutería Avda Compromiso de Caspe 42. Centro Comercial Las Fuentes 17
- 50002 FRUTAS OLMOS AV. DE COMPROMISO DE CASPE, 3
- 50002 FRUTAS Y VERDURAS CARMEN MIGUEL SERVET, 7
- 50002 JAVIER AZNAR COMPROMISO DE CASPE, 42
- 50002 JAVIER GARCIA GRACIA COMPROMISO DE CASPE, 42
- 50002 MARTINEZ LARROTIZ SL DOCTOR IRANZO, 68
- 50002 MR.G AMERICAN MARKET JOSQUÍN AZNAR DE MOLINA, 1
- 50002 NIEVES RUIZ FERNANDEZ COSO ,156
- 50002 PAPELERIA PILI BATALLA DE LEPANTO, 59
- 50002 POLLERÍA CHON COMPROMISO DE CASPE, 42
- 50002 POLLERÍA MARÍMAR MARTINEZ SALVADOR MINGUIJON, 37
- 50002 POLLERÍAS JULIA (LAS FUENTES) ROGER DE TUR, 6
- 50002 RICO RICO COMPROMISO DE CASPE, 107
- 50002 SONIA GALINDO SORRIBAS COMPROMISO DE CASPE, 42
- 50002 SÉMOLA GRANEL COMPROMISO DE CASPE, 7
- 50003 ANA CALLEJA AV CESAR AUGUSTO, 110 - MERCADO CENTRAL PUESTO 76
- 50003 BACALAOS PIL PIL AV. CESAR AUGUSTO, 110 - MERCADO CENTRAL PUESTO 65
- 50003 CARNES LORVI AV. CESAR AUGUSTO, 110 - MERCADO CENTRAL PTO 1
- 50003 CARNES PACO EL RIOJANO AV. CESAR AUGUSTO, 110 - MERCADO CENTRAL PTO 76
- 50003 CARNICERIA CHARCUTERIA JG SC ALMOZARA, 7
- 50003 CARNICERIA JOSE LUIS TRIS JUAN BAUTISTA DEL MAZO, 2
- 50003 CARNICERIA LA DORADICA - JOSE PELLEJERO JUAN BAUTISTA DEL MAZO, 2
- 50003 CARNICERIA MM MIRANDA AV CESAR AUGUSTO, 110 - MERCADO CENTRAL PUESTOS 30-8
- 50003 CARNICERIA OSCAR AV. DE CESAR AUGUSTO, 110 - MERCADO CENTRAL
- 50003 CARNICERIAS PUEYO LAPUENTE AV. DE CESARUGUSTO, 110
- 50003 CARNICERÍA REDONDO AV. CESAR AUGUSTO, 110 - MERCADO CENTRAL PTO 78
- 50003 CARNICERÍA VALENTIN CANTALAPIEDRA OBIS AV. CESAR AUGUSTO, 110 - MERCADO CENTRAL PTO 42
- 50003 CHARCUTERIA B. MONTORI SAN PABLO N/ 63
- 50003 CHARCUTERIA CARMEN AV. CESAR AUGUSTO, 110 - MERCADO CENTRAL PTO 75
- 50003 CHARCUTERIA MIGUEL ANGEL AV. CESAR AUGUSTO, 110 - MERCADO CENTRAL PTO 72
- 50003 CHARCUTERIAS MONTORI Y BARRANCO AV. DE CESAR AUGUSTO, 110 - MERCADO CENTRAL PTOS 29 Y 43
- 50003 CHARCUTERIAS MONTORI Y BARRANCO SL AV. DE CESAR AUGUSTO, 110
- 50003 CHARCUTERIAS MONTORI Y BARRANCO SL JUAN BAUTISTA DEL MAZO, 12
- 50003 DETARROS TORRE NUEVA, 30
- 50003 DULCES CATALINA FUENCLARA, 6
- 50003 EL COLMADICO DE TINA TORRE NUEVA, 9
- 50003 ENCURTIDOS ALBERTO Y YOLANDA AV.DE CÉSAR AUGUSTO, 110 - Mercado Central puesto 17
- 50003 FIT MARKET JUSSEPE MARTINEZ, 4
- 50003 FRUTAS JAVI Y SILVIA AV. CESAR AUGUSTO, 110 - MERCADO CENTRAL PTOS 55-56
- 50003 FRUTAS MAQUEDA AVENIDA DE CESAR AUGUSTO,110 MERCADO CENTRAL PUESTO 52
- 50003 FRUTAS PATRI Y JUAN-K AV. CESAR AUGUSTO, 110 - MERCADO CENTRAL PTO 50
- 50003 FRUTERÍA HNOS. FERRER MÉNDEZ NUÑEZ, 5
- 50003 FRUTOS SECOS SOLANILLAS CENTRAL AV. CESAR AUGUSTO, 110
- 50003 GONZALVO SL SANTA LUCIA, 8
- 50003 GOURMET 5 ESTRELLAS SL PREDICADORES, 15
- 50003 HERMANOS REZUSTA SL AV. CESAR AUGUSTO, 110 - MERCADO CENTRAL 51
- 50003IDOYA GADEA MUÑOZAV. CESAR AUGUSTO, 110 - MERCADO CENTRAL PTO 35
- 50003 JOSE LUIS FERRANDO ASENSIOSANTA LUCÍA, 10
- 50003 LA BOUTIQUE DE LA CARNE JUAN BAUTISTA DEL MAZO, 2-4.
- 50003 LA MAR DE COOKIESSAN PABLO, 95
- 50003 LA RINCONADA DEL QUESOMENDEZ NUÑEZ, 5
- 50003 LATASTIENDADEL PINO, 4
- 50003 LOPEZ JIMENEZ PESCADOS Y MARISCOS SLAV. CESAR AUGUSTO, 110
- 50003 MAMA TERE SCAV. CESAR AUGUSTO, 110 - MERCADO CENTRAL PTOS 2-3
- 50003 MANOLO BAKES ZARAGOZAALFONSO I, 43
- 50003 MARYOLCALLE CORTES, 3
- 50003 PESCADOS Y MARISCOS PEDROAV. CESAR AUGUSTO, 110 - MERCADO CENTRAL PTOS 21-22
- 50003 POLLERIA LA FLOR DE ARAGONAV. DE CESAR AUGUSTO, 110 - Mercado Central Zaragoza pto 77
- 50003 POLLERIA NATALIAJUAN BAUTISTA DEL MAZO, 2
- 50003 POLLERIA OLGAAV. CESAR AUGUSTO, 110 - MERCADO CENTRAL PUESTO 44 Y 74
- 50003 POLLERÍA JULIA Av. de César Augusto, 110 - MERCADO CENTRAL PTO 31
- 50003 REYES Y JUAN LALMOLDA SC MENDEZ NUÑEZ, 12
- 50003 UMALAS COCKTAILS SL VIRGENES, 2
- 50003 ZUMIKO DE LAS VIRGENES, 3
- 50004 3 ONZAS Y MEDIA PASEO TERUEL, 19
- 50004 CARNICERÍA L.A PRADES PASEO TERUEL, 15
- 50004 CARNISIMA PONCIANO PONZANO, 12
- 50004 CHARCUTERIA TREZE HERNAN CORTES, 13
- 50004 CHARCUTERIA YOLANDA PASEO TERUEL, 15
- 50004 CHARCUTERÍAS MORALES PASEO DE TERUEL, 15
- 50004 ENCURTIDOS PILAR PASEO TERUEL, 15
- 50004 MUNDO TORTILLA ZARAGOZA SL PONZANO,10
- 50004 PESCADOS JESS LOZANO CORTES DE ARAGÓN, 26
- 50004 POLLERIA JULIA PASEO TERUEL, 15
- 50004 VINATERIA YAÑEZ MADRE SACRAMENTO, 11
- 50005 111 QUESOS CORTES DE ARAGON, 59
- 50005 CARNICERIA HERMANOS GRACIA CORTES DE ARAGÓN, 26
- 50005 CARNICERIA MIGUEL ANGEL GOYA, 70
- 50005 DAVISA SHOP,S.L. GRAN VIA, 44
- 50005 EL NIDO DE LAS DELICIAS TOMÁS BRETÓN, 17
- 50005 LUIS CARLOS SIERRA HOCES TOMÁS BRETÓN, 31
- 50005 MARÍA TERESA GOMEZ MONTE CARMEN, 24
- 50005 PASTELERÍAS BABOT calle ESCOSURA 46
- 50005 POLLERÍA MARINA CORTES DE ARAGON, 26
- 50006 ALIMENTACIÓN MAESTRO MAESTRO ESTREMIANA, 8
- 50006 ANA BELLE FÉLIX LATASSA, 21
- 50006 CHARCUTERÍA ANGELINES CALLE LATASSA, 21
- 50006 FRUTAS Y VERDURAS PILAR VERA LATASSA, 21
- 50006 JOSE ANTONIO MAGDALENA VALERO FELIX LATASSA, 21
- 50006 LA NATURAL. ALIMENTACION, VIDA SANA Y CONSUMO RESPONSABLE, SOCIEDAD LIMITADAFERNANDO EL CATOLICO, 9
- 50006 PESCADOS Y MARISCOS MANOLO GARZÓNFELIX LATASA, 23
- 50006 POLLERÍA ANGELINESARZOBISPO DOMENECH, 14
- 50007 CANICERIA ANTONIO JORDANRUIZ TAPIADOR, 13
- 50007 CARNICERIA ANTONIO Y CECILIAAV. DE AMERICA, 30
- 50007 CARNICERIA ANTONIO Y CECILIALASIERRA PURROY, 4
- 50007 CARNICERIA ANTONIO Y CECILIA-LOBEZ PUEYO LOBEZ PUEYO, 12
- 50007 CARNICERIA SA ADJOSÉ LOBEZ PUEYO, 12
- 50007 CARNICERÍA BELLOC Av Tenor Fleta n¬∫34, local
- 50007 CARNICERÍA PACO AV. AMERICA, 3
- 50007 CARNICERÍA SERGIO DOCE DE OCTUBRE, 15
- 50007 CARNICERÍA SIERRA IBÉRICA LAPUYADE, 23
- 50007 CARNICERÍA VIRREY 2 CAMINO MIRAFLORES, 18
- 50007 CHARCUTERIA JESSY ANDRES VICENTE , 38
- 50007 CHARCUTERIA LA ALMAZARA DOCE DE OCTUBRE, 35
- 50007 CHARCUTERÍA BAYONA PASEO CUELLAR, 1
- 50007 CHARCUTERÍA MOYA AV. DE AMÉRICA, 30
- 50007 DIEGO LÓPEZ PINA CALLE OVIEDO, 181
- 50007 ECOSOPE PENSAMIENTO, 23
- 50007 FRUTAS CORTESREINA FABIOLA, 12
- 50007 FRUTAS LOS POCHOLOS AV. CESAR AUGUSTO, 110 - MERCADO CENTRAL PTOS 59-60
- 50007 FRUTERIA LA AGUATERASAN VIATOR, 39
- 50007F RUTERIA SABORESPASEO CUELLAR, 55
- 50007 Frutería Eduardo y Pili C/ Federico García Lorca 13 Local
- 50007 HECTOR LOU ZARAGOZA LA VIEJA, 52
- 50007 JAVIER BARANDA AGUILAR MARTÍNEZ VARGAS, 4
- 50007 JAVIER RUIZ SANCHO 12 DE OCTUBRE, 25
- 50007 JESÚS PUEYO LAPUENTE PASEO DE CUELLAR, 37
- 50007 JOSÉ MARÍA BERNAD CLAVARÍACAMINO MIRAFLORES, 18
- 50007 LA ISLAAV. DE AMÉRICA, 83
- 50007 LA REPERACALLE JEREZ, 12
- 50007 LEGUMBRES LA ARAGONESAJOSE PELLICER, 44
- 50007 MANJARESS PASIÓN Y EXCELENCIASANCHO RAMIREZ, 13
- 50007 MARIO CAMACHOAV. DE AMERICA,1
- 50007 MIGUEL ANGEL GIMÉNEZ GOMEZCALLE 12 DE OCTUBRE, 25
- 50007 MIGUEL ÁNGEL GIMÉNEZ GÓMEZCALLE 12 DE OCTUBRE, 25
- 50007 PANADERIA NAORE MEDINA ALBAIDA, 1
- 50007 PAPELERIA HADA CALLE MONZÓN, 26
- 50007 PESCADOS FERNANDEZ TENOR FLETA, 94
- 50007 SERGIO GREGORIO MARQUINA DOCE DE OCTUBRE, 25
- 50008 A TU LADO FRUTERIA TENOR FLETA, 65
- 50008 ARAGRANEL PUENTE VIRREY, 50
- 50008 BODEGAS EL PILAR MARIA LOSTAL, 3
- 50008 CARNICERÍA HERMANOS JUSTE ÁNGEL GANIVET, 10
- 50008 COMECHOCOLATE LEÓN XIII, 19
- 50008 COMEJAMON, S.L. PASEO DAMAS, 7
- 50008 DOMINICA CLEMENTE CABELLO SAN VICENTE MARTIR, 18
- 50008 DON EUSEBIO 1924 LACARRA DE MIGUEL, 7
- 50008 FERNANDO PÉREZ CASCÁN AV. SAN JOSÉ, 10
- 50008 FRUTAS CIMORRA ANGEL GANIVET, 7
- 50008 FRUTAS Y VERDURAS ARTURO PASTOR TENOR FLETA,105
- 50008 JAMONES PEREZ CMO PUENTE VIRREY, 32
- 50008 LA HUERTA CLANDESTINA BOLONIA, 15
- 50008 MANTEQUERÍAS SANZ MADRE VEDRUNA, 2
- 50008 MANUEL MIEDES RUBIO ANGEL GANIVET, 10
- 50008 PESCADOS JESÚS DUQUE ÁNGEL GANIVET, 8
- 50008 POLLERÍA CUARZO LAS TORRES, 50
- 50008 VANESA LÓPEZ BOROBIA CAMINO DE LAS TORRES, 50
- 50008 VINARIO ZGZ REINA FABIOLA, 3
- 50009 CARNICERIA NACHO GONZALO MATUTE CALLE LA VIA, 29
- 50009 CARNICERIA SAL Y PIMIENTA DIAZ DE MENDOZA, 3
- 50009 LA MAR DE COOKIES MARIA GUERRERO, 2
- 50009 MARTINEZ LARROTIZ SL JUAN CARLOS I, 35
- 50009 OVIDIO ORTIN ALBALATE AV. DE JUAN CARLOS I, 12
- 50009 PASTELERÍAS BABOTVÍA UNIVERSITAS, 19
- 50009 SUSOMAR CALLE LA VIA, 5
- 50009 TIENDAS DE PROPIO VÁZQUEZ DE MELLA, 4
- 50009 UNA VUELTA A LA MANZANA VÍA UNIVERSITAS, 19
- 50010 CASA LA PASTORA ITALIA, 53
- 50010 CHARCUTERIAS MONTORI Y BARRANCOPASEO CALANDA, 84
- 50010 Charcutería Cuarzo Paseo Calanda N 84 Mercado Ciudad Jardín
- 50010 FRUTAS CIUDAD JARDINPASEO CALANDA, 84
- 50010 FRUTAS SELECTAS HIGINIOAV. DE MADRID, 171
- 50010 FRUTERIA LUNA ITALIA, 53
- 50010 FRUTERÍA ANA SANTANDER, 28
- 50010 FRUTERÍA LUCÍ PABLO SARASATE, 9
- 50010 HOSTELERIA LAINEZ-LABORDA SC PABLO SARASATE, 38
- 50010 ISMAEL CARNICERÍA AV. DE NAVARRA, 12
- 50010 JORGE AGUILERA ROMEO ITALIA, 53
- 50010 JUAN PERALTA GARCIAPASEO CALANDA, 84
- 50010 LA CABAÑA NATURAL DEL MAESTRO AV. DE MADRID, 58
- 50010 PASTELERIAS BABOT AV. DE NAVARRA, 53
- 50010 POLLERÍA ARTESANAL CARLOS LANUZA PASEO CALANDA, 84
- 50010 POLLERÍA MARISA PASEO CALANDA, 84
- 50010 POLLERÍA PASCUAL AV. DE NAVARRA, 12
- 50010 VEGETALES JUDEZ PABLO SARASATE, 41
- 50010 ZARAFRICA DISTRIBUTION DON PEDRO DE LUNA, 16
- 50011 CARNICERÍA CHAVERRI ANTONIO DE LEYVA, 14
- 50011 CHARCUTERIAS MONTORI Y BARRANCO SL CALLE LA VIA, 29
- 50011 CHARCUTERÍAS MORALES ANTONIO DE LEYVA, 58
- 50011Carneceria Chaverri MIGUEL ARTIGAS, 13
- 50011DON GOURMET SL CAMINO DEL PILON, 80-32
- 50011 FRUTERÍA ROCÍO ANTONIO DE LEVYA, 58
- 50011 PESCADERÍA PILAR AZNAR ANTONIO DE LEYVA, 58
- 50011T RINCADENTE, SOCIEDAD LIMITADA LAGOS DE CORONAS, 3
- 50011 ZOILO RIOS S.A. - TIENDA LOS IBONES Paseo Lagos del Alba, 2 Autovía de Logroño km 243
- 50012 CAFE - BAR MUSA SHILUDWIG VAN BEETHOVEN, 34
- 50012 CARNICERIA OSCAR Y PILARFEDERICO OZANAN, 21
- 50012 CARNICERÍA BORGE CALLEJAS (CBC)TULIPÁN, 60
- 50012 FERRETERIA HNOS.BERNALMARTE, 59
- 50012 FRUTERÍA VERDE QUE TE QUIERO VERDE FEDERICO OZANAM, 23
- 50012 HERMANOS BERNAL S.C.TULIPAN, 60
- 50012 MONTORI BARRANCO VALDEFIERROFEDERICO OZANAM, 31
- 50012 ROSA BURILLO CAÑADAPLAZA AMAZONAS, 1
- 50013 CARNICERIA DE NESTORMIGUEL SERVET, 81
- 50013 CARNICERÍA CARMELOFRANCISCO DE QUEVEDO, 4
- 50013 CARNICERÍA CARMELOFRANCISCO QUEVEDO, 4
- 50013 CHARCUTERIAS PASCUALMIGUEL SERVET,87
- 50013 COMIDAS DE PUEBLOFRANCISCO DE QUEVEDO, 11
- 50013 FRUTAS HERNANDEZ JUANA DE IBARBOUROU, 8
- 50013 LA FRUTERÍA DE JAVI MONASTERIO DE SAMOS, 7
- 50014 AZUL Y MENTAAV. LA JOTA, 52
- 50014 CARNEMAN BALBINO ORENSANZ, 29
- 50014 CARNES Y PESCADOS HNOS GRACIA SLCALLE IBIZA,7
- 50014 CARNICERÍA ALEJANDRO Calle Chimeneas 10
- 50014 CARNICERÍA ESCUÍN AV. DE LA JOTA, 61
- 50014 CARNICERÍA LA BUERDA PLAZA JESÚS, 26
- 50014 CHARCUTERIAS DAMANIA SC JOSE OTO, 57
- 50014 CHARCUTERIAS MONTORI Y BARRANCO BALBINO ORENSANZ, 29
- 50014 CHARCUTERIAS MONTORI Y BARRANCO SL BALBINO ORENSANZ , 9
- 50014 FRUTAS MARTINEZ PUENTE DE TABLAS, 1
- 50014 JOSÉ LUIS ESCUIN MUNIESS CARNICERÍA ESCUIN
- 50014 LA HUERTA DE MARÍA LUESIA, 1
- 50014 PAPELERIA AZUL Y MENTAAV. DE LA JOTA, 52
- 50014 PESCADERÍA LA LONJAPASEO LONGARES, 13
- 50014 PESCADERÍA VICTOR MENDOZAPASEO LONGARES, 7
- 50014 PESCADOS Y CARNES VICTOR MENDOZAPASEO LONGARES, 7
- 50014 RIPA PASTELERÍALOURDES, 9
- 50014 TUPINAMBA MOZART CATALUÑA, 92
- 50014 VERDE ARAGON CALIDAD SL AV. DE LA JOTA, 63
- 50015 BODEGAS LOZANO TORRES GOURMET SOBRARBE, 16
- 50015 CARNES M PASTORSALVADOR ALLENDE, 25
- 50015 CARNICERIA DANISALVADOR ALLENDE, 50
- 50015 CARNICERIAS COLLARADACALLE SIXTO CELORRIO, 20-22
- 50015 CARNICERIAS COLLARADA SALVADOR ALLENDE, 31
- 50015 CARNICERÍA VALERO MARIA MATHEU, 3
- 50015 CHARCUTERIAS MONTORI Y BARRANCO SLSAN JUAN DE LA PEÑA, 155
- 50015 CHARCUTERÍA ANA PILAR Av Salvador Allende, 25
- 50015 EL FILETON DE GELBA ACADEMIA GENERAL MILITAR, 7
- 50015 EL FILETON DE GELBA AV. ACADEMIA GENERAL MILITAR, 7
- 50015 FERNANDO PÉREZ SANJUAN GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA, 33
- 50015 FRUTAS LEYRE Y EDURNE PABLO RUIZ PICASSO, 2
- 50015 FRUTAS LOS CORDOBESES SALVADOR ALLENDE, 75
- 50015 FRUTAS Y VERDURAS LUIS ALBERTO ISLA GRAN CANARIA, 1
- 50015 FRUTERIA MARIA JESUS SIXTO CELORRIO, 22
- 50015 JAMONES EL RULLO SLCINEASTA JOSE LUIS BORAU, 23
- 50015 MARIA JESUS GONZALEZ DEL CANTOSIXTO CELORRIO, 20
- 50015 PANADERÍA ENCURTIDOS MARIA JESÚS JARDINES DE LA CONCORDIA, 1
- 50015 PESCADOS PRIMI Y ANA/MERCADO ALTABASCALLE SOBRARBE, 3
- 50015 Pescaderia Pez Mania Av Salvador Allende, 25
- 50015 ROMONT-ACTUR, S.L.MARIA ZAMBRANO, 22
- 50015 ROMONT-ACTUR, S.L.MARIA ZAMBRANO,22
- 50015 SL SALVADOR ALLENDE, 67
- 50016 EBRO JARDIN ARAGON SA Camino del Pino, Ctra. Barcelona km, 329,7
- 50016 FRUTAS LUZONAV. LOS ESTUDIANTES, 34
- 50017 A TU GUSTO Y BON PETITDELICIAS, 70
- 50017 BODEGAS MUÑOZ VILLA DE ANDORRAVILLA DE ANDORRA, 1
- 50017 CARNES LORVI-C/ BARCELONABARCELONA, 102
- 50017 CARNES VILLAAV. DE MADRID, 161
- 50017 CARNICERIA ANTONIO Y CECILIA ANDRES VICENTE, 38
- 50017 CARNICERIA JESUS PUEYO ANDRES VICENTE, 38
- 50017 CARNICERÍA LAHOZ ANDRES VICENTE, 38
- 50017 CHARCUTERIAS MONTORI Y BARRANCO RIOJA CALLE RIOJA, 1
- 50017 CHARCUTERIAS MONTORI Y BARRANCO SL ROGER DE FLOR, 5
- 50017 EVA MARIANUESTRA SEÑORA DEL SALZ, 10
- 50017 FRANCO PESCADOS Y MARISCOSANDRES VICENTE, 38
- 50017 FRUTAS SELECTAS ANTONIO GRACIAGALAN BERGUA, 28
- 50017 PESCADOS JESUS MURANDRES VICENTE, 38
- 50017 PESCADOS Y MARISCOS MANOLO GARZÓN ANDRES VICENTE, 38
- 50017 POLLERIA JULIA-DELICIASAV. DE MADRID, 161
- 50017 ROSA LOPEZ MARTINEZANDRES VICENTE, 38
- 50018 ALIMENTACION GEILA MX SLMARGARITA XIRGU, 14
- 50018 ARTE A BOCADOSMARÍA DE MAEZTU, 1
- 50018 CARNICERIA CARMENPABLO IGLESIAS, 5
- 50018 CARNICERIA LOS MANCHEGOS CALLE JULIO GARCIA CONDOU, 34
- 50018 CARNICERÍA ESMERALDA BERNAD PABLO IGLESIAS, 21
- 50018 CARNICERÍA JOSÉ LUIS LÓPEZ MARÍA DE MAEZTU, 1
- 50018 DE TODO UN POCOAV. DE LAS MAJAS DE GOYA, 17
- 50018 EL MORTERO ALEGRE SC SAIZ OTERO CONCEPCION, 14
- 50018 FERNANDO LARROSA LACUEY AVDA MARIA ZAMBRANO, 10
- 50018 KAKO GOURMET JULIO GARCIA CONDOY, 34
- 50018 LA DESPENSICA JULIO GARCÍA CONDOY, 21
- 50018 LA TIENDA DE CHEMAMARIA ZAMBRANO, 4
- 50018 PESCADOS KASAN MARIA ZAMBRANO, 4
- 50018 PESCADOS MERCHEPABLO IGLESIAS, 5
- 50018 PESCADOS RUTHMARIA ZAMBRANO, 50
- 50018 PESCADOS Y MARISCOS IVAN DUQUE Calle CONCEPCION SAINZ DE OTERO 3
- 50018 QUINO FRUTAS & VERDURAS ILDEFONSO MANUEL GIL, 16
- 50018 VUALA SC PABLO CASALS, 17
- 50019 CARNES VALDESPARTERA SL LOS OLVIDADOS, 20
- 50019 CHARCUTERIAS MONTORI Y BARRANCO SL LOS OLVIDADOS, 20
- 50019 EL VERDE FRUTAS Y VERDURAS OLVIDADOS, 7
- 50019 FRUTOS SECOS SOLANILLAS VALDESPARTERA PASEO LOS OLVIDADOS, 20
- 50019 LA PEZERA SELECCION SL LOS OLVIDADOS, 20
- 50019 MARTINEZ LARROTIZ SL LOS OLVIDADOS, 20
- 50019 PESCADOS CAÑETE Paseo los Olvidados, 20 Mercado Valdespartera, Puesto 12
- 50019 QUINTO ELEMENTO DESAYUNO CON DIAMANTES, 3
- 50021 ANTONIO MARTINEZ PINILLA PUENTE DE RIALTO, 9
- 50021 FRUTAS A TU GUSTO LOS OLVIDADOS,20
- 50021 FRUTAS A TU GUSTO PARQUE VENECIA CARLOS SCARPA, 9
- 50021 FRUTERÍA CRISTINA CANNAREGIO, 7
- 50021 PURA RAZA FLORA TRISTAN, 5
- 50021 PURA RAZA PABLO IGLESIAS, 18
- 50021 RANDO LAZARO 2013, S.L.TINTORETTO, 11
- 50059 PESCADOS CAÑETE SAN ROQUE, 33
- 50190 FRUTOS SECOS MARSIL MAYOR, 18
- 50720 PRADES ALIMENTACIÓN CALLE JUAN VIÑAS (CARTUJA BAJA) 3 LC
- 50820 CARNICERÍA M. GONZALVO FRANCISCO MORENO, 19