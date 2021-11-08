#YoComproEnAragón
Estas son las tiendas de ropa y calzado de 'Volveremos' para comprar más barato en Zaragoza
Más de 300 tiendas de confección, moda, calzado y peletería están adheridas a este programa, que supone para el consumidor la devolución de parte del importe gastado en estos comercios locales cada miércoles.
Noviembre -con el Black Friday- y diciembre -las compras navideñas- son meses en los que resulta casi imposible esquivar la ola consumista. Cada cual se sube a esa ola en la medida de sus posibilidades, y la práctica totalidad de los consumidores trata de aprovechar las mejores ocasiones disponibles para conseguir buenos productos a un mejor precio. La campaña ‘Volveremos Si Tú Vuelves’, impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza, nació con un objetivo claro, definido en su propia misión: paliar las consecuencias generadas por la covid-19 a través del fomento y la reactivación del consumo en establecimientos locales. Con los hábitos de consumo restaurados hasta una práctica normalidad a día de hoy, la iniciativa continúa.
Cómo descargar 'Volveremos' y cómo se usa en Zaragoza
A través de una app móvil propia, 'Volveremos', o por medio de la Tarjeta Lazo que complementa a la Ciudadana, los consumidores pueden conseguir beneficios de sus compras y consumos en diferentes establecimientos de la ciudad. El día elegido para estos beneficios es el miércoles, cuando se acumula el 20% de la compra en todos los comercios adscritos al plan en la ciudad de Zaragoza, el 30% de lo consumido en restauración adscrita y el 30% del gasto de compras y restauración en los barrios rurales de Zaragoza. Ese saldo puede usarse luego en futuros desembolsos hechos en los establecimientos o servicios incluidos en el plan, y ese crédito se puede usar cualquier día de la semana. El año pasado se anotaron en Volveremos 1.417 comercios, 100 hosteleros y 1.500 taxistas.
Hay límites, para prevenir abusos. Cada cliente puede generar un máximo de 750 euros de saldo con el total de sus compras mensuales, con un máximo de 200 euros de devolución en una sola transacción y un tope por cliente y establecimiento de 250 euros. Además, en cada operación podrá descontarse un máximo del 50% con el saldo acumulado.
En volveremos.app se ofrece además acceso a información y beneficios para ciudadanos y comercios. También hay un teléfono de información: 976 362 070.
Mapa con las tiendas de moda de Zaragoza adscritas a 'Volveremos' con su código postal y la calle
- 50001 04LETRAS EN LA CALLE FELIPE SANCLEMENTE, 11
- 50001 ALEJANDRO MODA, ISAAC PERAL, 8
- 50001 BEGOÑA SÁNCHEZ GÁLLEGO, CALLE SAN JORGE, 18
- 50001 CALZADOS ATIKKA C/ ZURITA, 6
- 50001 CALZADOS CARRILE SAN CLEMENTE, 3
- 50001 CANELA COMPLEMENTOS ISAAC PERAL, 3
- 50001 CAQUI SAN MIGUEL, 26
- 50001 DISFRACES ANTIFAZ CALLE MAYOR, 11
- 50001 ELLA COSTA,8
- 50001 ESENZIASAN VICENTE DE PAUL, 23
- 50001 FARRUTX ISAAC PERAL, 16
- 50001 FASHION SENIOR DON JAIME, 42
- 50001GABABOR 2005, S.L. REFUGIO, 12
- 50001GGARDENS VINTAGE ÓRGANO, 3
- 50001 GOXUA PEQUES ESPARTERO, 4
- 50001 HARPER & NEYER ZARAGOZA ISAAC PERAL, 3
- 50001 JOSAN EQUIPAJES 2017 SL DON JAIME I, 30
- 50001 KASHMIR SANTO DOMINGUITO DE VAL, 4
- 50001 KMIKZE MAYOR, 45
- 50001 LA ALICANTINA S.C. DON JAIME I , 20
- 50001 LA SASTRERIA DE PLAZA DE LOS SITIOS 1
- 50001 LATIDO VERDEECHEGARAY Y CABALLERO, 100
- 50001 LENCERIA TUA SANCLEMENTE, 4
- 50001 LENCERÍA ELLA COSTA, 8
- 50001 LENCERÍA SAN ANTONIO SAN VICENTE DE PAUL, 21
- 50001 LOLAS Y LOLITAS SHOWROOM PLAZA SAN PEDRO NOLASCO, 2
- 50001 LOSCOS 1973 COSO, 80
- 50001 MACHESUSE SANCLEMENTE, 25
- 50001 MENDOZA SANCLEMENTE, 15
- 50001 MINIM COSTA, 6
- 50001 NACARBABY DON JAIME I, 24
- 50001 NO ME LO PUEDO CREER BLANCAS, 4
- 50001 PENÉLOPECOSO, 129
- 50001 POPE COMPLEMENTOS PLAZA DE LOS SITIOS 10 IZQ
- 50001REDONDO JERÓNIMO BLANCAS, 8
- 50001 ROLAN HOGAR S.C. COSO, 112
- 50001 SEIS GRADOS SANCLEMENTE, 25
- 50001 T&C INOCENCIO GIMENEZ
- 50001 TRIBANDRUM MARTIN CARRILLO, 7
- 50001 URBAN VICART JERÓNIMO ZURITA, 12
- 50001 VISENTTI CALLE SANCLEMENTE, 13
- 50001 ZGZ CONFORT ZAPATOS SAN MIGUEL, 1
- 50002 BLACK MODA LEOPOLDO ROMEO, 20
- 50002 BOLSOS MARGO MONASTERIO DE SIRESA, 1
- 50002 CALZADOS CALLIZO SALVADOR MINGUIJON, 8
- 50002 COLCHONERIAS MARIBEL LEOPOLDO ROMEO, 10
- 50002 FASHION SENIOR MONASTERIO DE SIRESA, 18
- 50002 KAYMO IRANZO DOCTOR IRANZO, 51
- 50002 LENCERÍA RALO AV. DE COMPROMISO DE CASPE, 111
- 50002 LUADA SALVADOR MINGUIJON, 10
- 50002 MERCERÍA CAMPILLO LEOPOLDO ROMEO, 22
- 50002 MERCERÍA TOLA AZNAR MOLINA, 13
- 50002 MODAS AURORA SÁNCHEZ LEOPOLDO ROMEO, 16
- 50002 PARDON DOCTOR IRANZO, 57
- 50002 PELETERÍA EDMA BATALLA DE LEPANTO, 16
- 500031973 ZAIRE ZURITA, 8
- 50003 AL LORO SANTA CRUZ, 8
- 50003 ALEA LENCERÍA PABLO GARGALLO, 19
- 50003 ALGODONERA PLATERO DEL PINO, 1
- 50003 ALMACEN DE LA MODA CANDALIJA, 4
- 50003 ARARAS SOMBRERÍA PLAZA SAN FELIPE, 7
- 50003 BELLOSO SAPLAZA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, 14
- 50003 BELTRAN INDUMENTARIA DON JAIME, 19
- 50003 CALZADOS CALLIZO AV. DE CESAR AUGUSTO, 66
- 50003 CALZADOS EL TUBOCINEGIO, 10
- 50003 CARPE DIEM AV. DE PABLO GARGALLO, 103
- 50003 CONFECCIONES CASTILLO SL MANIFESTACION, 25
- 50003 CRISTINA MIGUEL REQUEJO PLAZA SANTIAGO SAS, 6
- 50003 CUATRO 2 CASTO MENDEZ NUÑEZ, 32
- 50003 Corsetería La Suprema CESAR AUGUSTO, 76
- 50003 EL LADO OSCURO ESPOZ Y MINA, 28
- 50003 EL TUPÉ ASESINO LA VIRGEN,1
- 50003 INDUMENTARIA ARAGONESA SAN JORGE SL SANTIAGO, 25
- 50003 JOSE LUIS ARRIBAS CALLIZO PABLO GARGALLO, 83
- 50003 JULIETTE'S PASSION COSO, 35
- 50003 KOKER ZARAGOZA ALFONSO I, 26
- 50003 LA FLOR DE ARAGÓN CESAR AUGUSTO,51
- 50003 LA PARISIÉN ALFONSO I, 27 DUPLICADO
- 50003 LA PETITE MER MENDEZ NUÑEZ, 25
- 50003 LA REINA TORRE NUEVA, 1
- 50003 LE PETIT QUERUBIN ESTEBANES, 27
- 50003 LENCERIA EVANA JUAN BAUTISTA DEL MAZO, 2
- 50003 LENCERÍA EMI, CONDE ARANDA 2
- 50003 MAKANUI DON JAIME I, 37
- 50003 MANUEL VIVER GODINA VIVER GODINA PLAZA SAS, 5
- 50003 MERCERIA IBARRA VIRGENES, 5
- 50003 MERCERIA SEDAS AV. DE PABLO GARGALLO, 7
- 50003 PAEZ ZARAGOZA CALLE SAN FELIX, 2
- 50003 PRIMOR CALZADOS Avenida CESAR AUGUSTO 43
- 50003 SISINIA NOVIAS DON JAIME I, 25
- 50003 SONIA OLIVEROS SORIANO MÉNDEZ NÚÑEZ , 12
- 50003 STADIUM SPORTCINEGIO, 10
- 50003 ZAPATERÍAS BOGAR CESAR AUGUSTO, 80
- 50003 ÁNGEL MIGUEL GARCES BONILLA CESAR AUGUSTO, 44
- 50004 ANA BELÉN MARTÍNEZ LÓPEZ CADIZ, 8
- 50004 AY MADREMÍA LENCERÍA CANFRANC, 9
- 50004 BAMBANINOS CÉSAR AUGUSTO, 3
- 50004 BIENESTAR A TUS PIES AV. DE CESARAUGUSTO, 3
- 50004 CALZADOS RAQUEL PASEO DE TERUEL, 34
- 50004 CHUTTESA INDEPENDENCIA, 24
- 50004 COBÁCÉSAR AUGUSTO, 3
- 50004 COCONATS CARACOL INDEPENDENCIA, 24
- 50004 COMERCIAL ALGODONERA CORONEL VALENZUELA, 15
- 50004 DONDOLA MODA CADIZ, 8
- 50004 GALOPA INDEPENDENCIA, 24
- 50004 GUERRERO & SUS MODA INDEPENDENCIA 24
- 50004 LENCERIA LA PEÑA BILBAO, 13
- 50004 MARÍA PALMERO HERNAN CORTES, 7
- 50004 MARÍA ROMERO MARÍA AGUSTÍN, 4-6
- 50004 MARÍA ROMERO PASEO MARIA AGUSTÍN, 4
- 50004 MARÍA ROMERO PASEO MARÍA AGUSTÍN, 4
- 50004 MERCERÍA GARI DOCTOR HORNO ALCORTA,23
- 50004 MINOBAY CANFRANC, 3
- 50004 MINOBAY PASEO PAMPLONA, 8-10
- 50004 NENELLASALBAREDA, 19
- 50004 PILAR LARRAZ CASA JIMENEZ, 1
- 50004 REYFI F.2 SC CONDE ARANDA, 1
- 50004 SASTRERIA GONZAGA PASEO INDEPENDENCIA, 24
- 50004 SUSANA APERTE YUSTE PASEO INDEPENDENCIA, 24
- 50004 VERONÉS PLAZA SALAMERO, 5
- 50005 BERLOGUI SLCORTES ARAGON, 6
- 50005 BGB SHO PFERNANDO EL CATOLICO, 4
- 50005 BOLSOS MARO LORENTE, 36
- 50005 BY FRIDAFERNANDO EL CATÓLICO, 6
- 50005 CHARISSTOMAS BRETON, 38
- 50005 CRISTINA MAOULAWI ALADREN BALTASAR GRACIÁN, 10
- 50005 CÁLZATE BIEN HERNÁN CORTÉS, 33
- 50005 DELREVÉS BRETÓN,, 28
- 50005 ENTRE ALGODONES CALLE, EDUARDO DATO, 13
- 50005 GRADO 90 CALLE POETA MARCO MARCIAL, 1
- 50005 GRADO 90 POETA MARCO MARCIAL, 1
- 50005 Kahübs CORTES DE ARAGÓN, 24
- 50005 LENCERIA TALIATOMÁS BRETÓN 25
- 50005 Lenceria Emi, Cortes de Aragón 54
- 50005 MELTONGRAN VIA, 46-48
- 50005 MONTIEL DECOR DOCTOR CERRADA, 29
- 50005 SAVILLE MODA HOMBRETOMÁS BRETÓN , 23
- 50005 SERENDIPIA Bernardo Fita 23 Local
- 50005 SOGIMA VESTUARIO CARMEN, 18
- 50005 SONIA CINCA MILLAN TOMAS BRETON, 48
- 50005 TACATUCA BRETÓN, 3
- 50005 TUY-OLA VÍA, 18
- 50005 Tuy-OLa Vía 18-20
- 50006 ALEJANDRO MODA ROYO URIETA, 20
- 50006 AM BY ALEJANDRO LAGASCA, 9
- 50006 ANA ISABEL LOPEZ SACRISTAN GRAN VIA, 11
- 50006 ATAVÍOS VIVA ESPAÑA, 8
- 50006 CALZADOS CHAROL AVDA. DE GOYA, 21
- 50006 CARMELO ROMERO LEON XIII, 19
- 50006 DE CANDELA CERVANTES, 2
- 50006 DECORATE SERRANO SANZ , 6
- 50006 DON PUNTO FÉLIX LATASSA, 27
- 50006 ENTRE TELAS GASCÓN DE GOTOR, 13
- 50006 FATIMA ALAMILLO DIAZ FELIX LATASSA, 27
- 50006 HAY TORMENTA AVENIDA GOYA, 8
- 50006 KAYMO GRANVIA (PASEO) FERNANDO EL CATÓLICO, 15
- 50006 MARÍA SANCHO CERVANTES, 2
- 50006 MONTE MAYOR SAGASTA, 30
- 50006 PABLO OCHOA SHOES LAGASCA, 8
- 50006 RAY MUSGO PEDRO MARÍA RIC, 21
- 50006 SALMA COMPLEMENTOS 2013 SC MARIANO ROYO, 15
- 50006 SKFK ZARAGOZA GRAN VÍA, 31
- 50006 TESSCALLE ARZOBISPO DOMENECH, 21
- 50006 VIOLETA BRUNO SOLANO, 2
- 50006 ZAPATERÍA Y MODA INFANTIL TETE GASCÓN DE GOTOR, 24
- 50006 ZINGARA LAGASCA, 19
- 50007 BOLSOS QUÍLEZ Avd. San José, 196
- 50007 CALZADOS CALLIZO SAN JOSE, 167
- 50007 CAMACHO TENOR FLETA,62
- 50007 CHEFCHAOVEN SL JOAQUIN SOROLLA, 8
- 50007 CHUS ONDIVIELAAV. AMERICA, 62
- 50007 CONFECCIONES FERMAN PONTEVEDRA, 50
- 50007 CRIS MODA TENOR FLETA ,82
- 50007 DADA SAGASTA, 45
- 50007 DESSIN MODA AVENIDA SAN JOSÉ, 164
- 50007 INTIMO SAN JOSE, 145
- 50007 KAYMO MORON SAN JOSE, 188
- 50007 KAYMO TORRERO AV. DE AMERICA, 5
- 50007 MELODY SAN JOSE, 151
- 50007 MERCEDES SILVA SAEZ CUELLAR, 45
- 50007 POPE COMPLEMENTOS SAGASTA, 45
- 50007 QUALY MODA AV. DE AMÉRICA, 9
- 50007 SEDERIAS Y BORDADOS NATALIA LASIERRA PURROY, 1
- 50007 SEI BELLA SAGASTA, 47
- 50007 TOPOS AV. AMERICA, 23
- 50007 YUDIT DÍEZ LEE SAGASTA, 49
- 50008 A M C MODA ÍNTIMA CALLE LEÓN XIII, 12
- 50008 AGUA ARQUITECTO YARZA, 1
- 50008 ALEXANDRA SESE FRANCO MADRE VEDRUNA, 5
- 50008 ALMACENES KAYMO PASEO DE LAS DAMAS, 15
- 50008 ANIMU KIDS SL PABLO REMACHA, 13
- 50008 ASTERISCO SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA, 8
- 50008 AVELLANA AV. CESAREO ALIERTA, 22
- 50008 B60 MODA & COMPLEMENTOS PEDRO MARIA RIC, 1
- 50008 BARLETT CONSTITUCIÓN, 6
- 50008 BOUTIQUE MARIA JESUS CAMINO DE LAS TORRES, 50
- 50008CALZADOS CARRILE JOSE MARIA LACARRA DE MIGUEL, 5
- 50008 CALZADOS FERNANDO Avenida San José 122-124
- 50008 CALZADOS RUFO LACARRA DE MIGUEL, 14
- 50008 CALZADOS SUPERZAPA PASEO DAMAS, 39
- 50008 CAN CAN LEON XIII, 17
- 50008 CESARSAN IGNACIO DE LOYOLA, 8
- 50008 DOÑA CARMEN c/ León XIII, 28
- 50008 DUETTO SC SAN JOSE, 122
- 50008 EL RINCONCICO DE ADRI MIGUEL SERVET, 24
- 50008 EMEGE LEÓN XIII, 17
- 50008 FASHION SENIOR SL LEON XIII, 26
- 50008 JOVEN ZAPATERIAS JOSE MARIA LACARRA DE MIGUEL, 4
- 50008 JUANA VILLA OCON REINA FABIOLA, 12
- 50008 JULIETTA JOSÉ MARIA LACARRA DE MIGUEL, 11
- 50008 LA BOUTIQUE 2000 SL SAN IGNACIO DE LOYOLA, 6
- 50008 LA BOUTIQUE SHOES LEON XIII, 18
- 50008 LA CASA DE LAS BATAS ANGEL GANIVET, 10
- 50008 LAIMA LACARRA DE MIGUEL, 19
- 50008 LALAHU SL PEDRO MARIA RIC, 11
- 50008 LENCERIA CORSETERIA FRANCES HOMBRE MUJER REINA FABIOLA, 5
- 50008 LIUJO CONSTITUCION, 14
- 50008 M. Teresa Sánchez Alonso FRANCISCO DE VITORIA, 13
- 50008 MARISA LA MARISOL ANGEL GANIVET, 7
- 50008 MARUSSA ACCESORIOS LACARRA DE MIGUEL, 14
- 50008 MERCEDES YESSARELA DÍAZ PONCECA SAN JOSÉ, 124
- 50008 NANA & TATÉ BOLONIA, 4
- 50008 NOVEDADES ALQUÉZAR MANUEL LORENZO PARDO, 17
- 50008 PARDON SAN IGNACIO DE LOYOLA,3
- 50008 PISAMONAS SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA, 3
- 50008 SKANDALO DELUXE LEON XIII, 17
- 50008 TERESA IZUEL SAGASTA, 7
- 50008 TITA PON SC PEDRO MARÍA RIC, 21
- 50008 TU TALLA TENOR FLETA , 1
- 50008 VANESA CIVERA IZUEL JOSE MARIA LACARRA DE MIGUEL, 2
- 50008 VISENTTI CALLE LEÓN XIII, 18
- 50008 ZAPATERIA TAFILETES LEÓN XIII, 17
- 50008 ZEKOSSAN IGNACIO DE LOYOLA, 10
- 50008 ZORBA 97 MADRE VEDRUNA, 11
- 50009 CLAC CLAC MODA LA VÍA, 18
- 50009 CLOE LA VIA, 4
- 50009 DISEÑOS CLIMA EMBARCADERO, 4
- 50009 MERCERIA CASABLANCA CENTRO, 7
- 50009 MOEMOISI LA VÍA, 18
- 50009 PELUQUERÍA TRAZZOS Y EL ARMARIO DE LOLA CALLE ÁLAVA, 6
- 50009 SÍO AV. JUAN CARLOS I, 44
- 50009 TRESS FERNANDO EL CATÓLICO, 18
- 50010 ALBOROTTO BY ISTHAR NAVARRA, 29
- 50010 BORDADOS ISABEL DUQUESA VILLAHERMOSA, 34
- 50010CALZADOS FERNANDO Avenida Madrid, 90
- 50010 CALZADOS MORA AV. DE MADRID, 98
- 50010 FASHION SENIOR SL SANGENIS, 2
- 50010 FEDERICO ARIBAU SL ARZOBISPO SOLDEVILA, 17
- 50010 FRECUENCIA 100 AV. DE MADRID, 100
- 50010 GEMELICOS SC UNCETA, 101
- 50010 JAVIER BENITO FERNANDEZ AV. DE MADRID, 88
- 50010 JOSE LUIS ARRIBAS CALLIZO AV. DE MADRID, 92
- 50010 KAYMO MADRID AV. DE MADRID, 142
- 50010 KAYMO SANTANDER SANTANDER, 34
- 50010 LENCERÍAS CLINC! BOLIVIA, 83
- 50010 LOOK MODA UNCETA, 10
- 50010 NACHO RUBERTE AV. MADRID, 116
- 50010 PARDON PLAZA ROMA PLAZA ROMA, 6
- 50010 PERFUMERÍA JULIA CALLE SANTANDER, 33
- 50010 SEDERÍAS ITALIA ITALIA, 54
- 50011 CALZA2 & CO EN TORRE OUTLET
- 50011 TAFURINES LAGOS DE CORONAS, 14
- 50012 ESTILO N-II, P.K. 315
- 50013 CALZATE SUPER ZARAGOZA SC SAN JOSE, 71
- 50013 KARIA BOLSOS Av. San José, 55
- 50013 KARÍA BOLSOS SAN JOSÉ, 55
- 50013 MARIA ASCENSION PARICIO OCON SAN JOSE, 55
- 50013 MERCERIA LUISA JUANA DE IBARBOUROU, 2
- 50013 TENA MIGUEL SERVET, 93
- 50014 BOLSOS CUKYS AV. LA JOTA, 46
- 50014 BOLSOS PARA TI CATALUÑA, 92
- 50014 LOS ZAPATOS DE DELIA AGUARÓN NÚMERO, 4
- 50015 A TU GUSTO VIOLETA PARRA, 28
- 50015 HELEN MODA SOBRARBE, 33
- 50015 LENCERÍAS CLINC! SOBRARBE, 43
- 50015 LUISADEL 2012 SL PANO Y RUATA, 4
- 50015 MERCERÍA EVA AV. SALVADOR ALLENDE, 23
- 50016 ESBAN SANTA ISABEL, 79
- 50016 KHAFOR EXPORT 2000, S.L AV. DE SANTA ISABEL,82
- 50017 AMINA KIDS DELICIAS, 16
- 50017 AZUCENA CAMARERO SARTAGUDA ESCULTOR PALAO, 23
- 50017 CONFECCIONES RALA AV. DE MADRID, 156
- 50017 DANIEL OLIVAS SOTERAS DELICIAS, 76
- 50017 ELENA GRACIA ESPATOLERO CALLE SANTA TERESITA, 5
- 50017 FASHION SENIOR SL CALLE DELICIAS, 66
- 50017 JUAN CARLOS GIRONES ABADIA CALLE SANTA TERESITA, 5
- 50017 KHAFOR EXPORT 2000, S.L-MARTONI GARCILASO DE LA VEGA, 1
- 50017 LENCERIA DORI RAMIRO I DE ARAGÓN, 1
- 50017 LENCERIA EVANA AV. DE MADRID, 259
- 50017 LUCICRIS CALLE DELICIAS, 43
- 50017 MERCERIA MARI CARMEN BIARRITZ,10
- 50017 MERCERÍA ALICIA ANDRES VICENTE, 36
- 50017 MODAS CALVO AV. DE MADRID, 146
- 50017 MÓNICA CHUECA BAU FUENTES DE EBRO,2
- 50017 PARDON AV. DE MADRID, 225
- 50017 PRIMOR CALZADOS Avenida Madrid 247
- 50017 SPORTIME AV. DE MADRID, 176
- 50017 SUN & MOON AV. DE MADRID, 235
- 50018 CP FAMILY OUTLET. MARIA ZAMBRANO, 38
- 50018 ESTELA SALGUERO GÓMEZ GUILLÉN DE CASTRO, 1
- 50018 LA CANASTILLA VICENTE ALEIXANDRE, 26
- 50018 LA PEQUEÑA SALAMANDRA BLAS DE OTERO, 2
- 50018 MARGA Y TÚ DE MARIA ZAMBRANO, 35
- 50018 MODA VIVA HOMBRE PABLO RUIZ PICASSO,37
- 50018 PILAR SANCHO FUSTER AVERROES, S/N
- 50018 TULIPÁN ILDEFONS MANUEL GIL, 16
- 50018 TWISTER EN JULIO GARCIA CONDOY, 21
- 50018 WALESKA MODA (CENTRO COMERCIAL GRAN CASA) MARIA ZAMBRANO, 35
- 50190 MERCERIA ISABEL GALAN BERGUA, 4
- 50197 ARMERIA Y GALERIA DE TIRO SHOOTING ZARAGOZA AV. DIAGONAL PLAZA, 3
- 50620 ANA ROSA VILLARROYA ARAGÓN, 2
- 50620 CALZADOS AURORA CRTA. LOGROÑO, 29
- 50620 CLIP MODA MULTIMARCA CALLE AMÉRICA, 4
- 50620 LENCERÍA CRISTINA ARAGÓN, 3
- 50620 MERCERIA NELLY AVDA LOGROÑO, 58
- 50620 MISS ZAPATICOS ARAGÓN, 11
- 50620 OLÉ SHOP AV. DE LOGROÑO, 5
- 50620 ZAPATERÍA RM GUALLAR AUTOVÍA DE LOGROÑO, 66