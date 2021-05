Pastelerías aragonesas con más de cien años de dulzura

4

1874 | Manuel Segura desde Daroca, directo al paladar

"Para nosotros es un orgullo levantar la persiana de un negocio que pronto cumplirá 150 años", asegura Isabela Wroblewska, la esposa de José Manuel Segura - biólogo y bioquímico de formación-, la sexta generación de la pastelería del mismo nombre. Manuel Segura abrió su zuquerería en la calle Mayor de Daroca en 1874, con la tienda en la planta baja y el obrador en la superior. No obstante, aunque en ese enclave tuviera el comercio donde su mujer expendía, cada tarde cogía un borrico para vender por los pueblos de la zona.

​En la actualidad, lo viven "como una pasión". "Apostamos por los productos de la zona, que son de calidad y con los proveedores de toda la vida", cuenta Wroblewska. "Nosotros vendemos lo que le daríamos de comer a nuestros hijos. Si no se lo daríamos a ellos, no lo vendemos", defiende esta polaca afincada en Aragón. Al igual que al otro lado del mostrador y en el obrador, también hay varias generaciones de clientes han probado sus dulces en las tiendas de Cariñena, Calamocha y Zaragoza. Ahora también se pueden adquirir en su página web. Hace más de 20 años inauguraron el Museo de la Pastelería Manuel Segura, un pequeño edificio de tres plantas en Daroca.