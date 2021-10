Comienzan las plantaciones del Bosque de los Zaragozanos en los campos del Canal

El Bosque de los Zaragozanos ya tiene sus primeros integrantes. La plantación de los árboles, en este caso, almendros, que formarán parte del plan de reforestación impulsado por el Ayuntamiento de la capital aragonesa se ha iniciado este miércoles en los campos del Canal, concretamente, en una parcela ubicada frente a la Cooperativa de Auto Taxi en la prolongación de Gómez Laguna. En los próximos días proseguirán los trabajos tanto aquí como en los terrenos escogidos del barrio rural de Peñaflor, hasta alcanzar en el primer año más de 40 hectáreas. El alcalde, Jorge Azcón, que se ha encargado de colocar el primer ejemplar, ha destacado que se trata del "proyecto medioambiental más importante que nunca ha tenido" la ciudad. En total, como ha recordado, se quieren alcanzar los 700.000 árboles y arbustos en la próxima década.

"Hoy es un día especial, que pasará a la historia porque los zaragozanos dentro de 20 o 40 años sabrán que fue aquí donde se plantó el primero de los árboles", ha dicho el regidor, que ha insistido en que se trata de un "proyecto de ciudad", a largo plazo, que trascenderá la corporación y que ya "empieza a tomar vida" Ha destacado también su carácter colaborativo y educativo, ya que todo el que lo desee puede participar y se reactivarán, asimismo, las plantaciones con escolares. A lo largo de las siguientes semanas se irán completando las plantaciones en el terreno, que ha sido previamente limpiado y desbrozado, hasta alcanzar los 10.000 metros cuadrados.

En la preparación se han utilizado, además, las primeras 40 toneladas de compost procedente del Complejo para el Tratamiento de Residuos (CTRUZ), lo que representa otra de las características distintivas de este plan, la potenciación de la economía circular. Como ya se explicó, con el objetivo también de que Zaragoza se convierta en una urbe neutra en emisiones, se empleará el abono generado en esta planta para enriquecer los suelos.

En estos diez kilómetros cuadrados, como han informado desde el Consistorio, se está trazando actualmente la delimitación de ocho parcelas, cuya plantación será una realidad gracias a las aportaciones de sendas empresas que han sido de las primeras en sumarse al proyecto: Avanza, CBRE-Puerto Venecia, CESPA, El Corte Inglés, Fundación Basket Zaragoza, Ingeniería y Aplicaciones Solares Zaragoza, Levitec y la Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías. Además, al acto de este martes han asistido, junto al alcalde, la concejal de Servicios Públicos, Natalia Chueca; la concejal de Medio Ambiente, Patricia Cavero; el director ejecutivo de Ecodes, Víctor Viñuales; la presidenta de la junta de Distrito Sur, María Antoñanzas; el presidente de la Unión Vecinal, Constancio Navarro; y Juan Barriuso, director de la cátedra de Bosques Urbanos de la Universidad de Zaragoza.

Árboles geolocalizados

Dentro de la rama colaborativa del Bosque de los Zaragozanos, desde el área de Servicios Públicos han explicado que todos los árboles incluirán un sistema de geolocalización, lo que permitirá a cada empresa, escolar o persona individual que plante un ejemplar saber exactamente dónde está ubicado y seguir su crecimiento a lo largo del tiempo. En este sentido, a finales de noviembre está previsto que se lleve a cabo, como experiencia piloto, la primera plantación con estudiantes en terrenos de Peñaflor. Serán un total de 600 alumnos de cuatro centros: Agustinos, San Jorge, María Moliner y La Salle Montemolín.

No obstante, "la ambición es mucho mayor", como ha dicho el alcalde. Después, pasarán por estas plantaciones otros 5.400 escolares de centros inscritos en el proyecto, que irán dando vida a sus árboles hasta el mes de marzo. Con esto, se tiene el objetivo ha indicado, de "aumentar la sensibilidad de los niños en el cuidado de la ciudad". "No puede ocurrir lo que ocurrió en el pasado, que la mala gestión hizo que no hubiera suelo suficiente y se paralizaron las plantaciones", ha insistido Azcón.