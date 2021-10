La juez envía a prisión al detenido por agredir a un policía en un autobús de Zaragoza

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza, Natividad Rapún, ha ordenado el ingreso en prisión de Bilal M., de 29 años, como presunto autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y otro de lesiones causadas a un inspector de Policía.

A petición de la Fiscalía y de la acusación particular, ejercida por la abogada Pilar Sangorrín, la magistrada tomó esta decisión por el evidente riesgo de fuga del detenido, como ya lo demostró al huir de la capital aragonesa al saber que estaba siendo buscado por la Policía, y por la gravedad de la pena que le pueden acarrear los delitos cometidos: atentado a un agente, castigado con entre uno y cuatro años de cárcel, y las lesiones, cuya gravedad vendrán determinada por las asistencias médicas que precise la víctima y las posibles secuelas, si las tiene.

El inspector fue atacado en la madrugada del 17 de octubre en un autobús urbano cuando volvía a su casa. El funcionario, como otros pasajeros, pidió al viajero que se pusiera la mascarilla, lo que provocó la desairada y violenta reacción del interpelado. A los insultos y gritos le siguió una tanda de patadas y puñetazos que causaron al inspector un importante derrame ocular y múltiples contusiones. El funcionario todavía está de baja.

Al término de la declaración, la letrada de la acusación explicó que el imputado reconoce que agredió al policía aunque atribuye su violenta reacción a que iba “borracho” y a que hubo un incidente previo con el funcionario que no recoge el vídeo que se ha hecho viral. Por esa razón, el abogado defensor de Bilal M. ha solicitado a la magistrada que pida las grabaciones del interior del autobús. No obstante, como apuntó Pilar Sangorrín, hay testigos de los hechos que declaran que la actitud del policía fue en todo momento correcta y no existió ese incidente previo.

Un joven de origen magrebí agrede a un policía en el tranvía de Zaragoza, cuando este le pide que se ponga la mascarilla.

Durante la declaración de este miércoles el investigado no solo fue interrogado por el suceso acaecido en Zaragoza, sino también por un presunto robo cometido en Ibiza. Además, en su historial consta que está expulsado del espacio Schengen por otro presunto delito cometido en Noruega.

Su abogado defensor no considera que cometiera un delito de atentado y equipara la agresión a cualquiera que se produce en la “puerta de un bar”. Por eso ha pedido su puesta en libertad con medidas cautelares, como una fianza, la retirada del pasaporte y la presentación en el juzgado cuando su señoría lo considere necesario. Para demostrar que no tiene intención de eludir la acción de la Justicia y que tiene arraigo en España ha presentado una oferta de trabajo de una empresa construcciones Felipe, con intención de demostrar que tiene arraigo en España y que estaba esperando trabajo para conseguir la residencia. Sin embargo, Natividad Rapún ha optado por enviarlo a prisión provisional.

Esperando en los pasillos del juzgado se encontraba el secretario provincial del SUP, Ángel Mena, que señaló que ahora es el tiempo de la Justicia y los abogados. “Seguiremos luchando en defensa de los intereses de los policías nacionales. Agradecemos el apoyo y la presencia de la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano".