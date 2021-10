Violación grupal de los DDP en Zaragoza: “No sabía cómo salir de allí, me metieron hasta una botella”

No estaba claro si acudiría este lunes a declarar al juzgado. Sin embargo, la víctima de la presunta violación grupal por parte de seis miembros de la banda latina Dominican Don’t Play (DDP) en Zaragoza sí ha respondido a la llama del juez. “Sí, tuve miedo. No sabía como salir de allí. Estaba descuadrada, con picores y dolores”, ha manifestado. No ha sido capaz de concretar cuántas personas tuvieron sexo con ella, pero ha asegurado que “la mayoría” de los que estaban en el piso. Y aunque ha negado que le pegaran, ha revelado algo que hasta ahora se desconocía. “Me metieron hasta una botella”, ha señalado. Lo que también tiene claro es que en ningún momento fue consciente de que la estuvieran grabando ni tampoco dio nunca su consentimiento para que lo hicieran.

No ha sido una declaración fácil, ya que las respuestas cortas de la víctima han obligado al titular del Juzgado de Instrucción número 7, encargado de las pesquisas, a repreguntarle en varias ocasiones. El magistrado quería saber sobre todo si ella consintió practicar sexo con los encausado o si estos la obligaron. “Las relaciones no eran consentidas, yo no me dejaba. Pero al final lo hice. No sé, es que fue como una encerrona”, ha explicado. También ha precisado que cuando les dijo que no quería seguir, “durante un rato”, ellos siguieron. Ha recordado igualmente que fueron dos días los que permaneció en aquella vivienda de San José hasta que le dejaron marcharse, prácticamente desnuda.

La joven, de 22 años, no ha vuelto a ver a los presuntos agresores desde que ocurrieron los hechos, a finales de junio de 2020. Pero reconoce que sigue teniendo miedo. Eso sí, cree que después de toda la atención que ha concentrado este caso, no van a hacerle nada. Cabe recordar que ni cuando fue interrogada por la Policía Nacional en julio ni después, cuando se lo ofreció el juez, la chica quiso ejercer la acusación particular como víctima. Fue precisamente esa negativa la que llevó a la Fiscalía a mover ficha y querellarse contra los seis miembros de los DDP por la presunta violación grupal. Y lo hizo porque considera que, del atestado de la Policía Nacional y del visionado de los vídeos que se intervinieron en el teléfono móvil de uno de los investigados, se presume que la joven podía estar afectada por algún tipo de droga de sumisión.

Piden la libertad provisional

Según ha podido saber HERALDO, en un momento dado de la declaración, cuando ya había sido interrogada por el juez y el fiscal, la testigo ha decidido no seguir contestando a las defensas. El magistrado le ha recordado la trascendencia de su decisión, puesto que la carga probatoria podría verse reducida. Sin embargo, ella ha insistido en que estaba cansada y no deseaba continuar. Estuvo en tratamiento psiquiátrico y psicológico tras estos hechos y sigue tomando pastillas para poder dormir.

Ante la negativa de la chica a seguir contestando, las defensas han decidido solicitar al instructor del caso la puesta en libertad de los cinco encausados para los que se decretó la prisión provisional.

Se trata del líder de los DDP en Zaragoza, Steven Guarionex V. M., alias Biwan, de quienes la Policía Nacional considera sus dos lugartenientes, Santiago L. V. y Juan Estibel F. C., así como de Enock D. M. y Pablo Andrés S. M.

El sexto investigado, Mustapha Kamel A., no pudo ser detenido por la Policía y podría haber huido de España. Y no parece que vaya a ser fácil localizarlo, puesto que se trata de un delincuente escurridizo. Según los registros del Cuerpo Nacional, le constan 33 reseñas desfavorables, la mayoría de ellas por órdenes de detención y personación. Pero es que son hasta cuatro los juzgados de lo Penal o Instrucción de Zaragoza que tratan de localizarlo para que ingrese en prisión por distintos delitos de robo con violencia o intimidación.

Habrá que esperar para saber si tras la declaración de la víctima el juez adopta alguna decisión respecto a los encarcelados. En cualquier caso, aunque optara por la libertad provisional, tanto el líder de los DDP como otros dos investigados seguirán en la cárcel de Zuera, puesto que también se decretó su ingreso por pertenencia a organización criminal tras la macroperación de marzo contra los DDP.