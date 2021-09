Una de las mejores pizzerías artesanales del mundo desembarca en Zaragoza

Una de las mejores cadenas de pizza artesanal del mundo -según '50 Top Pizza', el ranking de referencia en el sector- abrirá pronto sus puertas en el centro de Zaragoza. Se trata de Grosso Napoletano, la enseña madrileña que no desmerece el plato estrella de la Campania italiana y que desde hace cuatro años viene ganándose una notable fama en su ciudad de origen, donde ya cuenta con nueve locales. También está presente en Valencia y, cada vez más, en las redes sociales.

La empresa busca personal de cocina y de sala para su nueva apertura en la capital aragonesa y ultima las preparaciones en el local que hace esquina entre las calles Dr. Val-Carreres Ortiz y Marqués de Casa Jiménez. La pizzería dará así continuidad a la zona que comprende la calle Cádiz y la plaza del Carmen, que ha venido ganando peso hostelero a lo largo de los último años.

Uno de los productos en la carta de la cadena. Grosso Napoletano

La guía '50 Top Pizza' solo incluyó una pizzería española en la categoría Latteria Sorrentina, en la que destaca 20 pizzerías de todo el mundo. La clasificación no se elabora de forma aleatoria ni discrecional, sino que, cada año, varios inspectores participan en la iniciativa catando pizzas de forma anónima (el trabajo soñado por no pocos). Los examinadores, siguiendo unas pautas unificadas, valoran la calidad del producto, la técnica en el proceso de elaboración y la satisfacción percibida por el cliente. Aunque no es de origen español, también fue premiado el grupo francés Big Mamma, con locales en Italia, Londres y Madrid, donde atiende bajo el nombre de Bel Mondo.

La distinción pilló a Grosso Napoletano en pleno proceso de expansión, basado en la reinversión de beneficios. La marca no es una franquicia -ni piensa encaminarse hacia esa vereda- ni cuenta con socios capitalistas que sustenten su continuo crecimiento. Su puesta en marcha surgió por la participación de dos socios