Piden ayuda para encontrar a Manuela, una galga que se perdió ayer en el Actur

Vecinos del barrio zaragozano del Actur piden ayuda para encontrar a Manuela, una "galguita mayor" que se perdió este domingo en este distrito de la margen izquierda de Zaragoza.

Al parecer, el animal fue adoptado en la protectora Azar Zaragoza, y este domingo se le perdió a su adoptante mientras la paseaba por el entorno del Parque Teresa Perales (antiguo Parque Che Guevara), en el Actur. Según han informado fuentes de la protectora, el animal vivía con una familia de este distrito, una madre y su hijo, y tras perder a su mascota emprendieron la búsqueda por los alrededores y posteriormente contactaron con la protectora para pedir ayuda.

"De momento no tenemos noticias de ella ni hemos recibido ningún aviso. Manuela está esterilizada, y está tomando medicación para la filaria (unos gusanos en el corazón). No sirve ni para criar ni para cazar", explican en un llamamiento fuentes de Azar Zaragoza, que instan a cualquiera que la haya visto a ponerse en contacto con la protectora para poder encontrarla y devolverla a su familia adoptiva.

En el contrato, al adoptar, suele aparecer una cláusula que subraya el hecho de que la protectora debe estar al tanto de si se pierde un animal. De esta forma, además de la familia, participan en la búsqueda voluntarios, familias de acogida y otros adoptantes que están en contacto con este centro.

Según han indicado las mismas fuentes, la perrita -de unos seis años de edad- salió corriendo desde el Parque Teresa Perales sobre las 21.00 de este domingo, en el momento del paseo. "La última pista que tuvieron fue a las 9.25, que la vio en León Felipe un viandante, pero nada más. Los dueños son vecinos de la zona, madre e hijo. En cuanto se perdió intentaron buscarla y luego dieron el aviso a la protectora", añaden las mismas fuentes.

Desde la protectora puntualizan que el hijo de la dueña y voluntarios de esta asociación aragonesa siguen buscándola por los alrededores, aunque de momento no la han encontrado. "Podemos pensar de todo, porque no es miedosa. Es una perra que es muy cariñosa, pero por su enfermedad necesita tratamiento. Las pastillas que toma para la filaria son diarias y también precisa dos inyecciones al mes", indican fuentes de la protectora, al explicar que la galga desaparecida, de seis años, fue adoptada en el mes de febrero, al mes y medio de llegar a este centro. "Era de unas compañeras nuestras de Valencia, allí no tenía tanta salida y aquí le encontramos una familia. Confiamos en que aparezca", sentencian.

Si alguien la ha visto o tiene noticias del animal, Esther Sánchez y Vanessa Pastor, miembros de la protectora, instan a ponerse en contacto con ellas a través del teléfono 625 577 164 o del 689 313 752.