Un zaragozano recrea La Romareda en un videojuego a escala real

Rafa Lázaro vive en la localidad catalana de Sant Boi de Llobregat, pero Zaragoza, su ciudad natal, sigue en su corazón. Al menos así lo demuestra cada vez que sorprende con una nueva recreación en Planet Coaster, un videojuego de construcción, gestión y simulación de parques de atracciones. Si primero se atrevió con el parque de atracciones de la capital aragonesa, al que le siguió el recinto ferial de Valdespartera, ahora acaba de terminar el estadio de fútbol La Romareda.

“Realmente es un videojuego de parques de atracciones. Vi que otro usuario había recreado Port Aventura y me lancé con el de Zaragoza, luego seguí con el recinto ferial y de repente estaba liado con el estadio, que no es exactamente para lo que está destinado el juego”, explica el aragonés. “Además, cada vez que termino con una recreación pienso que no voy a empezar otra, que simplemente voy a jugar. Pero ya estoy empezando otra: la Expo de Zaragoza 2008. Eso sí, en este caso, la documentación me está resultado más complicada porque me estoy percatando que en esa época todavía internet no funcionaba como ahora y mis recuerdos, noto, que me engañan”.

Y es que los recuerdos de este zaragozano de 37 años son fundamentales para lograr la réplica. “Con 14 años fui socio del Real Zaragoza y eso me facilitó mucho la recreación”, cuenta el mismo. “En un primer momento, iba a hacer una pequeña recreación, pero sin darme cuenta se ha convertido en una representación a escala real con sus 33.608 localidades”.

Entre seis y nueve meses, utilizando sobre todo el tiempo libre de los fines de semana, es lo que le ha costado terminar con esta recreación. “No solo no tenía los elementos adecuados, porque como es un juego de parques de atracciones no tenía algunos objetos; sino que además una vez lo terminé no entendía, al principio, por qué no se parecía al actual”, anota Lázaro. “Hasta que caí en que no había tenido en cuenta el paso del tiempo. La recreación reflejaba un estadio nuevo, recién inaugurado. Así que decidí pintar todos los asientos para dar un efecto desgastado”.

Y la recreación del estadio, con su césped, techo, marcadores, accesos… no fue suficiente. Lázaro terminó recreando también los aledaños. “Recree la fachada del hospital, la parada del tranvía y el edificio adosado al mismo estadio”, anota. “Después guardé partida, la dupliqué y remodelé el estadio a mi gusto. Fue fácil porque no tuve que pensar ni en la viabilidad ni en el componente económico, es decir, en lo que costaría si se llevase a cabo en la realidad y no de forma virtual”. Añadió un techo nuevo, paneles de iluminación y una nueva grada.

Ahora, solo le queda compartir esta recreación con el resto de usuarios. “Con el parque de atracciones han jugado más de 400 personas”, señala el mismo. Y es que el parque de atracciones de Zaragoza batió las expectativas de este zaragozano, que simplemente recrea por hobby. “Realmente yo me divierto muchísimo, no lo hago con afán de nada. Eso sí, llevo casi diez años jugando a Planet Coaster, y sí que debo decir que no es fácil. Cuando lo compras, está todo vacío”, previene a potenciales jugadores. “Ahora estamos preparando una exposición virtual de recreaciones. Al final somos unos pocos los que nos gusta recrear”.