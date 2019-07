El Parque de Atracciones de Zaragoza salta a un videojuego y atrae a muchos "turistas"

La noria, la montaña rusa, los troncos locos, el 'Revolution', el tiovivo o las sillas voladoras. Al zaragozano Rafael Lázaro no se le ha olvidado ninguno de los cachivaches del Parque de Atracciones de la capital aragonesa que gracias a él ha pasado al mundo virtual en el videojuego 'Planet Coaster'. Los adictos a la adrenalina y a los parques de atracciones disfrutan de lo lindo con este juego y es que, precisamente, su única misión es la de que los usuarios construyan y gestionen estas zonas de ocio.

Lázaro, como buen 'maño', optó hace ya unos dos meses y medio por recrear el emblemático parque basándose en la idea de otro usuario que hizo lo mismo con PortAventura. "Acabé de decidirme en una visita al parque hace unos meses junto a mis sobrinos. Todos los zaragozanos hemos ido alguna vez allí y me pareció muy buena idea recrearlo en el videojuego", ha explicado. Dedicando entre una y tres horas diarias durante este tiempo, Lázaro ha conseguido una versión muy realista de la zona de ocio, aunque asegura que no ha sido del todo fácil.

"El videojuego te da unos materiales y unos patrones predeterminados y a partir de allí todo lo hace la imaginación y la creatividad que tengas. Por ejemplo, la atracción de 'Las cuerdas del dragón' (para los despistados, aquella que se encuentra en la entrada del parque y que consta de un espacio de escalada y un gran tobogán) es una de las que más me costó porque el juego no te da cuerdas como tal y tuve que hacerlo hilo por hilo", ha confesado Rafael quien, ha dedicado "mucho tiempo" a mirar los planos y fotografías del parque para no dejarse ni un detalle.

Recreación del Parque de Atracciones Instagram Rafa Lázaro

Y a la vista está ya que en la recreación no faltan ni los reconocibles árboles de los Pinares de Venecia, ni los bancos, papeleras, aseos, ni las zonas de descanso. Y es que, cuantos más detalles y mejor gestionado esté el parque, más visitantes tiene y el Parque de Atracciones de Zaragoza ya lleva más 6.000 turistas virtuales. "El propio videojuego te pone visitantes si tú gestionas bien el parque, es decir, si tienes suficiente personal contratado, si no hay filas en las atracciones, si hay suficientes bares o zonas de aseo. En general son bastante exigentes y esa cifra de visitantes está muy bien", ha relatado el creador.

Los troncos de agua Instagram Rafa Lázaro

Las atracciones también cuentan con muchos detalles y aunque la mayoría sirven para que los ciberusuarios disfruten en ellas, es decir, tienen carácter funcional, otras solo son de decoración. Un ejemplo es la Casa Magnética o el Laberinto de los Espejos que tantas confusiones (y algún que otro chichón) han ocasionado. La montaña rusa 'El Moncayo', el Ramses (conocido popularmente como la 'V' por su forma) o el Río Navajo permiten a los usuarios disfrutar de lo lindo.

Aunque el parque está prácticamente terminado, Lázaro no lo "subirá" hasta septiembre, es decir, el resto de usuarios del 'Planet Coaster' no podrán disfrutar de las atracciones hasta esa fecha cuando el parque dejará de ser un poco menos suyo. "Cuando se sube la partida el resto de usuarios pueden entrar a disfrutar de las atracciones, pero también pueden modificar y hacer las mejoras que consideren oportunas", ha explicado Lázaro quien también ha añadido algunas zonas inexistentes en el actual parque del mundo real quizás, con el objetivo, de que sirvan de inspiración para los actuales gestores.

Por ejemplo, ha añadido una churrería y tiene previsión de hacer lo propio con un anfiteatro que acogerá toda una variedad de espectáculos virtuales. Además, una vez que el Parque de Atracciones esté finalizado el juego no acabará, ya que Rafael Lázaro pretende ambientarlo en función de la época del año. "Cuando llegue octubre pondré una decoración de Halloween y haré lo mismo también en San Valentín y en algunas otras fechas señaladas", explica este zaragozano de 35 años que pretende iniciar unos estudios en diseño 3D. De momento, está centrado en acabar el Parque de Atracciones de Zaragoza con el objetivo de, si todo va bien, atraer a muchos más visitantes virtuales.