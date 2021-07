Muere atropellado el segundo ciclista en menos de un mes en una autovía de Zaragoza

Un ciclista de unos veinte años murió atropellado a las 0.55 de este jueves en la autovía A-23 cuando atravesaba en el término municipal de Longares, aunque ya cerca del casco urbano de Cariñena, en dirección a Teruel. El joven, que según los forenses tenía "entre 17 y 23 años", habría abandonado el arcén e invadido el carril por el que en ese momento circulaba un vehículo articulado, tal y como apuntan las primeras pesquisas de la Guardia Civil. El conductor del camión -que posteriormente avisó del suceso a la centralita de la Benemérita- no habría tenido margen de maniobra y arrolló al ciclista, que al parecer marchaba sobre una bici de montaña y no portaba chaleco reflectante ni luces. La identidad del muerto no había trascendido al cierre de esta edición, aunque fuentes del caso indicaron que se trata de un ciudadano de origen magrebí. En cualquier caso, en el momento del accidente, que ocurrió en el punto kilométrico240,6, no portaba ningún tipo de documento.

Se trata del segundo ciclista joven que pierde la vida en menos de un mes en una autovía en la provincia de Zaragoza. El pasado 20 de junio, otro chaval, en aquel caso de solo 15 años, falleció arrollado por una furgoneta cuando circulaba de madrugada por la A-68, en el barrio rural de La Cartuja. Ni el adolescente ni ninguno de los amigos que lo acompañaban portaban prendas reflectantes. Las circunstancias de los dos casos son a priori muy parecidas y se corresponden con sendas imprudencias por parte de los ciclistas.

Hasta el lugar, en el que esperaba el automovilista -que resultó ileso-, se desplazó una patrulla de la Guardia Civil que desvió la circulación mientras se retiraba el cadáver y se practicaban las investigaciones propias de un accidente. En la calzada no quedaron frenazos ni restos materiales.

Las diligencias relativas al atropello, indicaron fuentes de la investigación, quedaron judicializadas desde última hora de la mañana. En cualquier caso, no se detuvo al conductor ya que "a priori, no se aprecia culpabilidad ni en el propio atropello ni en sus actos posteriores", ya que no abandonó el lugar.

Sorpresa en el pueblo

La muerte del jovén generó cierta inquietud en el municipio en Longares, pero también en otros enclaves del entorno como Cariñena, Muel, Alfamén o Mezalocha. Al no haber trascendido la identidad del joven fallecido, los alcaldes de la zona se movilizaron para tratar de enterarse si se trataba de un vecino de alguna de las localidades o de un chaval que estaba de paso. La labor resultó infructuosa, según indicó Sergio Ortiz, regidor de Cariñena, aunque la rumorología se disparó en todos los municipios. Pasadas unas horas, se certificó que nadie echaba en falta a un joven de las características del fallecido.

"Se debe usar la vía alternativa siempre que la haya"

El reglamento general de la DGT señala que los ciclistas tienen prohibido circular en cualquiera de los casos por autopistas. En las autovías cabe el matiz. No obstante, los conductores mayores de 14 años pueden marchar por los arcenes, salvo que una señal lo prohíba por razones justificadas de seguridad vial, en cuyo caso, un panel indicará un itinerario alternativo. Este consejo es el que no duda en repetir Luis Marquina, presidente de la Federación Aragonesa de Ciclismo: "Hay que utilizar las vías alternativas siempre que las haya, ya sea una carretera nacional o un camino que una dos pueblos, aunque sea de tierra".

Marquina, quien recuerda que "todo lo que sea alejarse de las vías más rápidas es bueno", sostiene que "el reglamento de circulación exige llevar, por la noche, chaleco reflectante y luces", unos elementos que no portaba el fallecido.

Desde la Federación recomiendan "potenciar la educación vial, también en las escuelas", e instan a las instituciones a "multiplicar la seguridad en las carreteras, a crear arcenes anchos y mantenerlos limpios y a mejorar la señalización".