PP, Cs y Vox rechazan en el pleno de Zaragoza la reprobación de Azcón que exigía la izquierda

La mayoría que forman PP, Cs y Vox se ha impuesto y no ha habido ni reprobación al alcalde, Jorge Azcón, ni la aprobación de una comisión de investigación que analice la situación de los desarrollos urbanísticos en el sureste de la ciudad, en el entorno del Canal y Tenor Fleta, como pedía la izquierda. PSOE, ZEC y Podemos-Equo han tenido que conformarse con cargar duramente contra el regidor por no haberse inhibido en dos expedientes que afectaban a familiares del alcalde. Un informe de la Asesoría Jurídica y de la Secretaría General del pleno conocido este viernes concluye que no ha habido ninguna irregularidad.

La polémica se suscitó hace unos días cuando se supo que el alcalde había votado a favor en una reunión del gobierno municipal de los expedientes de dos proyectos de reparcelación, sin inhibirse y ausentarse para evitar un posible conflicto de intereses. En uno sus padres tenían una pequeña propiedad que representaba el 0,29% del total y en el otro, su hermano, que es arquitecto, firmaba el proyecto de reparcelación. El alcalde achacó el hecho de haber votado en el expediente de sus padres a que no se había percatado de esta circunstancia cuando lo hizo. Respecto a la cuestión de su hermano, afirmó cuando dio explicaciones que este asunto no era comparable.

PSOE, ZEC y Podemos presentaron una moción conjunta para el pleno de este viernes en la que se exigía al alcalde que pidiera disculpas, su reprobación y la apertura de una comisión de investigación. La izquierda, con distinta intensidad, ha utilizado palabras muy duras contra el alcalde, que en esta ocasión no ha intervenido en el pleno para defenderse.

Aunque ha sido crítico, el PSOE ha dado un paso atrás respecto a sus primeras acusaciones y ha centrado su posición en la falta de inhibición del alcalde. En este sentido, esta vez no ha llegado a decir que hubiera favorecido a su familia. Su portavoz, Lola Ranera, se ha limitado a sostener que “gobierna para unos pocos”. “Nunca he hablado de nulidad, sino de que usted se debería haber inhibido”, le ha dicho al alcalde.

Pedro Santisteve, de ZEC, dijo que lo ocurrido, es “muy grave”. “Venían para gobernar para las grandes familias, pero no sabíamos que iban a gobernar para su propia familia. El descaro, la desfachatez y la falta de ética es inconmensurable”, ha dicho. Amparo Bella, de Podemos, ha afirmado que esto es “un escándalo” y que el alcalde cree que “Zaragoza es un Monopoly a su disposición”.

El portavoz de Vox, Julio Calvo, que un principio fue crítico y habló incluso de “irregularidades”, este viernes ha dejado claro que, una vez analizado lo ocurrido con los asesores jurídicos de su grupo, el asunto “no tienen ningún recorrido”.

El gobierno ha esgrimido un informe jurídico de la Asesoría Jurídica y la Secretaría General del pleno que que concluye que la votación "no fue determinante", hecho sustancial a la hora de exigir la inhibición de un cargo público. El documento avala los acuerdos adoptados y dice que se ajustaron a derecho. Informa de que la aprobación inicial de una reparcelación es un acto de trámite.

María Navarro, del PP, afirmó que las acusaciones de la izquierda son "falsas" y que una reparcelación es un acto reglado, de trámite, y que los aprovechamientos ya se fijaron en el Plan General y en el plan parcial. “Una reparcelación no reclasifica suelos, ni genera expectativas de edificación. Es una equidistribución de beneficios y cargas entre los propietarios del sector”. “Las fincas resultantes después d ella reparcelación no tienen más valor que las aportadas”, ha afirmado Sara Fernández, de Cs, que ha cerrado filas sin fisuras con su socio de gobierno.