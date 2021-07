Zaragoza se incorporará al sistema Viogén para proteger a las víctimas de violencia de género

El Ayuntamiento de Zaragoza se va a incorporar al sistema Viogén, que se creó en 2007 con el objetivo de reforzar los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Así lo han anunciado en el pleno municipal de este viernes tanto el alcalde, Jorge Azcón, como la concejal delegada de la Policía Local, Patricia Cavero, que han cargado duramente contra los grupos de izquierda por no haberse sumado cuando tuvieron responsabilidades de gobierno en el Consistorio.

El anuncio se ha hecho durante la discusión de una moción que se presumía tensa. Se trataba de la propuesta que el PSOE quiso que se votara de urgencia en el pleno del mes de mayo, pocos días después del asesinato de una mujer en el barrio de Las Fuentes. Finalmente, la mayoría formada por PP, Cs y Vox impidió que se produjera el debate, hecho que generó duras críticas de la izquierda y de los colectivos feministas, que este viernes sí han podido intervenir en el pleno.

“Hoy venimos a hablar de dignidad. No dieron voz a las mujeres que defienden a los más vulnerables”, ha dicho la portavoz del PSOE, Lola Ranera, en la presentación de la propuesta, que ha recordado “los datos escalofriantes” de la violencia de género, con 31 mujeres asesinadas en Aragón desde que hay registros (1.101 en toda España). Su propuesta incluía la condena al último asesinato machista, a colocar placas en la vía pública que recuerden a cada una de las víctimas, a revisar las herramientas de protección, a reforzar las campaña de sensibilización y a eliminar la palabra intrafamiliar en la partida del presupuesto que recoge los fondos para la violencia de género.

Uno de los puntos que exigía la citada moción era la incorporación de Zaragoza al sistema Viogén, asunto que había generado alguna tensión entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno, dado que en un principio había quedado en el aire si Zaragoza aportaría efectivos o solo se limitaría a compartir información de la Casa de la Mujer o de la Policía Local. Finalmente, el Ministerio del Interior rechazó la incorporación de la ciudad.

Pero en el pleno de este viernes, el gobierno PP-Cs ha querido zanjar la discusión. El Ayuntamiento se sumará al sistema Viogén, como la mayoría de las grandes ciudades españolas, y lo hará con efectivos policiales para proteger a las mujeres. Cavero no ha precisado cuántos, pero fuentes del gobierno municipal explicaron que serían alrededor de una decena, una cifra similar a la de Málaga, una ciudad de un tamaño parecido al de Zaragoza.

En el debate, el gobierno PP-Cs ha salido a la ofensiva contra los grupos de izquierda, a los que ha acusado de “inacción” en la defensa de las mujeres durante su etapa de gobierno. “Zaragoza se va a incorporar al sistema Viogén, lo que otros gobiernos no hicieron. Hablamos de hechos, no de palabras”, ha dicho Azcón. El alcalde ha recordado que “el PSOE no pidió nunca un informe”. “Explique eso, señora Ranera. Y ahora tenemos que oírle rasgarse las vestiduras”, ha afirmado.

Eso sí, el gobierno municipal ha presentado una transacción al PSOE para que el Gobierno de Aragón aporte fondos para la contratación de los policías necesarios, a lo que Lola Ranera, ha dicho que la responsabilidad de afrontar los costes de las plantillas es del Ayuntamiento. "Ya está todo dicho, vamos a votar", ha lamentado Azcón.

Cavero y la concejal de Igualdad, María Antoñanzas, han centrado su discurso en recordar que “en 16 años de gobiernos de izquierdas no se ha hecho nada” y han recordado algunas de las ocasiones en las que se desdeñó la incorporación al sistema Viogén. “El gobierno de ZEC y PSOE dijo en 2017 que no era una prioridad”, ha dicho Antoñanzas.

Ante las críticas, los grupos de izquierdas han reprochado al gobierno que haga referencias al pasado para defender su gestión. “El pasado es lugar de referencia, no de residencia”, ha dicho Luisa Broto, de ZEC. Todos han sido muy críticos con el hecho de que no se permitiera debatir. ZEC y Podemos Equo han subrayado, entre otras cuestiones, que la violencia de género ya ha supuesto más víctimas en España que el terrorismo de ETA y han lamentado que no se haya guardado un minuto de silencio por el último asesinato en Barbastro.

Con la excepción de la referencia a la violencia intrafamiliar, que la derecha ha rechazado, todos los puntos han salido aprobados por PSOE, PP, Cs, ZEC y Podemos, con el voto en contra de Vox. “La violencia es violencia y no tiene género”, ha dicho la edil de la formación de extrema derecha, Carmen Rouco, que como ha venido ocurriendo a lo largo de esta corporación ha impedido una declaración unánime en contra de los feminicidios.

El alcalde ha cerrado el debate con una alusión a esta cuestión. “El Ayuntamiento de Zaragoza ha condenado y va a condenar la violencia machista siempre. Y me gustaría que fuera condenado por unanimidad. Eso es indudable”, ha dicho.