María de Huerva abre sus piscinas municipales, pero sin el bar

Las piscinas de María de Huerva volvieron a abrir este sábado sus puertas dando comienzo a una nueva temporada de verano, que se prolongará hasta el día 5 de septiembre. Con límite de aforo del 50% (435 personas), y sin servicio de bar, este es el segundo verano que las instalaciones deportivas municipales no contarán con este servicio, después de que el establecimiento hostelero fuera licitado y otorgado el pasado mes de febrero a un particular que posteriormente renunció a llevarlo "porque las circunstancias económicas y sanitarias no animaban", ya que entonces no podía entrar público.

Así lo ha indicado el alcalde de María de Huerva, Tomás Díaz, quien asegura que hasta "hace tres días", la localidad zaragozana se encontraba prácticamente con las mismas restricciones "o más" que hace un año, lo que sumado a la renuncia de esta persona a llevar el bar ha dejado por el momento sin servicio hostelero a este recinto deportivo, situado justo al lado del campo de fútbol del municipio.

Para compensar esta situación, fuentes municipales aseguran que se mantendrán las máquinas de 'vending' que fueron instaladas el año pasado, cuando por motivo de la crisis sanitaria se acordó sustituir el servicio del bar por la disposición de estos aparatos, con la intención de prevenir contagios.

Máquinas de 'vending' instaladas en las piscinas municipales de María de Huerva. HA

Del mismo modo, fuentes municipales adelantan que pretenden aprovechar estos meses de verano para acometer las obras de ampliación de la terraza del bar de las piscinas, con el objetivo de sacar de nuevo a licitación el bar a partir del próximo mes de septiembre. De esta forma, aclara Díaz, "la misma persona que coja el bar de las piscinas, cuando empiece la temporada de fútbol, en septiembre, llevará también el local del campo, y de esta manera quien se quede con la licitación tendrá en circunstancias normales un bar todo el año", precisa.

CHA: "La apertura de este servicio crea puestos de trabajo"

Por su parte, el portavoz municipal de CHA en el Ayuntamiento de María de Huerva, Octavio Oliva, ha presentado una iniciativa para el próximo pleno municipal en la que solicita al equipo de gobierno que explique "los motivos por los que no se ha sacado a licitación el servicio de bar en las piscinas municipales ni en el campo de fútbol del municipio".

"Es el segundo año consecutivo en el que, lamentablemente, las personas usuarias de las instalaciones no vamos a poder disfrutar del servicio de bar debido a la inacción del equipo de gobierno, que ha decidido no sacar a licitación la gestión de dichos bares", subraya Oliva, que se ha referido también así al hecho de mantener cerrado el bar de La Dehesilla. "Esta decisión no solo afecta al bar de las piscinas", añade, "también supone que desde agosto, cuando empiezan los entrenamientos del campo de fútbol, va a quedar cerrado también el otro local".

Octavio Oliva considera que la apertura de ambos bares no solo beneficia a las personas usuarias, "también crea puestos de trabajo en nuestro municipio y beneficia al propio Ayuntamiento".

Por su parte, desde el equipo de Gobierno insisten en subrayar que el bar se licitó el pasado mes de febrero, pero la persona a la que se otorgó la licencia renunció a llevarlo por las circunstancias. Alegan, además, que hasta el pasado jueves los bares de la localidad estaban con límite de aforo al 30% -ahora es del 75%-. "Cuando se levantaron las restricciones el jueves pasado no pudimos preveer que íbamos a pasar de fase, con lo cual entendemos que el bar estaba licitado; el licitado ha renunciado y no va a haber nadie que lleve el bar", argumentan.

Del mismo modo, hacen hincapié en que el concejal Octavio Oliva "estuvo completamente de acuerdo" en instalar el pasado año máquinas de 'vending' para evitar problemas de aforo en el recinto, una decisión que han decidido prolongar durante este verano para prevenir contagios.

Las piscinas municipales de María de Huerva abrieron el pasado sábado, 5 de junio, con límite de aforo del 50%. Las instalaciones abren de 9.00 a 10.00 y el horario de baño se ha ampliado esta temporada una hora con respecto a 2020, de manera que los usuarios podrán hacer uso de las mismas desde las 10.30 hasta las 21.30, explican las mismas fuentes.