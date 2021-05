¿Sabías que en Zaragoza hubo un minizoo?

Muchos de los jóvenes que estén leyendo esté artículo no lo sabrán pero en Zaragoza llegó a haber un pequeño zoo. La creación de una instalación al estilo de otras grandes capitales como Madrid y Barcelona fue una de las aspiraciones de la capital aragonesa a finales de los 60. Sin embargo, los proyectos no llegaron a cuajar y no pasaron de ejemplos como el minizoo que hoy queremos recordar.

Se encontraba en el parque Bruil, que fue inaugurado el 17 de julio de 1965 por el entonces alcalde Luis Gómez Laguna. A finales de aquel año llegaron sus primeros inquilinos a las jaulas allí instaladas: dos osos pardos, dos monos y un jabalí, a los que tiempo después se sumaron dos leones, dos zorros y otro mono, e incluso algunos recuerdan pavos reales y hasta un tigre.

El más especial, por el cariño con el que aún la recuerdan los zaragozanos que de pequeños acudían a verla a la salida del colegio, fue sin duda la osa Nicolasa. La única superviviente de aquel minizoo pasó sus últimos años sin las atenciones que se merecía, en una pequeña jaula en la que apenas podía moverse, siendo el mal juguete de trasnochadores, gamberros y algunos niños maleducados. Mientras todavía se barajaba la instalación en 1972 del zoológico en el entorno de los Pinares de Venecia. Un proyecto que nunca llegó a materializarse.

En aquella jaula permaneció la osa Nicolasa hasta el 22 de diciembre de 1984 cuando fue trasladada al catalán Río León Safari con el fin de que pudiera disfrutar de una mejor existencia, tal y como publicamos en HERALDO.