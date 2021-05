En Aragón vamos 'de propio' y otras expresiones muy nuestras

Cabezones y gritones. Pero también sinceros, humildes, leales y hospitalarios. Así nos ven a los aragoneses. Sin embargo, a la hora de comunicarnos, con frecuencia provocamos desconcierto si nuestro interlocutor es forastero. Y es que, de forma inconsciente, ya que están muy arraigadas, en nuestras conversaciones afloran términos y expresiones aragonesas que forman parte del habla coloquial y para las que, incluso, es difícil encontrar un sinónimo adecuado.

Y si no. Párate de pensar. Seguro que alguna vez te ha pasado que hablando con ese amigo o amiga de fuera de Aragón al que al decirle, por ejemplo: “Voy a ir de propio”, se te ha quedado mirando sin saber muy bien a qué te refieres o directamente te ha preguntado: “¿Qué significa?”. Aunque todo aragonés lo sabe, desvelamos su significado.

‘Ir de propio’ es una de las expresiones fetiche de Aragón y se utiliza cuando alguien quiere decir que va a ir específicamente, a propósito a hacer algo. Por ejemplo: “He ido de propio a verte” o “fui de propio a comprarlo cuando salí de trabajar”.

Pero en el vocabulario aragonés existen otros muchos términos que no siempre se entienden fuera de la Comunidad. De hecho, ¿sabías que hay 750 aragonesismos que forman parte de la RAE? Cada semana recopilaremos algunos de ellos, así como otras palabras de uso habitual y utilizadas a diario por muchos y las expresiones más típicas. Porque aquí cuando llueve, no nos empapamos, nos chipiamos; a quien tiene empuje y tesón, le decimos que tiene rasmia; y las Coca-Colas no pierden gas, se esbafan.